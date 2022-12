Znovu legální. Stavební úřad dodatečně povolil stavbu domu poblíž vily Tugendhat

Dům stojí v místech bývalého zájezdního hostince z 19. století. Tyčí se nad zahradou Pavla Šedy, který se už dříve snažil marně zjistit, co se v jeho sousedství děje.

„Snaha zjistit, co se tady staví, dost dlouho vyznívala naprázdno. Majitel mě nijak nekontaktoval a vyhýbal se mi. Stavební úřad rozhodl, že nebudu účastníkem řízení. A nikdy jsem se nedozvěděl, jaký k tomu byl důvod,“ divil se muž loni na jaře.

On ani další sousedé z Helfertovy a Černopolní ulice tehdy nebyli účastníci stavebního řízení, kromě jednoho domu, přes jehož dvůr vede k novostavbě cesta. Když na to Český rozhlas upozornil, stavební úřad radnice Brno-sever stavbu domu ihned zastavil a označil ji za nelegální.

Původní souhlasné razítko úředníků padlo ke schválení rekonstrukce domu, k té ale údajně z důvodu havarijního stavu budovy nedošlo.

„Stavební úřad v rámci své kontrolní činnosti zjistil, že stavba je prováděna v rozporu s vydaným stavebním povolením, a zahájil řízení o odstranění stavby,“ píše se v letos vydaném dodatečném stavebním povolení.

Přístup úředníků

Následující rok od odvysílání první reportáže a reakce stavebního úřadu lidé v okolí čekali, co se bude dít. Letos koncem podzimu se dozvěděli, že svůj prostor pro vyjádření propásli.

„Jakožto jeden ze sousedů jsem očekával, že dřív, nebo později se stavební úřad ozve a bude s námi zacházet jako s účastníky řízení. To se nestalo a až nahodilým dotazem na úřad jsem zjistil, že v mezičase bylo vydáno dodatečné povolení uprostřed léta. A bylo vyvěšeno na úřední desce,“ popsal další ze sousedů Jan Tomandl.

„A že sice s námi jako se sousedy bylo zacházeno jako s účastníkem řízení, těmi jsme formálně asi byli, ale nebyli jsme nijak upozorněni na to, že to řízení probíhá. Úřad to vyřešil tím, že to pověsil na desku, kam se člověk uprostřed léta asi úplně nedívá,“ dodal Tomandl.

Podle upraveného projektu by nakonec prosklená vila neměla mít plochou střechu, ale v jednom směru zkosenou, což je úprava, se kterou stavební úřad při dodatečném povolení souhlasil.

„Pro stavbu rodinného domu již bylo vydáno dodatečné povolení stavby. Vše proběhlo v souladu se stavebním zákonem, tedy i přestupkové řízení,“ odpověděla na dotazy Českého rozhlasu stručně e-mailem vedoucí stavebního odboru Brna-severu Eva Ševečková.

Detaily k projednání celé věci nesdělila, ani to, jestli stavebník dostal pokutu a v jaké výši. Hrozila mu sankce až půl milionu korun.

Vyjádření majitele

Dům patří Tomáši Novotnému. Ten celou záležitost od začátku odmítá komentovat. „Děkuji Vám mnohokrát za poskytnutí prostoru k vyjádření, ale k tomuto tématu nemám, co bych řekl,“ odepsal majitel novostavby v SMS zprávě.

Jan Tomandl bydlící v sousedství staveniště říká, že je nakonec rád, že jim a dalším sousedům dal stavební úřad částečně za pravdu, a také věří, že nakonec bude dům brzy hotový a lidé se tak z okna nebudou muset dívat na staveniště. Přístup úředníků ho ale mrzí.

„Určitě si z toho odnáším osobní zkušenost, že nelze spoléhat na to, že lidé budou informování úřady o tom, co se děje za jejich plotem, a že je potřeba si to aktivně hlídat. Prostě vědět, že právo náleží bdělým. Spoléhat na to, že dostanu nějaký oficiální dopis či oznámení, nebo že se mě někdo zeptá na můj názor, tak to se ne vždy vyplatí. Ale když se něco začne dít, tak si to člověk musí hlídat,“ uzavřel Tomandl.