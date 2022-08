Kroupy letos způsobily na vinicích škody kolem 15 milionů, říká prezident Svazu vinařů

Kdy se dočkáme prvního skutečného burčáku? Čím ovlivní srpnové počasí kvalitu letošních vín? Může dým z rozsáhlých požárů poškodit vinice? Nakolik jsou tuzemští vinaři konkurenceschopní ve světě? A mění se s klimatickou změnou podmínky pro pěstování různých odrůd u nás? Na otázky Radiožurnálu odpovídal prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Dvacet minut Radiožurnálu Brno 10:25 6. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vinice u Velkých Bílovic | Zdroj: Profimedia

Podle některých zpráv se právě nyní začíná prodávat první burčák. Je to pravda?

Je to tak. Už tento víkend včetně pátku se bude prodávat první burčák.

A co to, přísně vzato, burčák je?

Je to částečně zkvašený hroznový mošt. Aby se ale mohl označovat jako burčák, musí být z tuzemských hroznů.

Je pravda, že by se správně neměl burčák převážet na delší vzdálenosti, že by se měl konzumovat pokud možno na místě?

To si mohou posluchači vyzkoušet. Když se burčák ochladí, tak jistě vydrží převoz o pár kilometrů dál. Případně když na sedadle spolujezdce sedí manžel nebo manželka, neustále povoluje, aby ucházely plyny, tak se to dá taky převézt o nějaký kilometr dál. Ale když to někdo, jak se říká, „zabachluje“ natvrdo a hodí na zadní sedadlo, nad 35 stupňů, tak ho možná čeká dobrodružství.

Co s vinicemi dělají současné vysoké teploty a velké sucho?

No, je to cirkus. Vstupuje do toho šíleně moc proměnných, včetně toho, kde třeba tu viniční trať máte, na jakém ji máte podloží, jestli je to písek, nebo jestli je to u skály, jestli to máte v nížině, uprostřed kopce, nahoře. Vody je enormně málo a v následujících 14 dnech bychom potřebovali minimálně 50 mm, aby ještě padlo, abychom se vůbec mohli bavit o tom, že nám surovina nabyde ty parametry tak, jak potřebujeme.

Jak vážně byly letos vinice postiženy kroupami?

Podle letmého součtu se bavíme o škodě v řádu 15 milionů v katastrech, kudy se kroupy prohnaly. Vinař si může zajistit pojištění proti riziku, na druhou stranu se musí potýkat s tím, že ztratí některé bonusy na pojistném apod. To, co ale v letošním roce bylo horší než při obvyklých kroupách, bylo poškození keřů, které samozřejmě vyřadí část vinohradu třeba na dva na tři roky, než se to zase obnoví.

Jak mohou vinice zprostředkovaně poškodit případné okolní požáry? Četl jsem, že to víno může být „nakouřené“.

Tady by se až chtělo říct, že nakouřený může být ten, kdo to přežene s alkoholem obecně. Co mám ale informace od českých kolegů na Lovosicku, Litoměřicku, tak tři dny pozorovali zápach z kouře, což absolutně nemůže mít vliv na vývoj keře ani na surovinu jako takovou.

Jak se vás jako vinařů dotýká vysoká inflace?

Jako u jakéhokoli jiného oboru. Komplikuje nám to nejen běžný denní obchodní život. Na vinařském fondu se ohledně nastavení strategie bavíme o tom, že máme omezený objem financí, ale služby a aktivity jsou a budou dražší. Tím pádem jsme schopni pro vinaře za stejný objem prostředků udělat míň, a budeme muset o to víc efektivně pracovat.

Bude víno nutně dražší?

To asi záleží na pohledu každého vinaře a na jeho možnostech, zásobách a obchodní politice. Ale kdybych to měl zprůměrovat, tak ano, je to logické vyústění toho, jak se pohybují ceny komodit, ceny vstupů, ceny energií a další náklady, včetně tedy zmíněné inflace, která se vinařů dotkne.

