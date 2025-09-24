Vily na Cibulce a Malvazinkách by se mohly stát památkovou zónou. Letos už se to ale nestihne
Pražské vilové kolonie Cibulky a Malvazinky z poloviny 20. let minulého století zřejmě budou památkovými zónami. Potřebné dokumenty už připravuje ministerstvo kultury, které památkovou ochranu vyhlašuje.
Nařízení by mělo pomoci regulovat stavební zásahy. Zatím poslední památková zóna v metropoli vznikla před více než 20 lety.
Architektka Emílie Doležalová na pražských Cibulkách bydlí už 45 let. Vyhlášení zóny by uvítala. „Co to pro mě znamená? Hlavně to, že nebudu muset koukat na ty příšerné půdní vestavby, které se naprosto nekontrolovatelně a nejednotně vyvalují ze střech,“ uvedla pro Český rozhlas Praha.
00:00 / 00:00
Ministerstvo kultury připravuje prohlášení pražských vilových čtvrtí Cibulky a Malvazinky památkovou zónou
Vyhlášení památkové zóny vítá i Dagmar Šermová. „Je tu hodně rozvinutá občanská společnost, starousedlíci a všichni, co tady bydlí, mají tohle místo rádi. Souhlas s touhle památkovou zónou tady určitě bude,“ říká.
Jakékoli stavební úpravy a novostavby na Cibulkách nebo Malvazinkách budou muset v případě vyhlášení zóny povolit památkáři. „Nebude možné ničit zástavbu, nevhodně ji přetvářet a bourat,“ vysvětluje Zdeňka Poliačiková z odboru dokumentace územního pracoviště v Praze.
Jako by si Hubáčkovi jen někam odskočili. Liberecký dům slavného architekta je otevřený návštěvníkům
Číst článek
Dlouholeté úsilí
Radnice Prahy 5 o památkovou ochranu vilových čtvrtí na svém území usiluje několik let. Podpořilo ji i ministerstvo kultury.
„Oba návrhy na prohlášení památkových zón byly odeslány k projednání na úsek státní památkové péče Magistrátu hlavního města. Termín pro zaslání připomínek k těmto návrhům je 30 dnů od doručení naší žádosti,“ říká mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.
Jestli a kdy ministerstvo kultury vyhlásí, že domy na Malvazinkách a Cibulkách jsou chráněny zónou, zatím není jasné. Dříve než příští rok to ale nejspíš nebude.