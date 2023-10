Zubař ve Vimperku náhle skončil, nový není. ‚Dojíždění nevadí, ale nabídli Brno,‘ stěžují si pacienti

Když téměř ze dne na den ukončil svoji praxi zubař ve Vimperku na Prachaticku, bez lékaře se rázem ocitly stovky lidí. Stomatologové chybí napříč celým Jihočeským krajem, takže při hledání náhrady většina pacientů slyší jen odmítnutí. Vimperk 14:57 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nedostatek zubařů bude Vimperk trápit dlouhodobě, další lékaři jsou totiž v důchodovém věku (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Moje první reakce byla: A co bude dál, sestřičko? Bude někdo nový? Sestřička řekla, že ne, tak jsem zavěsila a víc se neptala. Pak jsem asi půl hodiny brečela, protože jsem věděla, že je to špatné. Mám rozdělaný zub, korunku, tak čekám, až to začne bolet,“ popisuje pacientka vimperského zubaře Jana Vlčková.

Ve Vimperku, kde náhle skončil zubní lékař, natáčela Kristýna Barchini

„Obvolala jsme všechny zubaře tady, v Prachaticích, Strakonicích, Volyni, Volarech, nikdo nebere. Potom jsem kontaktovala pojišťovnu, poslali mi nějaký seznam, takže jsem zase obvolávala a pořád nic. Nabídli mi Brno, ale to opravdu nejde, to bych si musela vzít týden dovolenou“ vypráví.

Václav Šrámek chodil k vimperskému zubaři 45 let. „Byl bych ochotný jezdit třeba i do Budějovic, s tím jsem se už smířil, ale obvolal jsem tam pět zubařů a stejně vůbec neberou,“ říká.

Nedostatek zubařů bude Vimperk trápit dlouhodobě, další lékaři jsou totiž v důchodovém věku. Město chce proto s Jihočeským krajem vytvořit reklamní kampaň a lékařům nabídnout další výhody.

„Ze strany města nabízíme ordinaci, byt, případně místo ve školce a škole, pokud bude potřeba. K tomu Jihočeský kraj dává dotaci ve výši 1,5 milionu,“ připomíná starostka Jaroslava Martanová (STAN).

Díky dotacím se podařilo v Jihočeském kraji sehnat už deset doktorů, z toho pět zubařů.

„Od září začal pod naší dotací poskytovat služby zubní lékař v Kaplici. V příštím roce otevře díky příspěvku ordinaci zubařka v Jindřichově Hradci a rýsuje se nám Milevsko,“ uvádí vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Ivana Turková.

Nové zubaře by přivítalo všech sedm okresů Jihočeského kraje.