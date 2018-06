Pro šest obžalovaných v kauze pádu mostu ve Vilémově chce zástupkyně vězení. Při neštěstí zemřeli čtyři lidé

Státní zástupkyně chce pro šest z deseti obžalovaných v případu pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku vězení v polovině zákonné sazby. Ostatním navrhla podmíněné tresty nebo zákaz činnosti. Všichni podle ní nesou vinu na pádu mostu, pod kterým v září 2014 zemřeli čtyři lidé. Havlíčkův Brod 16:09 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Zástupci obžalovaných žádají pro své klienty zproštění obžaloby. V závěrečných řečech zpochybnili závěry znaleckého posudku i kvalitu stavebního projektu. Rozsudek u okresního soudu v Havlíčkově Brodě zazní zřejmě 29. června.

Deset lidí je obviněno z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim podle obžaloby hrozilo vězení od tří do deseti let. Při pádu mostu zemřeli čtyři lidé, dva lidé se zranili těžce, jeden lehce a jeden byl v ohrožení života, uvedla státní zástupkyně Zdeňka Tománková.

Navržené tresty

Čtveřici stavbyvedoucích, manažerovi a technickému dozoru investora navrhla nepodmíněný trest v polovině zákonné sazby se zařazením do věznice s ostrahou a šestiletý zákaz činnosti stavbyvedoucího. Třem obžalovaným navrhla podmínečné tresty od tří do pěti let a zákaz činnosti. Pro posledního z obžalovaných požaduje trest zákazu činnosti na jeden rok.

Podle státní zástupkyně mohl za pád mostu řetězec pochybení každého z obžalovaných. Doslova uvedla, že trpěli profesní slepotou a mohli a měli rozpoznat vznikající nebezpečí. Státní zástupkyně také řekla, že již v polovině srpna bylo zřejmé, že se nepostupuje podle projektové dokumentace, a nikdo z obžalovaných na to neupozornil. Most spadl 4. září.

Argumenty obhajoby

Marek Ječmen zatupující jednoho ze stavbyvedoucích pohled obžaloby jako kolektivní viny odmítl. Podle něho je nutné prokázat individuální pochybení každého. Zpochybnil závěry znalce Ladislava Klusáčka, který za příčinu pádu mostu označil odtěžení velkého množství zeminy u vnější strany opěry mostu. Hovořil o osobních vazbách Klusáčka na projektanta Petra Čiháka.

A poukázal na nedostatky projektu, který zpracovávali Čihák ze společnosti Linkprojetk a Miroslav Štefka z HBH Projekt. Další z advokátů Tomáš Těmín označil projekty ke stavbě za vadné, falešné a nezákonné. Podle něj to vyplývá z výpovědí dalších znalců.

Hlavní líčení v případu začalo loni 4. května přečtením obžaloby. Začali také vypovídat první obvinění, mezi nimiž jsou zástupci stavebních firem, investora i stavebního dohledu. Hájili se tím, že postupovali v souladu s projektem stavby. Práce byly rozděleny mezi více firem.

Inspektorát práce udělil v souvislosti se zřícením mostu pokuty v celkové výši 1,5 milionu korun. Dostaly je firmy Strabag a Bögl a Krýsl a koordinátorka bezpečnosti práce Marie Hubková. Pokutovaní podle inspektorátu nezajistili dostatečně bezpečnou koordinaci prací při opravách mostu.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově byl rekonstruován při modernizaci silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.