Vinny z vraždy, měly bludy? V odůvodnění ke kauze kutnohorské sekty jsou rozpory, všímá si reportér

Městský soud v Praze rozhodl a za vraždu udělil 12 a 13 let zubařce Magdaleně a bývalé učitelce Ireně. Je to první, zatím nepravomocný rozsudek v kauze Kutnohorské sekty, kterou od počátku sleduješ. Byl verdikt očekávaný?

Byl očekávaný v tom, že jsme věděli, že ten den se vyhlásí. Jinak bych řekl, že do poslední chvíle nikdo nevěděl, jak to dopadne a na jakou stranu se soud nakonec přikloní. Figuruje tam několik posudků, ale do poslední chvíle nebylo jasné, jak soud rozhodne.

Soudkyně pak vždy prezentuje odůvodnění, ke kterému došli v rámci senátu. Jak dlouhé bylo a co vypíchla jako důležité, na základě čeho se rozhodla, že šlo o vraždu a dá ženám 12 a 13 let.

Odůvodnění trvalo asi hodinu a musíme říct, že skutek je prokázaný. To, že ženy byly u smrti Richarda Šiffera, se ví od počátku. Obě od začátku spolupracovaly s policií a přesně popsaly, jak se to stalo.

Samy to nahlásily.

Přesně tak, samy nahlásily, že mají v bytě mrtvé tělo, které nezmizelo, což i soud považuje za prokázaný skutek. Rozpor je možná v otázce plánování, zda si to ženy předem domlouvaly, nebo ne. V tom se pohled žen a státní zástupkyně rozchází. Soud se přiklonil na stranu státní zástupkyně Jany Murínové, že to byl naplánovaný čin.

„To je prokazatelně stanoveno znaleckým posudkem... Pokud by ustoupily, nepokračovaly, nepřidávaly další dávky anestetika a zavolaly lékařskou pomoc, tak samozřejmě bylo možné poškozeného zachránit.“ Jana Murínová, státní zástupkyně (ČRo, archiv Víta Kubanta, 10. 6. 2025)

Soud své rozhodnutí opřel o desítky výpovědí svědků a především asi o znalecké posudky, které byly k případu vypracovány. Šlo o psychiatrické znalecké posudky na to, jestli ženy byly příčetné. O tom zřejmě celý případ je, zda jsou odpovědné za vraždu. Soud došel k závěru, že i když předtím byly součástí sekty a byly silně zmanipulované, tak za vraždu odpovědné jsou.

Proč jedna z nich dostala 12 a druhá 13 let? Jde o dvě ženy, Irenu a Magdalenu. Obě byly na místě, obě to potom samy nahlásily, ale pro soud je očividně rozdíl v tom, jak se která účastnila, zapojila.

Státní zástupkyně Murínová to už předestřela v závěrečné řeči, kdy navrhla Ireně vyšší trest než Magdaleně. Soud se s tímto návrhem ztotožnil, i když ne v navrhované výši. Odůvodnil to zejména tím, že obě ženy měly zcela rozdílné role v sektě i při vraždě. Magdalena sice aplikovala injekční anestetika, držela v ruce skalpel, když to tak řeknu, na druhou stranu Irena podle nich sehrála roli bachařky, dá se asi nadneseně říct. Dohlížela na to, že čin proběhne, že Magdalena dokončí to, co si Richard vyžádal, tedy zabití. Zároveň tam byla polehčující okolnost přímo v činu, kdy Magdalena chtěla zavolat záchrannou službu, když Richard spolykal nějaké léky. To jí ale ještě oba zakázali. Následně Magdalena utekla, ale Irena pro ní měla jít, nebo ji přesvědčit, aby se vrátila. To byl zřejmě ten aspekt, že Magdalena nebyla úplně přesvědčená o tom, že se to má stát, a chtěla zatáhnout za záchrannou brzdu, ale Irena ji podle státní zástupkyně vždycky stáhla nazpátek. Roli hrálo také to, že Magdalena byla několik posledních měsíců Richardova života psychicky i fyzicky týraná, hrubě znásilňovaná, kdežto Irena podle státní zástupky plnila roli jakési první dámy ve společenství ve smyslu, že nebyla nikdy zesměšňovaná, nebyla podrážena její autorita před ostatními členy a měla výsostné postavení. V tom jsou jejich role rozdílné, a proto k tomu soud přihlédl a dal Ireně o rok více než Magdaleně.

Byly u soudu obě obžalované? Vyslechly si verdikt?

Ano, chodily na všechna soudní líčení. Přijde mi, že to berou jako jakousi formu pokání anebo už formu trestu za to, co se stalo. Přistoupily k tomu z mého pohledu zodpovědně a vždy byly u všeho přítomné. Byly u soudu i v úterý a bylo na nich vidět, že i když se asi připravovaly na to, že takový verdikt může zaznít, tak je to zasáhlo. Irena měla slzy v očích a Magdalena byla bílá jako stěna, takže můžeme říct, že jí to zasáhlo.

Irena: „Zvlášť bych teda chtěla požádat svoje děti o odpuštění…“ Magdalena: „Můžu říct, že je mi to všechno strašně líto, že jsem nikdy nechtěla nikomu ublížit.“ Závěrečná slova Ireny a Magdy, nepravomocně odsouzených z vraždy bývalého vůdce Kutnohorské sekty (ČRo, archiv Víta Kubanta 2025)

Sporné bludy

Už jsi mluvil o skalpelu, anestetiku, o tom, co se mělo odehrát mezi Richardem, Irenou a Magdalenou. Připomeňme, že ke skutku došlo na podzim 2022, kdy podle nepravomocného rozsudku Irena a Magdalena zavraždily Richarda, vůdce Kutnohorské sekty, ke které samy patřily. Ve zkratce tvrdily, že Richard jim to měl přikázat. Podřezaly mu žíly na zápěstí, nařízly žíly v tříslech, podaly anestetikum a Richard potom zemřel. Soud se vlekl dlouhou dobu. Co přesně zaznělo v posudcích, o kterých jsi říkal, že byly zásadní pro to, že se soud nakonec přiklonil k tomu, že šlo o plánovanou vraždu?

Obhajoba se snažila prokázat, že Richard Šiffer trpěl bludy, což je psychiatrická diagnóza, tedy, že má nějaké smyšlené, nevyvratitelné představy o všem možném, o fungování světa, životě, posmrtném životě, a že tyto bludy předal svým stoupencům. Hlavní blud měl být, že jeho tělo po smrti zmizí, přejde do jiné dimenze. Na tom se všechny posudky lámaly a hlavní bylo, že část psychiatrů a psychologů došla k závěru, že ženy těmito bludy netrpěly, byly příčetné, i když zmanipulované, Magdalena možná měla snížené rozpoznávací nebo ovládací schopnosti, trpěla syndromem týrané ženy, ale bludy se tam nevyskytovaly. Na druhé straně byla další skupina znalců, kteří tvrdili, že Richard Šiffer trpěl bludy a předal je svým stoupencům. V takovém případě by ženy nebyly za vraždu odpovědné.

Nevíme, z jakého důvodu se soud přiklonil na stranu posudků, podle kterých ženy netrpěly bludy. Během úterního líčení to explicitně nezaznělo. Soudkyně řekla, že posudky, o které se opřeli, zapadají do kontextu dalších provedených důkazů, ale neřekla, z jakého důvodu do toho další posudky nezapadají. Nicméně už v jejím odůvodnění zazněly některé rozpory. Soudkyně například tvrdila, že Richard neměl blud, a tedy neměl jak ho komukoliv předat, a že ženy nemohly mít bludy.

„Jednal naprosto manipulativně, racionálně a své jednotlivé kroky a své chování měl velmi dobře promyšlené.“ soudkyně Daniella Sarah Sotolářová (ČRo, archiv Víta Kubanta, 10. 6. 2025)

Zároveň o pár minut později říká, že Magdalena s Irenou zřejmě měly blud, že tělo Richarda zmizí.

„Ale to podle senátu Městského soudu v Praze nesnižuje jejich rozpoznávací a ovládací schopnosti ve vztahu k samotné vraždě.“ soudkyně Daniella Sarah Sotolářová (ČRo, archiv Víta Kubanta, 10. 6. 2025)

Zároveň zazněl argument, že pro Městský soud v Praze je vysoce nepravděpodobné, že by tak vzácnou diagnózou trpěly najednou dvě obžalované ženy. Ale obě jsou z jednoho společenství. Zároveň soudkyně argumentovala tím, že Magdalena chodila k psychiatričce už během doby, kdy byl Richard ještě naživu, a že lékařka u ní také nediagnostikovala bludy. Už ovšem nezaznělo, že tato psychiatrička byla zároveň členkou sekty a měla úplně stejný náhled na celou situaci. To jsou body, se kterými se zřejmě soudkyně bude muset teprve vypořádat v písemném vyhotovení.

Jak to vůbec tenkrát dospělo do fáze, že k něčemu takovému došlo? Několikrát jsme spolu rozebírali, v čem Kutnohorská sekta spočívala, na čem byla založená. Richard byl léčitel, lidé, kteří byli v kruhu kolem něj, se scházeli u něj v bytě, jezdili na společné výjezdy, věřili mu, že to, co jim tvrdí, je pravda. Pokud můžeme věřit tomu, co tvrdí Irena s Magdalenou, jak to celé dospělo k tomu, že Richard jim jednoho dne řekl, aby ho zabily, že jeho tělo zmizí a on se přenese do jiné dimenze?

O svém zmizení vyprávěl mnoho let spoustě lidem. Co přesně se dělo v osudný večer, máme zmapované jen do určité míry, protože těžko říct, zda všichni vypovídají pravdu, navíc se k tomu nikdo nechce vyjadřovat. Víme nicméně, že Richard přikázal Magdaleně, aby přijeli do její ordinace, kde měly být všechny medikamenty a nástroje. Měli zavolat Ireně, aby je odvezla do Prahy. Cestou se měli hádat o tom, že to ženy nechtějí udělat, respektive hlavně Magdalena, Irena v tu chvíli asi byla v pasivnější roli. Přijeli do bytu a tam se to stalo. Ale víme, že z Richardova jednání to byl asi promyšlený tah, protože poroučel Magdaleně, že má sehnat konkrétní medikamenty, kde je má mít uskladněné a podobně. Víme tedy, že od Richarda k tomu zřejmě směřovalo delší dobu.

Zároveň hypotéza státní zástupkyně i soudu, jak to v úterý zaznělo, je, že nad Richardem se začala stahovat mračna, smyčka v tom ohledu, že se o Kutnohorskou sektu začala zajímat policie a že Richard, když to řeknu slovy státní zástupkyně, byl slaboch, který nedokázal odejít ze světa sám a stáhnul k tomu dvě ženy. Všichni totiž věří tomu, že Richard o to skutečně požádal a donutil ženy, aby ho zabily. Kdyby to udělal sám, nebyly by teď nepravomocně odsouzené na 12, respektive 13 let za vraždu.

Podle státní zástupkyně bylo možné se z vlivu Richarda Šiffera a sekty vymanit. Nenapadala obhajoba u soudu toto tvrzení?

Obhajoba to napadla v úterý, i soudkyně Sotolářová použila tuto argumentaci. Aniž bych to jakkoliv hodnotil, tak si myslím, že je k tomu potřeba dodat, že někteří lidé z toho společenství sice odešli, ale bylo to vždycky za velmi specifických podmínek. Zároveň to byly ženy, které s Richardem žily a byly s ním v každodenním kontaktu, ráno, večer, v noci, pořád. To bylo velmi specifické postavení, protože jiní lidé k němu chodili na léčení nebo jezdili na výlety, takže možná neměli možnost prohlédnout celou jeho osobnost jako tyto dvě ženy. Takže myslím, že ano, každý člověk má do jisté míry nějakou možnost rozhodnutí, zda chce setrvávat v nějakém společenství, nebo ne, ale sekty a nová náboženská hnutí jsou v tomto ohledu velmi specifická. Když jsme se bavili s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, tak říkal, že odejít z takového společenství je velmi složité. Zejména kvůli tomu, že takoví lidé se často nemají do čeho vrátit a musí si přiznat, že roky žili v něčem, co nedává smysl, nebo že ztratili kus svého života, což je velmi složité.

Může být důležitý faktor i to, že Magdalena měla s Richardem možná bližší vztah než kdokoliv jiný, protože stále má jeho příjmení? Znamená to, že byli svoji?

Magdalena se takto sblížila s Richardem až v posledních, dejme tomu, deseti měsících jeho života. Myslím, že pro ni byl obrovský šok, co zažila. Hned první večer, kdy ho navštívila, ji znásilnil, což pokračovalo každý den až do října. Bylo tam fyzické týrání a pro ni to byla extrémně složitá situace, protože jestli se někdo neměl kam vrátit za rodinou nebo přáteli, tak to byla právě Magdalena. K Richardovi přišla při studiích na vysoké škole, maminka jí zemřela, babička také. Nemá sociální vazby nebo rodinné vztahy z dřívějška, takže pro ni to byla extrémní situace.

A byli svoji?

Nebyli.

Takže jenom přijala jeho příjmení, které má doteď?

Podle dostupných informací ji Richard donutil vzít si jeho příjmení.

Nevyjasněná úmrtí

O Kutnohorskou sektu se začala zajímat policie a potom, tvými slovy, se začala utahovat smyčka nebo stahovat mračna nad Richardem. Týká se to dvou nevyjasněných úmrtí dvou členů sekty, ke kterým došlo ještě před Richardovou smrtí. Kdy k nim došlo a stále je policie šetří? Můžeme to brát za druhou větev této kauzy?

Můžeme, je to ale první větev, protože se stala ještě před tím, než zemřel Richard Šiffer. Bylo to asi dva měsíce před tím, v létě roku 2022, a souviselo to s jakýmisi lesními rituály v okolí hradu Český Šternberk. Richard se už tehdy snažil za každou cenu očistit Magdalenu, se kterou v tu dobu žil, již ale dlouhá léta předtím sestěhovával s jinými muži. Razil teorii, že tato žena pro něj musí být co nejčistší, nesmí mít žádnou předchozí zkušenost s muži, a tvrdil, že jeden umlácený muž Magdalenu znásilnil. Podle výpovědí to zřejmě nebyla pravda, ale Šiffer po něm chtěl nějaké odpovědi a pokaždé, když usoudil, že dotyčný lže, tak dal pokyn k tomu, aby ho jiný člen společenství udeřil klackem nebo dřevěnou tyčí. Ten muž potom v důsledku toho zemřel. Mluvil jsi ještě o druhém mrtvém muži – ten ve stejném období zřejmě spáchal sebevraždu z obavy, že by také mohl skončit v lese na těchto rituálech. U této sebevraždy podle mých informací policie stále prošetřuje okolnosti. V případě prvního úmrtí v lese už před časem obvinila šest stoupenců Kutnohorské sekty z vydírání, které skončilo smrtí. V současné době případ leží na stole státního zástupce, který má rozhodnout o obžalobě, zda ji podá, nebo zda u někoho zastaví trestní stíhání.

Po událostech z roku 2022 Kutnohorská sekta nadále funguje? Mají policisté koho kontaktovat, s kým to řešit, existují ještě ti lidé v nějakém společenství?

Existují, ale liší se názory na to, jestli v nějakém společenství, nebo ne. Nemyslím, že to je v nějakém sektářském duchu, když to tak řeknu, ale spíš, že se tito lidé znají a asi je pro ně těžké najednou přeskočit na jinou výhybku a začít úplně od začátku s jinými lidmi.

Vrátím se na začátek k rozsudku 12 a 13 let za vraždu pro zubařku Magdalenu a bývalou učitelku Irenu. Ženy se odvolaly, jde o nepravomocný rozsudek, bude se to nadále řešit u odvolacího soudu. Už víme, kdy se odehraje další dějství tohoto případu?

Netroufám si ani tipovat, protože v současné chvíli soudkyně musí napsat rozsudek, který bude zřejmě velmi obsáhlý i proto, kolik tam bylo znaleckých posudků. Pak bude třeba sepsat odvolání, pak to půjde na vrchní soud. Myslím, že se bavíme přinejmenším o několika měsících.