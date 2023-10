To nejlepší z Vinohradské 12. Pro podcast stále můžete hlasovat v anketě Křišťálová lupa

Až do středy 1. listopadu je možné hlasovat v anketě Křišťálová Lupa – Cena českého internetu. Mezi nominovanými je i podcast Vinohradská 12, stejně jako web iROZHLAS.cz. Ty nejlepší a nejzajímavější díly Vinohradské 12 si můžete připomenout níže. Praha 14:12 28. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moderátor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Den, kdy přišli teroristé z Gazy

7. říjen. Tohle byl příklad mimořádné události, kterou jako zpravodajský podcast musíme řešit okamžitě a hned. Ještě ten den večer vznikl scénář, ve kterém jsme se rozhodli teroristický útok Hamásu na Izrael sledovat hodinu po hodině.

U podobných událostí existuje dramatický vývoj a jakákoli analýza by byla předčasná. Epizoda s názvem „Den, kdy přišli teroristé z Gazy“ je příkladem storytellingu, který není úplně běžný – načtený díl se doplní o hudbu a zvukové ukázky. Vzniká koláž audioknihy, zpravodajského popisu a publicistické reportáže.

Tenhle typ podcastu jsme si jako spoustu jiných tak trochu vymysleli. A strašně nás baví ho dělat, protože přináší úplně nový pohled na přelomové události kolem nás. Navíc nám úplně skvěle tenhle díl zapadl do celé podcastové minisérie, kdy jsme dokázali složitý blízkovýchodní konflikt vysvětlit z různých úhlů. Tahle epizoda to ale celé začala. A proto ji musím doporučit.

Celý díl je k poslechu ZDE.

Útěk přes mrtvoly. Příběh bratří Mašínů

Možná největší příběh studené války. 50 let starý útěk skupiny bratří Mašínů jsme se rozhodli zpracovat ve zcela jedinečné podobě – vymysleli jsme si podcastovou literární dramatizaci.

Pozvali jsme si historika Michala Stehlíka a udělali s ním rozhovor. Pak jsme si půjčili jeho výpovědí a začali kolem nich skládat příběh. Jako bychom psali knihu. A protože kniha obvykle oživne až ve čtenářově představivosti, pokusili jsme se posluchačům pomoct zvukem. Udělali jsme si scénář o dvou částech – na mluvené slovo a na hudební kulisu. A pokusili jsme se vrátit do roku 1953.

Skoro každá věta měla nějaký svůj sound designový doprovod – štěkající psy, skřípění brzd, střílení z pistolí (s využitím autentických zvuků tehdy používaných zbraní). Tahle epizoda vznikala desítky hodin. A proč tolik práce? O Mašínech se ve zprávách stále živě diskutuje. Ale skutečně znáte jejich příběh? Poslechněte, možná se vám vepíše do paměti.

Celý díl je k poslechu ZDE.

Ponorka Titan. Katastrofa na dně Atlantiku

Ještě než jsme udělali „Den, kdy přišli teroristé v Gaze“, byl tu příběh ponorky Titan. Ten napověděl, jak bychom chtěli zpravodajský storytelling dělat, když budeme mít dost času. Stejně jako Gazu jsme i Titan představili v trochu jiné, chronologicky pojaté epizodě.

Dělo se tehdy v červnu spoustu věcí a řada z nich určitě zasáhla mnohem víc lidí než tato nešťastná tragédie. Nicméně tohle bylo strašně napínavé vyprávění plné různých prapodivných zákoutí, nadějeplné pátrací akce a opakujících se tiskových konferencí záchranářů, kteří nic nevzdávali.

Den po dni jsme se spolu s celým světem snažili zjistit, kam zmizela parta dobrodruhů, kteří v malé ponorce zamířili tisíce metrů pod hladinu k rozpadajícímu se vraku Titaniku. A psali jsme si zápisky. Pak jsme z každého dne vytvořili jednu kapitolu a celé to jeden večer načetli. Za pár hodin byla uzávěrka. Podcast měl jít ven. A najednou přišla zpráva, že tenhle příběh nebude mít šťastný konec. Byli jsme – bohužel – mimořádně aktuální. Na natáčení téhle epizodě určitě nezapomeneme.

Celý díl je k poslechu ZDE.

Na východní frontě peklo

Mezi výběrovou pětkou epizod nesmí chybět díl o Ukrajině. Putinově ohavné invazi jsme věnovali desítky epizod a právem – je to stále jedna z nejdůležitějších zpravodajských událostí kolem nás.

Tohle povídání Andrease Papadopulose přímo z fronty bylo ale výjimečné. My se léta známe, chodili jsme spolu na školu, a když jsem na sociálních sítích viděl, že Andreas točil v polní nemocni někde u Vuhledaru a viděl tam ty hrůzy přímo na vlastní oči, musel jsem ho poprosit, aby se mi s tím vším svěřil.

Mluvil syrově, bez obalu, ale s emocemi. I taková svědectví může podcast předat. Doteď se divím, že reakce, které přišly, byly jen podpůrné. Dokonce jeden z posluchačů nám pak psal, že poslal na frontu pro vojáky dodávku plnou takzvaných zákopových svíček. O Ukrajině budeme točit dál. Tahle válka se dotýká nás všech.

Celý díl je k poslechu ZDE.

Záhada MH370

Podcastová trilogie jménem Záhada MH370 (I. Zatajené informace, II. Trosky a konspirace a III. Vraždil pilot?) oslovila přes 150 tisíc posluchačů. Obrovský úspěch na to, že šlo typologicky spíš jen o načtení jednoho příběh. Ale ten obsah! Fascinující, strhující, pomalu až mysteriózní thriller z pera novináře a pilota Williama Langewiescheho pro The Atlantic.

Nápad koupit jeho long read a rozdělit ho na tři pasáže se ukázal výborným vyplněním parných letních dnů, kdy byl čas se někde u vody ponořit do nějakého hlubšího vyprávění. My přinášíme prestižní zahraniční žurnalistiku ve Vinohradské 12 strašně rádi.

Už jsme takhle odvyprávěli zpravodajské příběhy a texty vydané třeba americkým listem The New York Times nebo německým týdeníkem Der Spiegel a umožnili jsme tak posluchačům vyslechnout, co napsali Timothy Snyder nebo Anne Applebaumová. Vidíme v tom velkou veřejnoprávní službu.



1. díl je k poslechu ZDE.

2. díl je k poslechu ZDE.

3. díl je k poslechu ZDE.