Sázka na Babiše? Ohromný přešlap, politici nemají shánět hlasy za každou cenu, tvrdí profi sázkař

Neúspěšný kandidát na prezidenta Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, čelí kritice za navádění k hazardu. Den před volbami totiž vyzval své příznivce, aby si na něj vsadili. Napsal na Twitter, teď budu citovat: „Byl jsem ve Fortuně. Kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 000 Kč. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp“. Je to podle vás skutečně navádění k hazardu?

Pokud to není navádění k hazardu, tak co by to bylo jiného? Na druhou stranu je téměř jisté, že ten tweet, respektive pak ten stejný příspěvek byl zopakován Facebooku, nepsal Andrej Babiš, ale někdo z jeho týmu. Ale na druhou stranu Andrej Babiš je minimálně veřejně zodpovědný za to, co se publikuje na jeho sociálních sítích.

Je to nelegální?

Nejsem právník, takže na tohle nemám odpověď.

Je to ale etické vyzývat své příznivce k tomu, aby si na vás vsadili?

Pro mě je to minimálně za hranou. Srovnal bych to s dalším jeho přešlapem v kampani před druhým kolem, a to bylo vyvěšení těch protiválečných billboardů, které také vzbudily docela velký ohlas a také velmi negativní. Myslím si, že mezi vybízením k sázce a těmi billboardy je velký rozdíl v tom, že billboardy mají dopad v uvozovkách jenom nemateriální, vystraší lidi. Vybízení k sázce má dopad materiální, že ano. A myslím si, že už je načase, aby si politici všech stran začali uvědomovat, že shánění hlasů za jakoukoliv cenu, ať už materiální, anebo nemateriální, tak že za jakoukoliv cenu by to doopravdy neměli shánět.

„Ministerstvo financí prověří, jestli neúspěšný kandidát na hlavu státu a poslanec Andrej Babiš neporušil zákon o propagaci hazardu... Policie k příspěvku obdržela několik podnětů, které předala ministerstvu.“ (ČT24, 31. 1. 2023)

„V jeho tweetu chybělo upozornění na rizika spojená s hazardem.“ (CNN Prima News 31. 1. 2023)

„Kvůli tomu teď čelí trestnímu oznámení, kterým se zabývá státní zastupitelství... Nejpozději do měsíce by mělo mít státní zastupitelství jasno, jestli se trestním oznámením bude dál zabývat.“ (ČRo Radiožurnál, 31. 1. 2023)

Mimochodem, vybavíte si nějaký případ ze zahraničí, kde by politik, který kandiduje v některých volbách, vyzval své příznivce: teď na mě pojďte vsadit, já to určitě vyhraju?

Já se věnuji i sázkám na volby v zahraničí od Austrálie po Spojené státy přes Maďarsko a žádnou takovou výzvu si nepamatuji.

Sázkové kanceláře už informovaly, že před volbami zaznamenaly velký nárůst zájmu o sázení na prezidentské volby 2023 ze strany sázkařů. Hlavní bookmaker Fortuny k tomu Primě řekl, cituji: „Tweet Andreje Babiše byl pro spoustu sázejících rozhodující. Brali ho jako rozkaz, aby se šli zaregistrovat. Už během první hodiny od zveřejnění tweetu jsme zaznamenali tisíce nových registrací, což nepamatujeme.“

„Většina z nich sázela na Andreje Babiše a byly to sumy od pěti set korun do vyšších desetitisíců...“ Michal Hanák, hlavní bookmaker, Fortuna (CNN Prima News, 29. 1. 2023)

Z vašich zkušeností je možné takto silně mobilizovat sázkaře? Chápu, že žádný precedens asi úplně nemáme, ale je skutečně ta psychologická rovina taková, že ti lidé můžou jít a můžou to tam hodit Babišovi?

Když budu vycházet z vyjádření u bookmakera Fortuny, tak co se Andreji Babišovi podařilo, není mobilizace sázkařů, ale mobilizace těch nesázkařů. Oni si nejdřív museli udělat účet, Fortuna přijala nové registrace, a pak až následně si vsadili na vítězství Andreje Babiše. Takže je nepochybně možné, když vám někdo pro vás důvěryhodný řekne, abyste něco udělali, tak to udělat s nějakou větší šancí, než když vám to řekne někdo nedůvěryhodný. Andrej Babiš je pro své voliče, minimálně pro stovky tisíc lidí, stále důvěryhodná osoba, takže i to můžeme přičítat tomu, že šli si na něj následně vsadit.

Fortuna není jediná. On sice cílil svůj tweet a potom příspěvek na Facebooku na Fortunu, ale třeba Václav Sochor z Tipsportu, z konkurenční sázkařské společnosti, v našem vysílání také potvrdil zvýšený zájem.

„Před tím tweetem byl odskok sázek na jednotlivé kandidáty u Tipsportu sedm milionů korun ve prospěch Andreje Babiše. V pátek ráno čili dvanáct hodin po tom tweetu přesáhl dvacet milionů korun...“ Václav Sochor, vedoucí oddělení komunikace, Tipsport (ČRo Radiožurnál, 30. 1. 2023)

V průměru mělo jít hlavně o lidi starší čtyřiceti let, prý se ale nedá dopátrat, odkud sázeli, protože to jsou sázky dominantně přes internet, a ten zájem podle něj také nejde úplně spojit s výzvou Andreje Babiše, protože před volbami obecně je zvýšený zájem. To potvrzujete?

Je to přesně tak. Nedá se říct, že by všechny peníze, které by od toho čtvrtka, asi poledne, kdy byl ten tweet zveřejněn, všechny sázky na vítězství Andreje Babiše šly právě za tím tweetem. Byla nepochybně, řekl bych, i větší část sázek na Andreje Babiše, které sázkaři měly z vlastní hlavy. Ale nějakou část těch sázek určitě inicioval Andrej Babiš, a to vidíme i z vyjádření bookmakera Fortuny, který říká, že po tom jeho tweetu se začali registrovat úplně noví lidé a začali sázet právě na jeho vítězství.

Mimochodem není trochu zvláštní, že sázkové kanceláře v momentě zvýšeného zájmu třeba neupravily nějakým způsobem kurzy, anebo třeba neblokly tu sázku? Vycházím z toho, jak se to děje třeba ve sportu.

K blokování sázek dochází opravdu jen v ojedinělých případech a toto nebyl ten případ. Ke změnám kurzu dochází, a v tomto případě došlo, ale byly to z veřejného pohledu spíš kosmetické změny. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš tweetoval, tak na něj byl nejvyšší kurz asi 12, a pak ho sázkové kanceláře po několika hodinách snížily, ale nikdy nebyl nižší než 10 od toho čtvrtka, takže nějaká změna tam byla, ale relativně malá.

„Vsadila jsem 10 tis a poslala volit celou rodinu.“ Iveta Ruszova Červenková (Facebook)

„Už se stalo. Jenže jsem teď bez příjmu a díky synově nemoci i bez úspor. Ale na vás jsem si dal posledních 30 korun. Doufám, že to vyjde. “ Martin Hájek (Twitter @Sikkim76)

„Vsazeno na Slovensku za 100 eur. Fandím Vám, ale i tak se modlím, abyste vyhrál, budete skvělý prezident, stejně jako jste byl skvělý premiér.“ Romana Bilinová (Facebook)

„Andrej Babiš Dlužíš mi 15K! Nemám teď na nájem!“ Pábo Srněnský (Facebook)

Na sociálních sítích se po volbách objevila spousta příspěvků lidí, kteří si stěžují, a to je další rozměr celé té kauzy, že prosázeli spoustu peněz, prohráli, i když jim Babiš říkal, že vyhrají. Zaznamenal jste je?

Zaznamenal jsem je, ale nijak jsem je neověřoval.

Vraťte nám peníze

My žádný potvrzený, ověřený případ člověka, který by o své peníze přišel a dostal se do nějakých existenčních problémů a žádal jejich navrácení od hnutí ANO v tuto chvíli nemáme. Ale i takové příspěvky se objevily, že dotyční lidé, kteří ty příspěvky psali, chtěli po Babišovi navrátit peníze. Mimochodem tu situaci začal řešit i šéf pražské buňky ANO Ondřej Prokop, na jednu z reakcí odepsal, cituji: „Váš požadavek probereme ve správní radě mého rodinného nadačního fondu na pomoc ohroženým seniorům“. On chtěl znát i výši příjmů, nájmu a tak dále, aby to nebylo tak, že někdo třeba vsadil stovku a teď ji chtěl vrátit. Kdyby se každý o své peníze přihlásil, kolik by musel Ondřej Prokop vracet?

Myslím, že už z vyjádření mluvčího Tipsportu je jasné, že se to těžko dopátrá, kdo vsadil čistě podle tweetu Andreje Babiše a kdo to měl z vlastní hlavy. Ale dá se říct, že pokud by se měly všechny ty „potweetové“ sázky vracet, tak by to byly přinejmenším asi jednotky milionů korun a maximálně nějaké nižší desítky milionů korun. Ale že by to bylo třeba sto milionů, to je podle mě stoprocentně vyloučeno.

Mimochodem víme, kolik si vlastně lidé vsadili na Andreje Babiše dohromady před těmi volbami?

Co mám informaci z Tipsportu, který výši sázek má dokonce veřejně, tak celkově na vítězství Andreje Babiše se u Tipsportu vsadilo nějakých 129 milionů korun. Ale to je za celou dobu od vypsání sázek, což je někdy podzim 2021, takže je to doopravdy dlouhá doba.

A na Petra Pavla?

Na Petra Pavla u Tipsportu bylo o něco míň, to bylo necelých 100 milionů.

K tomu sázení jako takovému a k prosazení penězům se ještě dostaneme. Zůstaňme ještě u té kauzy Andrej Babiš a tweet - Babiše hájí místopředseda ANO Karel Havlíček. Podle něj to byla nadsázka. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová říká, že by to sama takto nenapsala, ale že to považuje za rozdmýchávání negativních vášní kolem Andreje Babiše.

„Pokud skutečně existuje někdo takový a doloží to, že se dostal do těchto problémů, tak jak já znám Andreje Babiše, tak on mu to vyrovná.“ Alena Schillerová, místopředsedkyně hnutí ANO (archiv ČRo)

Daniel Hůle z Člověka v tísni ale říká: nenaskakujme na lákavou kritiku, voliči Babiše nejsou negramotní troubové. Tak přece jenom ten kurz 12, to láká k tomu, aby si člověk vsadil. Nemohlo to prostě být jenom z tohoto důvodu? Nelze to vzít i z té opačné strany? Je tam kurz 12, zkusím to riziko a počítám s tím, že to možná nedopadne, že ta šance je fakt malá...

Já myslím, že většina sázkařů takto nad tím uvažuje. Na druhou stranu, pokud ti lidé se sázením neměli žádnou zkušenost, což můžeme zase odvozovat z toho, že to byli nově registrovaní lidé, tak ti jsi možná toto neuvědomují, nebo řekl bych, že ne nějaká malá část z nich si to nemusí uvědomovat, a tím pádem mi to nepřijde z tohoto pohledu moc etické.

Mně to přijde jako ohromný kampaňový přešlap.

„To se na mě nezlobte, ale to už je za hranicemi úplně všeho.“ Martin Baxa, ministr kultury (CNN Prima News, Partie Terezie Tománkové, 29. 1. 2023re)

„Lidi, kteří jsou v nouzi, dát jim takovouto naději přes hazard, že si tím zlepší rozpočet, to si myslím, že byla velká špatná.“ Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj (CNN Prima News, Partie Terezie Tománkové, 29. 1. 2023re)

„Nemyslím si, že na tom bylo něco neetického.“ Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO (CNN Prima News, Partie Terezie Tománkové, 29. 1. 2023re)

„Vy se jako hnutí ANO stavíte dlouhodobě do jakéhosi patrona sociální politiky, zastánce slabých. A vy řeknete, že je to jedno, že nikdo na tom nic netratil?“ Vít Rakušan, ministr vnitra, STAN (ČT24, Události, komentáře, 30. 1. 2023)

„Proč jenom neřeknete aspoň ano, přestřelili jsme, udělali jsme chybu, nadsázka evidentně nebyla pochopena.“ Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, TOP 09 (ČT24, 30. 1. 2023)

Zpátky k penězům. Přes půl miliardy korun se prosázelo letos ve volbách? To je rekord?

Myslím si, že nějaké veřejné výstupy hovořily asi o sedmi stech padesáti milionech.

Jak to, co se stalo?

Stalo se to, že každé volby se objem sázek zvyšuje a prezidentské a sněmovní volby táhnou v těch sázkách nejvíce, protože to jsou nejdůležitější volby v Česku, takže sázky stále rostou a je to způsobeno i tím, že kampaň je dlouhá, polarizující a všichni na to máme nějaký názor, názor, ať už občanský anebo ten, jak si myslíme, že to dopadne. Takže pak si často i sázkaři chtějí vsadit na to, jak to dopadne.

Racionální versus srdcová volba

Volí třeba i proti svému názoru a přesvědčení, jako racionálně? U sportu se často sází srdcem...

Na koho se sází? Tam myslím, že velký rozdíl mezi běžnými sázkaři a mezi námi profesionály je v tom, že nám nevadí sázet proti svému občanskému přesvědčení, protože nás zajímá ta realita, jak to dopadne. Na druhou stranu sázkaři běžní, kteří to mají jako zábavu, tak ti můžou sázet i dle toho, koho například těch volbách volí.

Sází se hlavně přes internet v Česku?

Teď už je to dominantní zdroj všech vkladů.

Dominantní znamená přes 90 procent třeba?

Myslím si, že něco takového.

Dají se ty volby srovnat s nějakou významnou sportovní událostí? Když vezmeme poměr prosázených peněz, když si vezmeme těch, kolik jste říkal, přes 700 milionů korun.

Zpětně jsem se díval, jaké byly například celkové vklady na mistrovství světa ve fotbale, které proběhlo měsíc zpátky, tak v Česku byly přijaty na to mistrovství sázky v celkovém objemu asi 3,6 miliardy. Takže ty volby jsou nepochybně zajímavá příležitost, ale velké sportovní turnaje táhnou ještě větší zájem sázkařů.

Kdybyste měl popsat běžného českého sázkařem, tak kdo to je? Určitě na to existují nějaké průzkumy, minimálně sázkové kanceláře si je dělají. Nevím, jestli jsou veřejné nebo nejsou...

Já asi nedokážu popsat nějak běžného sázkaře, já se znám vlastně jenom s těmi profesionály. Takže...

Kolik profesionál prosází za měsíc?

Jak kdy. Jsou to většinou nějaké větší částky. Můžou to být stovky tisíc korun, můžou to být miliony.

„My jsme zaznamenali vůbec nejvyšší sázku u Tipsportu za devět a půl milionu korun na Petra Pavla, která přišla těsně před hlasováním v kurzu 1,05 to znamená, že ten sázkař vyhrál necelých deset milionů, přišel si čistého na 475 tisíc.“ Václav Sochor, vedoucí oddělení komunikace, Tipsport (ČRo Radiožurnál, 30. 1. 2023)

Ale spíš mi přijde zajímavé zmínit ten jejich přístup. Díváme se na to spíš pravděpodobnostně, ne tak, že jsme si jisti, že vyhraje například Andrej Babiš, nebo že by Petr Pavel, ale snažíme se vypočítat reálné šance jednotlivých kandidátů, a pak porovnáváme svoje předpovědi se sázkovými kurzy, což jsou vlastně taky takové předpovědi, a pak pokud nám tam vychází, že se někde sázková kancelář zmýlila, tak dle toho pak sázíme.

Takže to berete spíš jako matematickou hru a sport, a ne jako hazard?

Já to beru jako běžní investování. Takže místo toho, abych si šel vsadit na akcie Applu, tak jsem například sázel na to, že vyhraje Petr Pavel.

Sázka na nejistý výsledek

Co když se předvolební průzkumy i sázkové kanceláře, které vycházejí z těch průzkumů, do jisté míry mýlí? Třeba v případě Brexitu, v případě vítězství Donalda Trumpa...

Asi jsem nikdy neabsolvoval rozhovor, na kterém bych se mě někdo nezeptal na Brexit a Donalda Trumpa.

Muselo to přijít.

To je strašně zajímavá událost zpětně. Když se podíváme, co říkaly průzkumy před Brexitem v roce 2016 během června, tak říkaly, že je to čistá remíza. Akorát v těch výstupech v médiích to pak vypadalo, že si novináři myslí nebo možná i přejí to, aby vlastně zvítězil „remain“. Ty průzkumy nemají nějakou super speciální schopnost, že když to v nich vychází na remízu, tak dokážou toho vítěze nakonec nějak určit. Doopravdy jsou schopné jenom změřit hrubé nálady ve společnosti. Jestli v průzkumech vychází, že někdo vede 51:49, tak to je v zásadě remíza a nemůžeme říct, že průzkumy říkají, že na sto procent vyhraje ten, kdo má 51 procent v průzkumech. Takže Brexit, to byla doopravdy remíza a spíš se pokazila ta interpretace v médiích a ve veřejném prostoru. To samé i Hillary Clintonová a její prohra s Donaldem Trumpem. Ona mírně vedla v těch klíčových státech, ale nebylo to nic jistého, a Donald Trump byl outsider, který má šanci vyhrát. A pak jsem někdy taky děje to, že vyhrál outsider a ne ten favorit.

K tomu stanovování kurzu, když jsem u těch voleb nebo u politických sázek, když jsem zmínil, že bez těch předvolebních průzkumů... já jsem neřekl, že by to bez nich nešlo, ale že je to na ně přímo navázané. Šlo by to bez nich?

Ono se to děje, že kurzy jsou vypisované i bez předvolebních průzkumů. Například když byly vypsány na podzim 2021 na prezidentskou volbu, tak to, myslím, nebyl ani jeden veřejný průzkum, který by se prezidentské volbě věnoval, takže to určitě jde nějak. Typický příklad, co se děje úplně bez průzkumu, jsou senátní volby v Česku. Tam vlastně neexistuje nikdy žádný průzkum na to, kdo vyhraje, kdo má jakou sílu, i přesto se určují kurzy, jsou vypisovány na všechny senátní obvody a tam právě jak bookmakeři, tak my sázkaři nevycházíme z průzkumů, protože žádné nejsou, ale vycházíme z nějakých dlouhodobých historických trendů, které se dějí v tom senátním obvodě.

Já rozumím tomu, že ve sportu vycházíte ze statistik, respektive ne vy, ale ty sázkové kanceláře. Ty statistiky jsou ale pak mnohem přesnější než nějaké trendy, ne? Ptám se na to, jestli sázková kancelář dokáže i bez předvolebních průzkumů kurzy vypsat tak, aby odrážely realitu a pravděpodobnost.

Nepochybně dokáže vypsat a dělají to docela dobře, ale samozřejmě přesnost kurzů jak sázkové kanceláře, tak i těch mých předpovědí je nepochybně nižší než u voleb, kde ty průzkumy jsou, což byly například i české prezidentské volby.

Když se vrátíme k počáteční kritice Andreje Babiše, kterou jsme tady společně rozebírali, za navádění k hazardu, tak jak na této hraně balancuje profesionální volební sázkař? Vy jste říkal. že je to hazard.

Já na ní balancuji tak, že to beru pro sebe jako investici na burze, jak jsem říkal, takže pro mě je to spíš investování než nějaký hazard.

Když o tom ale mluvíte pak v rozhovorech, tak vždycky dodáte to „B“, to znamená ano, je to pořád hazard, může to být návykové, může ne tom vzniknout závislost?

Přesně tak, rozhodně. Pokud někdo tomu nechce věnovat doopravdy extrémní množství času, úsilí a peněz, tak by to měla být maximálně zábava například v sázkách v hodnotě jednoho lístku do kina nebo něco takového.

Když sázíte, tak zároveň i komentujete nejenom na sociálních sítích, ale různě v rozhovorech, tak uzavřeme to kauzou Andreje Babiše. Bude se to nějakým způsobem dál podle vás vyvíjet?

Já myslím, že se to ještě několik dní nebo nízký počet týdnů bude řešit, ale nakonec z toho zbyde jen vzpomínka na jednu velmi neúspěšnou prezidentskou kampaň.