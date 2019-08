Vinaři na jihu Moravy opět po roce vytáhli do boje proti hladovým špačkům. Za několik minut jsou tisícihlavá hejna schopna spořádat i půl úrody hroznů. Z vinic se proto teď čím dál častěji ozývají výbuchy plynových děl, které mají ptáky plašit. Někteří vinaři ale zkouší i různé tišší novinky a inspirují se třeba až v Asii. Brno 17:46 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vinaři používají v boji proti hladovým špačkům speciální balony, inspirovali se speciálními balony v Asii | Zdroj: Český rozhlas

Nad vinicemi Milana Zpěváka z Velkých Bílovic na Břeclavsku vlají speciální balony. Odhadem jich tu je osm. „Viděli jsme to v Japonsku, v Číně. Je to takový zajímavý tichý hlídač špačků,“ popisuje Zpěvák pro Český rozhlas Brno.

Vinaři používají v boji proti hladovým špačkům speciální balony, inspirovali se v Asii. Natáčela Štěpánka Kadlečková

Balony jsou nafukovací a velké asi čtyřicet nebo padesát centimetrů. „Má to představovat oko dravce, leskne se to a zjistili jsme, že špaček nemá rád oči. Když je vidí, tak se toho bojí. Je to takové velké oko, takže tak to asi funguje,“ vysvětluje.

Zatímco Zpěvák sází na tuto novinku, ostatní vinaři většinou věří plynovým dělům.

„Nejaktivnější bývají špačci zrána při úsvitu a potom na konci dne při západu slunce, takže se tak nastavuje cyklus výbuchů plašení někdy okolo páté nebo půl šesté a potom odpoledne od čtyř hodin do šesti nebo do sedmi. V noci je vypnuto,“ popisuje hustopečský vinař Roman Fabig.

Dělo pak vystřelí zhruba každou minutu, a ochrání tak až pět hektarů vinic. „Vidíte tu, že pár bobulek z hroznu je vyzobaných, ale na celém hroznu jde o pět bobulek, takže to není tak zásadní. Umí očesat celou hlavičku, ale tady to bylo jen nasycení před dalším letem,“ popisuje možné následky návštěvy hejna špačků v ryzlinku rýnském Fabig.



„Mám docela dobrý náhled k vinařům z Rakouska, protože jsem s některými v intenzivnějším kontaktu. A začíná se tam objevovat systém permanentní ochrany sítí, která tam je zavedena celoročně. Slouží zjara proti okusu od zvěře, v průběhu vegetace chrání proti kroupám a samozřejmě na konci je to ochrana proti špačkům,“ přibližuje hustopečský vinař.

V boji proti špačkům poleví vinaři na jihu Moravy v průběhu září nebo října, kdy ptáci odlétají na jih.

Vinnou révu na jihu Moravy chrání proti špačkům sítě | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas