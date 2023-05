Pěstování vína na Litoměřicku prodražuje přemnožená zvěř. Dosavadní pomoc tamních myslivců prý nestačí. A tak majitelé vinic staví nákladné ploty a snaží se svou letošní úrodu ochránit. Největší ztráty hlásí vinaři ve Velkých Žernosekách a pod Radobýlem. Litoměřice 23:19 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vinaři na Litoměřicku staví kolem vinohradů ploty | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Okusuje nám to tady spárkatá zvěř – takže nejen srnky, ale i třeba daňci,“ popisuje vinař Karel Stejskal. Ukazuje přitom ukousnutou sazenici vinné révy na své nové vinici pod Radobýlem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vinaři na Litoměřicku bojují s přemnoženou zvěří. Kolem vinohradů musí stavět ploty

Loni tu vysadil tramín červený a rulandské šedé. Třetinu sazenic na zdejší vinici spásla divoká zvěř a vinař tak bude muset zasadit nové. „Spočítáme okousané a zničené sazenice a pak budeme muset zasadit nové – jen na téhle vinici jde tak o 500 sazenic,“ přibližuje rozsah škod Stejskal.

Pro vinaře jsou početná stáda zvěře dlouhodobým problémem. To potvrzuje i majitel honitby v okolí Radobýlu Petr Soldatek.

„Je tady dlouhodobě přemnožená černá a daňčí zvěř. Co se týká vinařů, tak bohužel pro nás myslivce je vinice honební pozemek – to znamená, že ručíme za škody, pokud je ta vinice přístupná,“ vysvětluje Soldatek.

Vinaři zvěř střílet nesmí

Myslivci na vinicích hlídkují a provádějí pravidelný odlov. Nejlepším řešením je ale podle Soldatka oplocení vinic.

Svaz vinařů protestuje proti zavedení spotřební daně na tiché víno. ‚Mohla by pohřbít vinařství,‘ varuje Číst článek

„Jsou vinaři, kteří to oplocují a hlídají to. Jsme schopni jim nějakým způsobem vypomáhat. Jsou ale i vinaři, s kterými je to horší, protože ty ploty prostě nemají takové, jaké by měli mít. A té zvěři se dá jen těžko vysvětlit, že nemůže lézt tam, kde není plot,“ dodává Soldatek.

Náklady na pěstování vína tak dostávají úplně jiný rozměr. „Musí se koupit ta kari síť, protože třeba tady, pokud si všimnete, je sice pletivo, ale to není pro tu zvěř až taková překážka jako ty kari sítě. Ty jsou ale samozřejmě nákladnější,“ shrnuje Karel Stejskal.

Trpělivost s přemnoženou zvěří došla i vinaři Aleši Svatošovi. „Investujeme milion korun – začali jsme dělat nové ploty, teď budeme dělat asi 1,5 kilometru,“ potvrzuje.

Ročně odhadují někteří vinaři ztráty až na 30 procent, zvěř přitom na svých pozemcích střílet nesmí. Řešením by ale mohla být změna legislativy.