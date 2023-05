Pokud chceme zachovat české vinařství, měli bychom mít daně jako v Unii, míní daňový poradce

Vinaři ještě nemají ohledně nezdanění vína vyhráno. Vláda s nimi bude ještě jednat. Měla by zůstat spotřební daň na tzv. tichá vína nulová? „Určitě neměla. Jsou tady fiskální důvody a je to nespravedlivé vůči ostatním producentům v agropotravinářské vertikále,“ míní Tomáš Maier z České zemědělské univerzity. „Z hlediska konkurenceschopnosti v rámci EU by i naši vinaři měli mít spotřební daň nulovou,“ oponuje daňový expert Michal Jelínek. Praha 18:38 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Zdroj: Profimedia

Česko podle Maiera není významná vinařská velmoc, jak to prezentuje vláda a vinaři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vinaři ještě nemají ohledně nezdanění vína vyhráno. Debatují daňový expert a partner V4 Group Michal Jelínek a agropotravinářský odborník České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier

„Víno u nás nehraje ekonomicky takovou roli jako třeba v Itálii. Podle mého propočtu se podílíme na celkové produkci vína v Evropské unii 0,34 procenta. Za loňský vinařský rok jsme byli soběstační asi z nějakých 26 procent. Tedy zhruba tři čtvrtiny vína, které se u nás vypije, je z dovozu. Ta daň cílí zejména na toto víno. Další věc je, že třeba vinice u nás jsou zhruba asi na méně než půl procentu výměru zemědělské půdy,“ vysvětluje agropotravinářský odborník ČZÚ v Praze.

Jelínek tyto argumenty připouští, upozorňuje ale na jiný problém: „Je v tom, že čeští vinaři vyrábějí víno, ze kterého ne úplně všechno, ale převážná většina, nepatří mezi to nejlevnější, které jde koupit v českých obchodech. Zdaleka nejlevnější vína na pultech obchodních řetězců jsou ta dovážená.“

„Pokud zavedeme spotřební daň, budeme ještě víc dovážet a naši vinaři budou ještě míň vyrábět pro českou spotřebu. To, že nejsme velmoc, ještě neznamená, že musíme zavádět daň,“ argumentuje daňový expert a partner poradenské skupiny V4 Group.

Maier zdůrazňuje, že spotřební daň cílí především na levné dovozy vína. „Je opravdu zoufalé, že se u nás sežene litr ‚krabičáku‘ někde pod 30 korun. Proti tomuto to má mířit a také samozřejmě naplnit státní kasu,“ říká.

Zdanit jen velké

Vláda by podle Maiera ale měla v dalším kroku zdanit jen ty velké české producenty, malé vinaře nechat na pokoji.

„Protože u malých producentů, a je úplně jedno, jestli je to víno nebo nějaký minipivovar, bývá efektivita výběru spotřební daně záporná. Takže opravdu cílit na dovoz a na velké české producenty,“ naznačuje agropotravinářský odborník.

Svaz vinařů protestuje proti zavedení spotřební daně na tiché víno. ‚Mohla by pohřbít vinařství,‘ varuje Číst článek

To by podle Jelínka dávalo smysl i jemu. Připomíná, že podobný princip je dnes u piva, kde mají minipivovary snížené speciální sazby. „Pokud ale chce Česko zachovat české vinařství, a souhlasím s tím, že nejsme velmoc, přesto máme poměrně zajímavý segment výroby vína. Navíc jsou česká bílá vína vyhlášena ve světě a my bychom měli mít podobný režim, jaký je v Evropské unii.“

„Protože EU je do značné míry jednotný trh, je poměrně konkurenční a pokud tři největší vinařské země, které jsou bezesporu Francie, Itálie a Španělsko, mají daň nulovou nebo velmi nízkou, tak by zavedení daně pro české vinaře bylo políčkem do konkurenceschopnosti tohoto sektoru,“ soudí daňový expert.

Připouští, že správná cesta by mohla být vytvoření fondu, který by vykompenzoval náklady drobným vinařům.

„To je vlastně princip, který funguje ve Francii. Byla by to určitě cesta, protože jak tady správně zaznělo, čeští vinaři vyvážejí okolo 10 procent produkce, zbytek jde na tuzemský trh. To znamená, že tam je to příliš nezasahuje. Pokud by spotřební daň měla být zavedena, souhlasil bych tedy s tím, aby z ní vznikl fond, který vinařům bude kompenzovat některé náklady nebo bude podporovat vinařství v ČR,“ dodává Michal Jelínek.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu. Moderuje Karolína Koubová.