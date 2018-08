Na Moravě začalo o tři týdny dříve vinobraní. Ve vinici kromě brigádníků pomáhají i speciální stroje

Oproti předchozím letům s velkým předstihem začalo na jihu Moravy vinobraní. Vinaři hrozny díky teplému počasí sklízí zhruba o tři týdny dříve než obvykle. Hroznů je prý dost, chybí ale brigádníci, kteří by ve vinici pomáhali. Reportáž Moravský Žižkov 22:38 15. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vinobraní letos na některých místech začalo až o tři týdny dříve | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas Brno

Vinobraní už není o ručním sběru hroznů. Vinaři mají k dispozici například speciálně upravené kombajny.

„Nejsou lidi, kteří by nám to sbírali, a efektivita stroje je daleko vyšší,“ říká vinohradník František Polách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Moravském Žižkově začalo vinobraní. Poslechněte si celou reportáž Štěpánky Kadlečkové

Bílým hroznům vedra nesvědčí, modrému vínu prospívá. Úrodu a Moravě ale ohrožuje sucho Číst článek

To, co zvládne stroj za hodinu, by brigádníci dělali celý den. Jeden kombajn při sběru nahradí zhruba 25-30 lidí.

„Když se podíváte všude okolo, tak nejsou skoro žádné bobule spadané na zemi, nic,“ chválí stroj Polách.

Kombajn s keři třese a sklízí pouze bobule bez třapin, což je pro vinohradníky také jednodušší.

Zhruba patnáct minut od sklizně jsou už hrozny ve sklepě a lis z nich mačká sladkou šťávu...

„Vyzrálost je dobrá, aromatika je dobrá, ale sucha způsobily rychlejší odbourávání kyselin, než byl nárůst cukru, což může dělat trochu problémy. I s tím si ale už umíme poradit,“ vysvětluje sklepmistr František Trojan.

Ve vinařství Maděřič začínají s výrobou vína zhruba o tři týdny dříve než loni.

Ve skleničce už držím čerstvý mošt z Muškátu moravského, který má podle sklepmistra Trojana nějakých 18-19 stupňů cukernatosti, což odpovídá 180-190 gramům na litr moštu.

První mladá vína budou k ochutnání už v průběhu září.

Speciálně upravený kombajn | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas Brno