Vila Zenker v Abertamech by mohla patřit městu, chce v ní vybudovat muzeum

Jeho záměrem je prvorepublikovou vilu s unikátně dochovanými interiéry zpřístupnit veřejnosti a vybudovat v ní muzeum. Vila Zenker spadá pod průmyslovou školu v Ostrově, ta ji ale nevyužívá.

Donedávna v ní sídlila společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, která ji i spravovala. Společnost se ale přestěhovala a objekt zůstal prázdný.

O prodeji kraj jednal už s minulým vedením města, zájem ale projevila až nová radnice. Kraj chce nabídnout vilu městu za výhodnou cenu.

„Pokud si požádají obce nebo města a mají k tomu nějaký veřejně prospěšný cíl, co tam chtějí vybudovat, tak dáváme možnost, abychom jim pomohli, prodat nemovitost za deset procent odhadní ceny s podmínkou, že ten zbytek proinvestují,“ řekl náměstek hejtmana Dalibor Blažek (Místní).

Podle znaleckého posudku byla vila oceněna na 5,5 milionu korun. Město by tedy zaplatilo 550 tisíc korun, přičemž zbytek by dalo do oprav a dalších investic. Záměr musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

Vila Zenker v Abertamech | Foto: Jana Strejčková | Zdroj: Český rozhlas

Velký zájem

Abertamy mají podle starostky Renaty Mrňkové o vilu velký zájem. Návštěvníkům by město chtělo nabídnout další turistický cíl. Hlavním lákadlem krušnohorského města je zaniklý cínový důl Mauritius a abertamské muzeum s expozicí o historii místní výroby rukavic.

Vila Zenker, kterou by nově spravovalo město, by na ně měla navázat. Ještě letos chtějí začít s projektem na drobné úpravy a zázemí.

Vilu si nechala postavit rodina Zenkerů, která vlastnila proslulé abertamské továrny na výrobu rukavic. Je příkladem meziválečné moderny s množstvím unikátně zachovaných prvků.

K vidění jsou v ní původní mramorové schody, topení obložené mramorem, skleněné dveře, které byly na svou dobu neobvyklé, a cenná koupelna s růžovým mramorem a původní armaturou. Její prostorové uspořádání i architektonické detaily odkazují na školu Adolfa Loose. Dominantou je velká skleněná lodžie.