Vinaři jsou obviňováni a nic nezískali. I my dostali ránu, brání se místopředseda Vinařské asociace

Rozhodnutí vlády neuvalit spotřební daň na víno vyvolalo prudké reakce. Samotní vinaři říkají, že by je takový krok poškodil zejména vůči zahraniční konkurenci, ale výrobci piva nebo lihovin v tom spatřují vítězství lobbingu a příklad nespravedlivého přístupu. „Vinaři nic nezískali, jen jsme v některých ohledech zůstali tam, kde jsme byli, a v některých se to zhoršilo," brání se místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič. Praha 19:53 22. května 2023

Segment vína podle Maděřiče dostal velkou ránu i bez spotřební daně. „Přestává platit výjimka pro vína, že můžou být používána jako dárkový předmět. To tvořilo pro spoustu malých vinařství 50 až 60 procent ročního obratu, pro některá jenom 30,“ uvádí s tím, že jde o citelný zásah, není však jisté, že o takovou klientelu vinaři přijdou.

„Pro nás vinaře je to teď bolestivé téma, ale chápu, že krok tímto směrem musel nastat. Spravedlnost teď asi zvítězila. Problém je ovšem v tom, že pro nás se změnila pravidla hry během ní,“ upozorňuje Maděřič.

„Kdybychom věděli dopředu, že tato výjimka nebude platit, tak by spousta malých vinařů svůj byznys nerozšiřovala,“ zdůrazňuje s tím, že by o takové změně potřebovali být informováni předem, a to v horizontu pěti až deseti let.

Problematické pro vinaře prý bude i zvýšení daně z nemovitosti. „Vinaři patří mezi ty, co mají nemovitostí dost – mají vinice trvalé kultury, velké budovy, kde se musí víno skladovat a chladit, penziony,“ upřesňuje Maděřič.

Moravské politické Palermo

Rozhodnutí vlády neuvalit spotřební daň na víno vyvolalo velký poprask a někdy i velice silné reakce. „Vláda je moravským politickým Palermem, dlouhodobě upřednostňuje víno před pivem,“ řekl například Luboš Kastner z Českého gastronomického institutu, který působí v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků.

Maděřič se ale proti takovým slovům ohrazuje. „Nelíbí se mi tón, jakým způsobem člověk může přirovnat a zjednodušit celou tu situaci. Nazývat to Palermem je za hranou. Mám takový pocit, že vinaři jsou teď obviňováni úplně za všechno,“ říká místopředseda.

Podle něj jde v první řadě o celoevropské nastavení pravidel. „Musíme si uvědomit, že to nařízení, podle kterého se řeší výše spotřební daně, platí v celé Evropě. Základní sazba pro tiché víno je všude v Evropě nula korun. Pro pivo je bohužel nastavena nenulová. Takže pivo musí být zdaněno spotřební daní, víno ne,“ myslí si Maděřič.

„Všechny vinařské státy mají nulovou spotřební daň. Jedinou výjimkou je Francie, kde se platí asi 80 halířů do vinařského fondu, ale v tom případě máme i my spotřební daň, protože i vinaři tady platí 50 halířů do vinařského fondu.“

Nejde jen o spotřební daň

Jedním z argumentů pro spotřební daň je, že by ji museli platit všichni, tedy i dovozci. Maděřič ale dodává, že nejde ani tak o ni, ale o byrokracii s ní spojenou. „Pokud by spotřební daň byla, pak je pro každého z vinařů důležité mít daňový sklad, kalibrované nádrže, systém pro kontrolu výroby, protože ta musí probíhat v daňovém skladu,“ uvádí místopředseda.

Na to prý vinaři nejsou přichystaní. „Všichni by se museli přizpůsobit novým podmínkám, ale pro dovozce zahraničního vína by to byla opravdu jenom kolonka na daňovém přiznání. Ten by totiž nic takového dělat nemusel,“ doplňuje Maděřič.

„Žádáme jenom stejně spravedlivý přístup, jako je vůči vinařům v Itálii a ve Španělsku. Nechceme nic navíc, nežádáme o žádnou dotaci, není pro nás důležité mít nějaké výjimky, chceme jen pracovat a platit na daních víc, protože se nám daří,“ dodává místopředseda Vinařské asociace Jiří Maděřič.

Pomohl by dražší alkohol ke snížení jeho konzumace? Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby v audiozáznamu.