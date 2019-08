Požár bývalé Krejčířovy vily vyšetřují policisté jako obecné ohrožení. Vyslechnou jeho manželku

Vila začala hořet v úterý kolem 2.00 ráno. Požár likvidovaly desítky hasičů, uhasily jej zhruba po devíti hodinách. Vzniklá škoda dosáhla 20 milionů korun. Jako příčinu určili vyšetřovatelé úmysl nebo nedbalost. Speciálně vycvičený pes na hledání urychlovačů hoření na místě nic nenašel.

„Na místě byly zajištěny stopy, které budou podrobeny znaleckým expertizám, na jejichž výsledek budeme čekat,“ řekla Pučelíková. Právní kvalifikace případu se může podle ní v průběhu vyšetřování ještě změnit. Neuvedla, kdo vyhořelý objekt od hasičů v úterý převzal. Podle dostupných informací tráví v současnosti Krejčířová dovolenou v zahraničí.

Vyšetřovatelé už v úterý ráno vyloučili technickou závadu jako příčinu ohně. Dům byl totiž odpojený od elektrického proudu i plynu. Hasiči uvedli, že zásahem uchránili majetek za 40 milionů korun.

Luxusní interiér

Dům, na který byla kvůli Krejčířovým dluhům uvalena exekuce, je dlouhodobě neobývaný. V dražbě se vilu opakovaně nepodařilo prodat. Není jasné, zda je objekt pojištěný.

V někdejší rezidenci v Černošicích si podnikatel nechal vybudovat vnitřní i venkovní bazén, saunu, výtah, squashové kurty, mramorové schodiště i akvárium, v němž choval žraloka. Vila se opakovaně stala terčem zlodějů a vandalů.

Padesátiletý Krejčíř z Česka uprchl před policejním vyšetřováním v červnu 2005 při domovní prohlídce právě černošické vily, nyní je ve vězení v Jihoafrické republice (JAR). Česko požaduje jeho vydání, v minulosti na něj Praha vydala několik mezinárodních zatykačů.

V České republice byl pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení. V JAR si odpykává 35 let vězení za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos.