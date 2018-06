Jednorázový plastový vak. Kvůli novému vinařskému zákonu vznikají tuny odpadu a víno podražilo

Kvůli novému vinařskému zákonu víno nejen podraží, při jeho výrobě navíc vznikají tuny odpadu. Stát totiž rozhodl, že sudové víno se musí plnit do boxů s jednorázovým plastovým vakem. Mělo by se tak zamezit pančování vína. Vinařům tak rostou náklady o miliony korun. Za změny ale nakonec zaplatí zákazníci. Praha 10:41 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víno v takzvaných bag-in-boxech. | Foto: JosephBarillari | Zdroj: Wikipedia Commons

Vinaři od začátku tohoto roku nesmí sudové víno dávat do opakovaně použitelných kovových sudů jako dřív. Místo toho musí víno plnit do krabic s jednorázovým plastovým pytlem, takzvaných bag-in-boxů. To se podle Vinařské asociace týká skoro 43 milionů litrů vína. Pokud by se tak celá výroba přesunula do plastových boxů, znamenalo by to, že se vyprodukuje 520 tun plastů a dalších 1200 tun kartonových obalů, a to všechno na jedno použití.

Ještě než začala nová legislativa platit, bylo možné na internetu sehnat za pár korun ventil, který umožnil boxy opakovaně naplnit, upozorňuje Právo. Kvůli jednorázovým nádobám se ceny sudového vína se zvedly nejmíň o pět korun za litr.

Míra odpadu

„Pokud by se celá produkce přesunula do skleněných láhví, přibylo by asi 21 tisíc tun skla a 1800 tun papírového odpadu použitého na přepravní kartony. V poplatcích firmě, která u nás sbírá a recykluje obalové odpady, to představuje pro vinaře roční výdaj 42,5 milionu korun,“ popisoval pro deník Právo místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič.

Další odpad vzniká přímo při prodeji ve vinotékách. Alkohol se čepuje do menších obalů, většina majitelů vinoték se shoduje, že si zákazníci nosí PET láhve. „Víno podražilo, přitom se mi hromadí spousta prázdných obalů. Divím se, že se tolik mluví o ochraně životního prostředí, a pak se přijme zákon, který garantuje produkci tun zbytečného odpadu v podobě použitých obalů. Myslím, že jednoho dne nám dojde trpělivost a těmi obaly zasypeme ministerstvo zemědělství, které toto dopustilo,“ stěžoval si majitel jednoho pražského vinařství, jehož jméno Právo neuvedlo.