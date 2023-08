Blažkova bouřka, Nejedlého volejbal. Jak došlo k vyhmátnutí ministra v taverně

Jste autory videa, které před pár dny obletělo sociální sítě i zpravodajské servery po celé republice.

Adéla Jelínková: „Pojďme si říct, co tady teďka děláte s panem Nejedlým.“ Pavel Blažek: „S panem Nejedlým? Byla obrovská bouřka, já bydlím tady za rohem a tady jsme potkali, to je všechno.“ Adéla Jelínková, reportérka SeznamZprávy a Pavel Blažek, ministr spravedlnosti z ODS (17. 8. 2023, SeznamZprávy.cz)

Zastihli jste ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS před řeckou tavernou na pražském Žižkově ve středu 16. srpna v půl desáté večer, když si odešel ven zakouřit. Uvnitř seděl u stolu s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Blažek to vysvětloval jako náhodu, protože prý začalo pršet, tak si přisedl. Dá se tomu věřit?

Lukáš Valášek: Věřit se tomu dá těžko, protože pršet začalo a kroupy, které podle pana Nejedlého bušily do lebky pana ministra a kvůli kterým se schoval v restauraci, padaly někdy kolem šesté hodiny. Byli jsme svědky toho, že v té restauraci společně seděli až někdy do hodiny jedenácté, kdy byla zavíračka, takže mnoho hodin poté, co ulice byly suché. Koneckonců pan Blažek pak opakovaně vycházel kouřit, když jsme tam stáli, opakovaně s námi rozvíjel nějakou další konverzaci po natočení toho videa, takže sám viděl, že neprší a že je pro něj zcela bezpečné odejít domů.

Náhodné setkání?

V půl desáté večer, kdy video vzniklo, už nebylo po dešti ani památky.

LV: Je to tak, takže věděl, že je pro něj bezpečné ze společnosti pane Nejedlého odejít těch několik stovek metrů domů.

Protože on i na videu tvrdí, že bydlí za rohem, že to měl kousek. To znamená, že jste ho konfrontovali opakovaně, nevzniklo jenom toto jedno video, ale viděli jste se s ním vícekrát?

Adéla Jelínková: Když jsme ho poprvé viděli, tak jsme si rovnou řekli, že ho natočíme, tudíž z toho je to video. On pak zalezl zpátky dovnitř za panem Nejedlým, ale potom se opakovaně vracel vykouřit si cigaretu.

AJ: „Jdete dál za panem Nejedlým?“ PB: „Jdu tam, kde jsem byl, naprosto klidně, no a co?“ Adéla Jelínková, reportérka SeznamZprávy a Pavel Blažek, ministr spravedlnosti z ODS (17. 8. 2023, SeznamZprávy.cz)

Nebylo to tak, že bychom se za ním znovu slítli s kamerou, ale on za námi chodil a bavil se s námi o dalších věcech, o kterých píšeme a které se týkají Pavla Blažka, to znamená o brněnské bytové kauze, ve které figuruje on a jeho známí, a právě o této schůzce, kdy se snažil vysvětlovat, že tam je v podstatě náhodou.

Rozumím. Takže, když šel na další a další cigarety, tak vás sám vyhledal, vy jste tam samozřejmě čekali, jak to celé dopadne, a začal se s vámi bavit?

AJ: Přesně tak.

Oba jste byli takový sparingpartner na cigaretu. Kdo všechno u toho stolu byl? Bylo do té restaurace vidět a viděli jste, s kým tam přesně sedí?

AJ: Na začátek je třeba říct, že když jsme tam jeli, tak s námi jel ještě jeden člověk z redakce, který celou dobu seděl uvnitř. Nebyl v explicitní blízkosti pana Nejedlého a Pavla Blažka, seděl trochu dál, ale viděl celou dobu, že tam jsou spolu. Potřebovali jsme vědět, jestli ta fotka nevznikla náhodou, že nejde o náhodný tip, kdy spolu seděli chvilku u stolu, a pak si odsedli. Takže tento člověk celou dobu viděl, že spolu kontinuálně sedí u stolu a že je tam s nimi nějaká společnost Martina Nejedlého, který později řekl, že je to jeho rodina a partnerka, míhali se tam zaměstnanci restaurace a bylo vidět, že jak Pavel Blažek, tak Martin Nejedlý se s nimi velmi dobře znají.

Fotografie, na které Pavel Blažek sedí s Martinem Nejedlým u jednoho stolu, tedy není přímo vaše, ale od tipaře, který vám řekl, že tam tito dva spolu jsou a že se na to máte přijít podívat?

AJ: Ta fotka mi došla, už nebylo možné je tak dobře vyfotit.

Jeli jste ověřit, zda je to pravda.

AJ: Přesně tak. Nechtěli jsme vydávat něco, pokud by se opravdu náhodně potkali na dvě minuty, někdo by je vyfotil a my bychom z toho udělali nějaké haló.

Ještě jedna věc mě zaujala z toho, co jste říkala, totiž že se pak potvrdilo, že ti další, kteří sedí u stolu, byli rodina, známí Martina Nejedlého, a že něco slavil. Jestli jsem se dobře dočetl, to jste se dozvěděli přímo od něj, protože jste mluvili i s ním.

LV: Ano, čekali jsme do zavírací hodiny té restaurace. Pan Nejedlý byl celou dobu uvnitř, kouřit chodil pouze pan Blažek a nechtěli jsme vstupovat dovnitř, přece jenom je to soukromý prostor. Konfrontovat tam někoho s kamerou nebo mikrofonem nám nepřišlo legitimní, takže jsme čekali na veřejné ulici, až ti lidé vyjdou. U pana Nejedlého se to stalo přesně v zavírací hodinu a on se s námi také bavil. Odmítal se nechat natočit na video, což jsme respektovali vzhledem k tomu, že není vysoce postavený politik, ale relativně přátelsky nám popsal, že se jednalo o jakousi jeho soukromou oslavu, na kterou sezval pár přátel; také hovořil o tom, že to, že se tam ocitl pan Blažek, je jakási náhoda. Mluvil o tom, že padaly kroupy a že pan Blažek se tam před nimi schoval.

Martin Nejedlý: „Pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. (…) A najednou koukne do téhle hospody a tam sedí Nejedlý.“ Martin Nejedlý, poradce exprezidenta Miloše Zemana (archiv Adély Jelínkové a Lukáše Valáška, 17.8. 2023)

Zajímavé na tom ale je, a to bych podtrhl, že pakliže by to tak skutečně bylo, pan ministr jen běžel po ulici a zaběhl do první restaurace, kterou by viděl, byť mohl doběhnout několik stovek metrů do svého bytu, tak při vstupu by pana Nejedlého neviděl. On byl pak v zadní, té nejzazší části restaurace. Pokud by se pan ministr chtěl schovat, tak pravděpodobně, nebo aspoň tak bych jednal já, by si sedl někam do přední části restaurace a počkal, až déšť přestane, což se evidentně nestalo.

Pan Nejedlý nám také poměrně nenuceně řekl, že ho v září čeká výslech na BIS, což víme i z jiných zdrojů kvůli tomu, že BIS prověřuje řekněme možné úniky utajovaných informací směrem k okolí Miloše Zemana a k Miloši Zemanovi. Tak krystalizuje jeden z důvodů, proč takto dlouhé, intenzivní setkání ministra spravedlnosti Blažka s panem Nejedlým je věc kontroverzní, protože ministr se potkává s někým, kdo je dlouhodobě v hledáčku Bezpečnostní informační služby, která je odpovědná politikům za informace, které si týkají bezpečnosti České republiky. Pana Nejedlého BIS dlouhodobě vyhodnocuje jako bezpečnostní riziko pro Českou republiku, až natolik, že ho nějakou dobu odposlouchávala, monitorovala, to bylo ještě v době, kdy byl poradcem prezidenta. Bezpečnostní informační služba tak, jak funguje, připravuje utajené zprávy, které končí na stole vlády, tedy řekněme zákonných adresátů, takže se dá téměř s jistotou předpokládat, že i pan Blažek má k dispozici informace od BIS, že pan Nejedlý je bezpečnostním rizikem. Přesto se s ním na takto dlouhou dobu potkal.

Riziko vztahu Blažka a Nejedlého

To, že mohli teoreticky řešit i otázky týkající se zmíněného odposlouchávání a toho, že se BIS zajímá o Martina Nejedlého, je spekulace, nebo je to něco, co jeden z mužů připustil na kameru, na mikrofon, mezi řečí?

AJ: To určitě ne, nikdo to nepřipustil a takovému výkladu se právě bránili. Na druhou stranu, když jsme se jich ptali, o čem se bavili, tak dokázali říct jen o čem se nebavili. Vůbec nedokázali říct, bavili jsme se o tom a o tom. Pak Pavla Blažka asi po deseti minutách rozhovoru napadlo, že řekne, že si domlouvá schůzku s Milošem Zemanem...

Pavel Blažek: „Mimochodem tady domlouvám, a to je pravda, že bych rád naštívil bývalého pana prezidenta Zemana někdy v září.“ Adéla Jelínková: „To vás teď napadlo.“ PB: „Ne, nenapadlo, to fakt domlouvám.“ Adéla Jelínková, reportérka SeznamZprávy a Pavel Blažek, ministr spravedlnosti z ODS (17. 8. 2023, SeznamZprávy.cz)

... což už neuvedl ve svém vyjádření na Twitteru, z toho je vidět, že za tu noc i zapomněl, že nám toto začal asi po deseti minutách tvrdit. Bylo vidět, že je to velmi vyhýbavé, že si Pavel Blažek v tu chvíli asi vymýšlí, proč tam vlastně je. Ale proč tam skutečně byl a co spolu řešili, to jsme se samozřejmě nedozvěděli a myslím si, že se to nikdy nedozvíme.

LV: Já bych řekl, že pakliže by spolu chtěli řešit nějaké supertajné, supercitlivé věci, asi by tak nečinili v restauraci plné hostů, jak koneckonců argumentuje pan Blažek. Ale ta schůzka je přesto důležitá, protože z mého pohledu ilustruje velmi přátelské a blízké vztahy, které tito muži spolu mají, a také to, že pokud by pan Nejedlý chtěl řešit podobné věci, tak opět může pana Blažka někam pozvat, veřejnost a my už u toho třeba nebudeme a budou to spolu moci řešit. Myslím ale, že větší problém, než o čem se tam celý večer povídalo, je v tom, že máme v přímém přenosu zdokumentované nějaké jejich kontakty, které mohou kdykoliv nějakým způsobem posloužit. Řekněme si upřímně, pan Blažek se hájil i tím, že nějakým způsobem vyjednával na Hradě sestavení vlády, a když jsem se ho ptal, jestli to tedy vyjednával i s panem Nejedlým, tak on říkal, že s kýmkoliv, kdo k tomu měl co říct. To je pro mě osobně poměrně překvapivé vyjádření. Že pan Blažek využíval na Hradě nějaké své kontakty k tomu, aby vládu vyjednal, je veřejně známá věc, to pan Blažek skutečně i v minulosti říkal. Ale že ke vzniku vlády Petra Fialy měl co říci pan Nejedlý, tedy člověk, který na Hradě neměl ani žádnou oficiální smlouvu v době, kdy na Hradě byl, nebylo vůbec jasné, čím se živí, jaké jsou jeho příjmy, protože jeho funkce byla neplacená, zároveň pana Nejedlého sledovala kontrarozvědka a současně měl velmi blízké vztahy s prominenty Putinova režimu, dokonce tam opakovaně bez vědomí vlády jezdil vyjednávat nějaké věci, tak to jsou na tom večeru, jak jsme ho s Adélou prožili, věty, které mě znepokojily asi nejvíce.

Přátelské a blízké vztahy. Znamená to, že Pavel Blažek se s Martinem Nejedlým setkává častěji?

LV: Bylo velmi zajímavé sledovat reakce obou dvou mužů právě na otázky tohoto typu. Jak často se setkáváte? Jste přátelé? Když jsme se pana Blažka zeptali, jestli pan Nejedlý je jeho přítel, tak kroutil hlavou a nebyl schopen ze sebe vypravit jedinou větu na toto téma. Pan Nejedlý nám řekl, že sice odmítá definovat, kdo jsou a kdo nejsou jeho přátelé, ale zároveň mluvil o tom, že se znají čtyřicet let, že spolu chodili v Brně hrát volejbal a že před několika měsíci skutečně pana ministra viděl. Jak my jsme to pochopili, je z toho patrné, byť to ani jeden z nich explicitně neřekl, že to rozhodně nebyla první ani poslední jejich schůzka za poslední dobu a že to rozhodně neprobíhalo tak, že se pánové po čtyřiceti letech potkali na Hradě, když se vyjednávala vláda, řekli si, že se asi někdy v minulosti viděli a tím to skončilo. Je prostě jasné, že vzájemné vztahy utužují pravděpodobně relativně často, byť ne před kamerami nebo veřejností.

Mě by zajímala motivace Pavla Blažka. Martin Nejedlý je bývalý poradce bývalého prezidenta. Proč má současný ministr spravedlnosti mít motivaci se s někým takovým setkat?

AJ: To je právě ono, protože jak jste řekl, Martin Nejedlý už není poradce aktuálního prezidenta, je poradcem toho bývalého, takže je otázka, proč se s ním teď Pavel Blažek schází a sedí s ním pět hodin. K tomu, co říkal Lukáš k riziku toho, že Pavel Blažek je ministr spravedlnosti, Martin Nejedlý je obklopený kauzami, jak svými, tak svých spolupracovníků, Vratislava Mynáře a tak dále: V nedávné minulosti jsme upozorňovali na to, jak Pavel Blažek využívá svých ministerských pravomocí, aby zjišťoval informace o kauzách, které se týkají jeho nebo jeho spolupracovníků, kolegů z ODS. To se právě týká bytové kauzy, kdy posílal několik žádostí o informace, aby se dostal do spisu, aby mohl pracovat s dalšími informacemi, které třeba nemá, nebo aby znervóznil státní zastupitelství, popřípadě NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu - pozn. red.), která ten případ dělá. To je to riziko.

Je nutné dodat, že pan Blažek se obhajuje tím, že jako ministr má jediný tu pravomoc a že ho poslanci žádají, aby o tyto informace žádal. Kdyby tady seděl, toto by vám řekl.

AJ: Samozřejmě, přesto tvrdím, že svou pravomoc v tomto zneužívá.

V tuto chvíli je to zkrátka riziko a nerozumíte té motivaci, proč se setkávají. LV: Nerozumíme. Pan Nejedlý je v tuto chvíli zároveň soukromý byznysmen, který se v minulosti pokoušel dělat byznys se státem. A opět: Pakliže se soukromý byznysmen má možnost takto setkávat s členem vlády, řeší spolu i soukromý byznys pana Nejedlého? To všechno nevíme, protože ani jeden z nich ze sebe nevysoukal jedinou větu, která by nějakým způsobem odpovídala na otázku, co spolu pět hodin probírali.

AJ: Ještě si vzpomínám, jak nám Martin Nejedlý říkal jednu větu; říkal něco jako: „Předtím jsme se znali a každý jsme dělali nějaké byznysy, on je teď ministr, ale potom zase budeme dělat nějaké byznysy“. Ptali jsme se, jestli společně, ale on že ne, že to tak jen vysvětluje. Podle mě chtěl říct, že celou dobu měli kontakty, mají je teď, nepřeruší je a budou je mít dál, že jde o nějaký kontinuální vztah, který bude pokračovat pořád.

Pojďme si to v rychlosti zrekapitulovat. První video vzniklo v půl desáté večer. Zmiňovali jste, že tam seděli od šesti, je to tak?

LV: V šest padaly kroupy.

Takže kdo ví, od kdy seděli, ale v šest padaly kroupy. V půl desáté jste tam pana Blažka natočili, když už kroupy nepadaly, nepršelo, a oba dva tam spolu seděli do zavíračky v jedenáct hodin večer.

LV: Ano.

AJ: Pavel Blažek odcházel o něco dřív, řekl, že jde do vedlejší hospody.

Aha, pokračoval do dalšího podniku a Martin Nejedlý odešel domů.

LV: Martin Nejedlý nasedl do svého černého Mercedesu a odjel domů, pravděpodobně.

AJ: S nějakou společnosti odjel pryč.

LV: Říkal, že jede domů.

Opatrná reakce vlády

Když Pavlu Blažkovi nevadí setkávat se s Martinem Nejedlým, vadí to jeho spolustraníkům, partnerům v koalici? Ozvali se nějak silněji? Zatím jsem nic nezaznamenal. Výtky tu jsou, ale jemnějšího ražení.

LV: Ta prohlášení jsou zatím poměrně opatrná. Je vidět, že i vzhledem k obrovskému ohlasu, které video i náš text vyvolaly, a dovolím si tvrdit, že jsou to z pravidla ohlasy od jádrových voličů pětikoalice, ministerští kolegové či předsedové ostatních koaličních stran pochopili, že to nemůžou přejít mlčením tak, jak přecházeli některé jiné kauzy Pavla Blažka, které jsme v posledních měsících přinesli. Nějaká vyjádření jsme se mohli dočíst včetně toho, že to chtějí nějakým nekonkrétním způsobem řešit s panem premiérem Fialou, ale kupříkladu výzvy k odstoupení nebo zásadní tvrdá ohrazení nepřišla. Nabízí se otázka, proč. Sledujeme to dlouhodobě velmi podrobně. Je evidentní, že jestli je pro Petra Fialu něco z hlediska koaličních partnerů zcela nepřekročitelná linie, tak to, že by mu měli diktovat, že Pavel Blažek už nebude ve své funkci. Koaliční partneři to z předchozí vzájemné komunikace velmi dobře vědí, takže tam cítím prostě a jednoduše logickou snahu nepouštět se do boje, který mají předem prohraný a který by ve finále mohl ohrozit celou koalici. Pavel Blažek je nedotknutelný, to je také důvod, proč řadu svých kauz nepovažuje za dramatický problém nebo proč se chová tak suverénně. Ví, že bude mít zastání premiéra. I když musím říct, že v tomto případě je to poprvé, kdy premiér Pavla Blažka kritizoval, byť velmi mírně.

„To setkání bylo náhodné a chyba pana ministra Blažka je, že nevyhodnotil všechny politické souvislosti, které to má.“ Petr Fiala, premiér, ODS (ČRo, 21. 8. 2023)

AJ: Je třeba říct, že žádné z těch vyjádření nepřišlo samo od sebe, podle mě by nepřišla nikdy, pakliže by se média neptala na vyjádření politiků, co říkají na schůzku Nejedlý-Blažek. Myslím, že jinak by bylo velké mlčení a nikdo by se sám nevyjadřoval, což ukazují páteční Události komentáře, kde byl šéfredaktor (SeznamZprávy - pozn. red.) Jiří Kubík a kam byli pozvaní členové koalice. Nikdo se neopovážil přijít a vysvětlovat nebo říkat otevřeně názory na schůzku Nejedlý-Blažek.

Nepřišel tam nikdo, pravda. Byl tam Patrik Nacher z hnutí ANO.

AJ: Ano.

Adélo, jak si ale vysvětlujete, že Pavel Blažek je pro Petra Fialu nedotknutelný, jak říkal Lukáš? Je neodvolatelný? Nemůže si Petr Fiala říct, že Pavel Blažek už posloužil, jak měl, domluvil mu to, že si mohl vytvořit novou vládu, tak k čemu ho dál potřebuje, když kritika nejde jenom teď za schůzkou Blažek-Nejedlý, ale je dlouhodobá i kvůli dalším věcem?

AJ: Myslím, že to nikdy nebylo o tom, že by Petr Fiala našel člověka Pavla Blažka, využil ho na něco, a pak ho odklidil, když je potřeba. Naopak, Pavel Blažek si našel Petra Fialu a myslím, že se čím dál tím víc ukazuje, kdo vlastně řídí koho a kdo koho potřebuje víc. Myslím si, že Petr Fiala mnohem víc potřebuje Pavla Blažka než Pavel Blažek Petra Fialu a že Pavel Blažek je ten, kdo to ve skutečnosti řídí.

Takový stínový premiér.

AJ: Přesně tak.

Takže navenek oficiální, vkusný, elegantní, slušný Petr Fiala a v zákulisí tahá za nitky Pavel Blažek, jak to chápu z vašich slov?

AJ: Dalo by se říct, že podle mě je Petr Fiala projektem Pavla Blažka.

LV: Dlouhodobě jsme sledovali, jak to celé vzniklo. Pavel Blažek je člověk, který v nějaké fázi, nechci říct, že přišel přímo s myšlenkou, že Petr Fiala bude předseda ODS, ale byl ten, kdo to v ODS velmi razantně prosazoval, a povedlo se mu to. Pan Fiala má částečně dodnes image velmi slušného člověka, který by nedopustil, aby ve straně vládli nějací podivní kmotři, tak jak si to i dnešní voliči ODS pamatují z minulosti. Když se podíváme z většího odstupu, tak můžeme říct, že bez Pavla Blažka by se Petr Fiala nikdy nestal premiérem, s největší pravděpodobností by se nestal ani předsedou ODS. Lze říct, že pan Fiala je panu Blažkovi dnes vděčný za mnoho. To, že v druhém plánu Pavel Blažek sehrál výraznou roli při domlouvání vládní koalice, je také pravda, ale tam je vždycky potřeba si také pokládat otázku, co za to, že to pánové z Hradu nekomplikovali, jim velmi schopný byznysmen a vyjednavač pan Blažek třeba slíbil. To nevíme, je to samozřejmě z mé strany spekulace, ale optikou jejich dalších schůzek, například té, kterou jsme zdokumentovali, je podle mě i toto důležitá otázka.

Schůzka, kterou jste zdokumentovali, tedy nebude znamenat, že by Pavel Blažek měl končit jako ministr spravedlnosti?

LV: Pokud Pavel Blažek po těchto událostech skončí, bude to pro nás velké překvapení. Ale zároveň každý, kdo si dnes projede sociální sítě ODS, obzvlášť v pondělí na výročí vpádu sovětských vojsk do Československa, tak obzvlášť na Twitteru, který je trochu specifickou sociální sítí, ale jsou tam dejme tomu desítky, stovky příspěvků pod pietními příspěvky ODS, ve kterých se lidé, kteří o sobě říkají, že jsou voliči ODS, ptají, co tedy bude s Blažkem. Takže si zároveň myslím, že pětikoalice na to nějakým způsobem bude muset reagovat a že ta chvíle, kdy bylo možné kauzy Pavla Blažka vymlčet, skončila. Ale jak říkám, bylo by pro nás velké překvapení, pokud by to skončilo tím, že Pavel Blažek z funkce odejde, to nepředpokládáme.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity zvuky z SeznamZprávy, České televize a CNN Prima News.