Zametli něco pod stůl? Angažmá GIBS je podezřelé, upozorňuje Kmenta na kauzu IKEM

To, co se v posledních měsících událo kolem prestižního Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), je strašně zašmodrchané, a já bych proto chtěl na začátek shrnout pár věcí, které jsem vyčetl z vašeho nového článku pro magazín Reportér, a pak se společně podíváme pod povrch. Budu se teď přímo odkazovat na váš text.

11. dubna 2023 se schází Michal Stiborek, toho času ředitel IKEM, s kardiochirurgem Janem Pirkem. Pirk je kritikem vedení IKEM. Stiborek se bojí, že to může ohrozit jeho opětovnou kandidaturu na ředitele. Schůzku se Stiborkem si Pirk vyhodnotí jako nátlak a vydírání. Pirk společně se svým kolegou, kardiochirurgem Ivanem Netukou, podává oznámení na policii. 5. května začíná ne policie, ale Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) vyšetřovat dění v IKEM. 19. května vyhrává Michal Stiborek výběrové řízení na ředitele IKEM, a ve funkci tedy zůstává. 18. srpna Stiborek rezignuje poté, co Seznam Zprávy napsaly text o tom, že měl mít vedlejší lichvářský byznys. 29. srpna v IKEM zasahují kvůli podezření z vydírání policisté. 6. října GIBS obviňují Stiborka a bývalého zástupce v IKEM, lékaře Jiřího Malého z vydírání.

Proč se celou tou věcí, kterou jsem ve stručnosti popsal, zabývá GIBS, která obyčejně šetří kauzy, v nichž jsou zapletení policisté? Proč to nešetří kriminálka?

Myslím, že je to výsostně velmi podezřelé, že na to byla nakonec nasazena GIBS a je velmi pozoruhodné, že to vůbec dělala. Kladu si otázku, proč v tom GIBS figurovala? Podle zákona má – v kostce – nakázáno, aby šetřila trestné činy policistů, celníků, nebo příslušníků vězeňské správy. Ta nemá co dělat s tím, aby šetřila civilní osoby, lidi z byznysu, z politiky, nebo něco podobného. Zezačátku tam byla taková obezlička, v mlze vyslovená někým z těch, kteří se cítili být vydíráni, a v tom nátlaku na ně měli být využiti i policisté. Ale jen obecně policisté. A oni se opírají o to, že chtěli najít toho policistu. Myslím, že to je samo o sobě nestandardní. Nakonec, když případ uzavřeli se sdělením obvinění některých konkrétních osob, oznámili, že žádného policistu nenašli. A protože to bylo v rozporu se zákonem, požádali státního zástupce, který na to od samého začátku dohlíží, jestli to můžou dodělat, aby nekomplikovali situaci. Státní zástupce se asi podíval do nebíčka a řekl si: ‚Ježíš, tak to bychom zbytečně plýtvali penězi daňových poplatníků, takovou práci jsme si s tím dali, tak už to dodělejte.‘ A posvětil to.

Že GIBS dostala pokyn shora, vám řekl zdroj z bezpečnostních složek státu…?

To byl okamžik, který mě nastartoval, proč jsem se té kauze začal víc věnovat. Zaprvé mi od samého začátku bylo divné, že se v tom GIBS angažuje. Zadruhé, když jsem si to obešel a najednou jsem zjistil ty podivnosti ještě většího formátu, tak mi jeden z velmi důvěrných zdrojů blízkých GIBS řekl tuhle historku, která svědčí o tom, že je to něco nestandardního. Ten tvrdí, že se na to lidé z GIBS ze začátku podívali, a když viděli, že jim to nepřísluší, tak to chtěli dát zpátky policii. Jenže pak údajně přišel pokyn shora, že se to udělat musí. O to se víc opírám, když tvrdím, že je to celé podezřelé.

Spor dvou skupin

Pojďte mi přiblížit, co se stalo 11. dubna roku 2023, mezi kardiochirurgem Janem Pirkem a dnes už exředitelem IKEM Michalem Stiborkem?

Jak se mi to podařilo zrekonstruovat, tak šlo o důležitý den, kdy eskaloval už dlouhodobý problém mezi jednou částí znepřáteleného křídla v IKEM a druhou částí. Tu druhou reprezentuje bývalé vedení IKEM, to znamená exředitel Michal Stiborek a jeho statutární zástupce Jiří Malý. Proti nim byli ti, kteří i mediálně hodně často vystupovali – velmi známý Jan Pirk, a jeho pravá ruka, nadějný a velmi uznávaný kardiochirurg, Ivan Netuka. Bohužel musím v tomto podotknout ještě jednu věc – tihle dva, kteří stáli proti bývalému vedení, jsou dneska politicky exponovaní. Pan Netuka je dokonce poradcem premiéra Petra Fialy pro zdravotnictví, z ODS. Pan Jan Pirk byl zvolen za senátora s podporou koalice SPOLU, respektive na kandidátce TOP 09. Tato „politická skupina“, pan Pirk a pan Netuka, tlačila na to, aby bylo vypsáno nové výběrové řízení na ředitele IKEM, v jehož čele tehdy stál Michal Stiborek s podporou své pravé ruky pana Malého. Jak jsem to zrekonstruoval, jejich schůzky asi nebyly nic příjemného. Byly opravdu ostré, a občas musely být docela nepříjemné, až na dřeň. Možná se někdo cítil zatlačován do kouta, možná i vydírán.

A konfrontace 11. dubna byla klíčová …?

Přesně tak. Toho dne se stalo, že tehdejší ředitel Stiborek měl v ruce od svého spolupracovníka pana Jiřího Malého nějaké dokumenty. Přišel na schůzku s panem Pirkem, k němu do kanceláře, a začali spolu řešit situaci kolem IKEM. Stiborek zřejmě říkal něco v tomto duchu: ‚Pane profesore, proč na nás pořád útočíte? Já už to nedokážu vyhodnotit, nevím, kde je pravda. A při tom všem, vy máte máslo na hlavě, svědčí o tom tyhle dokumenty.‘ Pirk údajně nechápal, co se to děje. Když mu je Stiborek ukázala, přečetl si základní nacionále dokumentů, hned jejich obsah odmítl a došlo k rozloučení. Pak, když se znovu viděli, přinesl další část dokumentů, které už byly i podepsané. On ale ve své kanceláři našel další dokumenty, ty mu ukázal a on říkal, že to je falzum. Tečka. V ten moment nastal obrovský startovací proces – jedna skupina se začala cítit ohrožená tím, co viděli, že proti nim druhá skupina má. Další hodně podezřelý fragment celého případu jsou tedy tyto dokumenty.

Musím konstatovat, že pro mě jako investigativního novináře je to asi nejzásadnější stopa, po které bych jako novinář šel. A kdybych byl v pozici orgánu činném v trestním řízení, ať je to GIBS anebo policie, šel bych po nich úplně stejně, jen ještě s možná větší vervou. Co mě na celém případu šokovalo a zaujalo, je, že GIBS obsah dokumentů vůbec neřešila. Ani si nevyslechli svědky k tomu, kde ty dokumenty vzali, jejich autentičnost, hodnověrnost. V rámci šetření neproběhly žádné standardní mechanismy, aby se ověřilo, co to je za dokumenty.

Malá vsuvka pro vysvětlení – nehledám souvislosti, ale zapomněli jsme říct, že GIBS je podřízena vládě?

Ano, přesně tak.

Takže vy mezi tím vidíte nějakou souvislost? Jana Pirka, který, jak už jsme řekli, je senátorem zvoleným za Top 09 s podporou koalice Spolu, měly dokumenty podle Jana Pirka vydírat, podle Michala Stiborka usvědčovat z něčeho…?

Nemám důkazy o zločinném spolčení. Jsem v pozici, že mám nějaký dostatek informací, a na základě toho můžu vyslovit hypotézu. Ta hypotéza zní, že skupina kolem pana Netuky a pana Pirka začala cítit ohrožení, proto se obrátila na GIBS. Tam možná vlivem některých spřátelených lidí z Úřadu vlády došlo k souznění duší, aby se případ šetřil tak, jak se šetří. To znamená podívat se na případ očima těch, kteří byli takzvaně pod tlakem, a budeme šetřit vydírání ze strany bývalého vedení nemocnice. Co bylo obsahem dokumentů, to dáme tak trochu pod stůl.

Únik dokumentů

Co je jejich obsahem?

Obsahem dokumentů jsou zakládající listiny, které se týkají několika firem se sídlem v Lichtenštejnsku. Firma, která je na dokumentech uvedená, že tohle dělala, organizovala a zakládala, se jmenuje Schindlers se sídlem ve Vaduzu. Ta se specializuje na vytváření offshorových struktur, zejména když klienti nechtějí být vidět třeba ve své rodné zemi nebo tam, kde podnikají, aby zastřeli to svoje vystupování v kauzách.

V dokumentech figurují jména Ivana Netuky a Jana Pirka ve dvou velkých kauzách. Jedna je hodně historická. Týká se let 2009 až 2013. Tehdy byla založena v Česku jakási společnost Kardio port se sídlem v Kladně, která právě v IKEM dostávala hodně zajímavé zakázky – dodávky speciálního zboží, respektive zejména přístrojů na různé operace do IKEM. V celkové hodnotě šlo o jednu až dvě miliardy korun.

A teď střih. Nebýt úniku dokumentů, které držel v ruce pan Stiborek při jednání s panem Pirkem, nevěděli bychom jednu důležitou věc – kdo je možná nějakým beneficientem, nebo jedním z několika beneficientů tohohle možného byznysu s dodávkami do IKEM. V dokumentech firmy Schindlers se píše, že jedněmi z několika jsou dva lidé, a to jsou právě Jan Pirk a Ivan Netuka. Tady musím zdůraznit, že když jsem oba dva konfrontoval, tak pan Pirk i pan Netuka to popírají. Tvrdí, že to jsou falza, že nikdy životě nic takového nevlastnili. Já to beru jako vyšetřující novinář. Kdybych byl v postavení policisty, kterému by šlo o podstatu věci, tak bych to asi bral jako jejich součást obhajoby. To je první kauza.

Druhá linka se týká jiné firmy, kde figuruje jenom pan Netuka. Zdůrazňuji, že to je poradce premiéra Petra Fialy pro zdravotnictví. Je uveden jako beneficient firmy, která se v těch dokumentech nazývá Omnimedics Ltd. z Vaduzu.

Teď opět střih. Vrátíme se do reality, která je velmi jednoduše a dobře zdokumentovaná. V Česku existuje firma Omnimedics s.r.o. Původně se jmenovala Omnimedics CZ, pak se přejmenovala jenom na Omnimedics. V obchodním rejstříku je velmi jednoduše dohledatelné, že jejím společníkem, majitelem, byla firma Omnimedics Ltd. Tato česká firma, afilace Omnimedics, v posledních šesti letech získává v českém zdravotnictví obrovské zakázky, a zejména v nemocnici IKEM. Zase jde o dodávky velmi specifických přístrojů pro různé typy operací. Za posledních šest až osm let se částka pohybuje mezi jednou až dvěma miliardami korun, což jsou velké peníze. Dovedu si představit, že někdo bude mít velký zájem na tom, aby se nepřišlo na to, kdo je beneficientem těchto peněz, a jakým způsobem by se mohlo vyšetřovat to, proč a jakým způsobem se firma dostává k zakázkám v českých nemocnicích.

KARDIOPORT, který v dokumentech figuruje, je ten stejný Kardio Port, který v minulosti už do IKEM dodával?

Člověk, který vyplňoval kolonky do zakladatelské listiny beneficientů v rámci offshorové struktury, kterou vytvářela firma Schindlers, napsal velkými tiskacími písmeny KARDIOPORT. To ale neodpovídá přesnému názvu české firmy. Česká firma se jmenovala Kardio Port, a měla sídlo v Kladně. V českém obchodním rejstříku nelze dohledat, že by ji kdysi v minulosti vlastnila nějaká firma ve Vaduzu. To tam není.

Na problém Kardio Portu a velmi vážných podezření, že takhle velké zakázky do jedné nemocnice v hodnotě jedna až dvě miliardy korun dostává jedna firma s divnou strukturou, někde se sídlem v Kladně, upozorňovali kolegové z Aktualne.cz někdy v roce 2011. Přišli právě s tím, že mají velké podezření, že to může mít něco společného s tehdy vlivnými takzvanými modrými kmotry, kteří se točili okolo ODS. To byla nejvrcholnější doba vlády těchto zvláštních lobbistů v šedé zóně politiky, ekonomiky. Jedním z hlavních lidí, kteří byli v kontextu firmy Kardio Port zmiňováni, byl Roman Janoušek, tehdy ještě takový nepsaný vládce Prahy a vůbec nejvlivnější osoba české politiky.

Pátrání bez výsledku

Víte, proč jsem se na to ptal? Protože už tehdy existovalo podezření, že dochází k jakémusi tunelování IKEM, protože ty zakázky dostává jedna a tatáž firma.

Je to tak. Tehdy v roce 2011 se do toho po zveřejnění článků kolegů novinářů pustila policie. Bohužel byla doba, kdy party v rámci IKEM ještě držely pospolu a nepouštěly na sebe dokumenty. Stalo se, že ani policie neprobourala tuto vysokou zeď, a po roce pátrání to tehdy uzavřela s tím, že nedospěla k dalším informacím, které by opravňovaly obvinit někoho z konkrétního činu.

Dneska říkám, že díky válce v IKEM vyvřely na povrch nějaké dokumenty, které svědčí o tom, co se psalo už v roce 2011. A jestli je policie trochu šikovná a bude naplňovat podstatu zákona, tak se k tomu vrátí. Dokumenty nemají skončit někde v šuplíku GIBS. Dělat, že se sice našly při domovních prohlídkách, které proběhly u pana exředitele Stiborka a jeho pravé ruky pana Malého, ale že jsou to rovnou falza a nebudou se tedy řešit… To bych řekl, že je dokonce zneužití pravomoci úřadu, a případné zneužití GIBS v tomhle případu, to je skoro na rozprášení celého vedení.

Ještě vsuvka – pokud bychom brali v potaz to, že angažmá GIBS bylo nestandardní, možná i nezákonné, tak v inkriminované době byl ředitelem GIBS Radim Dragoun. Tomu někdy koncem srpna letošního roku po pěti letech končil jeho volební mandát. V žádném případě to nespojuji, nemám na to důkazy, ale je to velký otazník. Pan Dragoun si ve vysokých kruzích vyloboval svoji budoucnost, a stal se vrchním státním zástupcem v Olomouci. Na jeho místo přišel pan Hendrych, který byl dosavadním náměstkem pro operativu, to znamená pro činnost pátrání už konkrétních terénů a zajišťování důkazů a podobně. A já se ptám, proč nejsou tito lidé vedeni k odpovědnosti? Dnes vrchní státní zástupce v Olomouci a jeho současný následovník ředitel GIBS. Tohle by měl někdo rozhodnout.

Kdo?

Třeba nejvyšší státní zástupce, nebo orgány činné v trestním řízení. Mimochodem orgány činné v trestním řízení mají konat ve chvíli, když se něco dozvědí, byť z médií. Zasáhnout by mohl třeba i ministr spravedlnosti, udělat třeba hloubkou kontrolu toho, jak se v tom případě chovají státní zástupci. Proč se státní zástupce, který od samého začátku dohlížel na tohle nestandardní počínání GIBS, tváří, že je všechno v pořádku? Nenašli jste policistu, tak už to dodělejte. Přijde mi to celé na hlavu postavené. Jestli máme v téhle zemi takto vykládat zákony, tak je rovnou zmačkejme a hoďme je do kouta. A tvařme se pak jako v politice, z televize, že je všechno v pořádku, a že jsme skvělá země. Nejsme. A tenhle případ to dokazuje.

Závěrem mi dovolte mými slovy doplnit ještě jednu podstatnou věc, která skládá kompletnější obrázek podivného dění v IKEM. Už jste nastínil, že osudná schůzka 11. dubna nebyla první, ale pro pochopení tohoto příběhu nejdůležitější. Nicméně už někdy v prosinci 2022 přišla Janu Pirkovi od Ivana Netuky tahle textová zpráva: Ahoj Honzo, budeme muset přitvrdit, válek je prase, takže gloves off. Prosím zakleknout na R. Krause, díky I. Půjčím si interpretaci této SMS přímo z vašeho textu pro magazín Reportér: ‚Ivan Netuka vyzýval přitvrdit ohledně situace v IKEM a projevoval hrubou nelibost nad ministrem zdravotnictví. Nelíbilo se mu, že ministr tehdy nevypsal konkurz na ředitele, ale jen ‚soutěž o vizi‘. Prosil zároveň, aby čerstvě zvolený senátor Jan Pirk ‚zaklekl‘ na Romana Krause, předsedu zdravotního výboru Senátu. Kraus je senátorem za ODS. (‚Po zakleknutí‘ se nakonec Netukovým spojencům podařilo prosadit konkurz na ředitele.) SMS tak ve více ohledech doplňuje popis atmosféry v IKEM. Dvě skupiny lékařů proti sobě bojují – a zjevně ‚bez rukavic‘.‘ Dál píšete o tom, že tuhle SMS získal při opravě mobilu Jana Pirka někdejší IT specialista IKEM Petr Raška. Ukázal ji Jiřímu Malému, který ji měl anonymně odeslat ministrovi zdravotnictví. Rašku kvůli tomu GIBS obvinila z ‚porušení tajemství dopravovaných zpráv‘.

