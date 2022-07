OBRAZEM: Vila nábytkářského továrníka Michaela Thoneta v Koryčanech stále chátrá

Do honosné vily v těsném sousedství někdejší továrny na ohýbaný nábytek vcházíme se starostou Koryčan Lubomírem Daníčkem (nezávislý), který má na starosti investice a opravy obecního majetku.

„Vcházíme do rodinného sídla továrníka Thoneta a jeho rodiny. Ten v polovině 19. století postavil první výrobní závod na Moravě a následně toto své sídlo,“ popisuje starosta.

Koryčanský nábytkářský závod založil továrník Thonet v roce 1856.

„V této vile žila část té rodiny zhruba od roku 1860 do válečných let druhé světové války,“ říká Daníček.

Nejzachovalejší je přízemí vily. Honosné dřevěné schodiště dává napovědět, komu dům patřil.

„Toto je vstupní hala v části vily, která sloužila k bydlení rodiny. Je zde vidět spousta ohýbaného materiálu,“ popisuje vilu blíže starosta Koryčan.

Na stavu vily se podepsalo kromě zubu času také někdejší využití objektu.

„Sloužil jako sídlo podniku a po druhé světové válce tady krátkodobě byla v určitých etapách mateřská škola, vyvařovalo se tu, v přízemí byla prodejna potravin,“ osvětluje využití Daníček.

Do části domu navíc zatékalo.

Město si už podalo na ministerstvu kultury žádost o tzv. zapamátnění. Pokud by byla vila kulturní památkou, mohlo by to přinést i peníze nutné na její opravy. Už teď je jasné, že obnova vily bude stát desítky milionů korun.

V budoucnu by zde mohl být muzeum nebo by se sem mohl přesunout městský úřad.