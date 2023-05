Unikl smrti, pobodali mu pobočníka. Kdo se motá kolem výstavby kasina v Rudné?

Dálniční odpočívadlo

U Rudné u Prahy, mají stavět prý největší kasino ve střední Evropě. Kde?

Mělo by vyrůst na dálničním odpočívadle, když se jede z Prahy směrem na Plzeň. A to na místě někdejšího hotelu Atol, který tam už roky chátrá a dlouho byl spojený s dvěma dost negativními jevy. A to je prostituce a prodej drog.

To je tam, kde jsou na tom parkovišti ty staré vraky?

Přesně tak. Ono to tam dlouhodobě chátrá, ta budova několikrát měnila majitele a v roce 2014 ji koupila společnost NAM Property. A tam se vlastně začíná odehrávat ten příběh, který jsme popisovali.

Hotel Atol v Rudné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste zjistili, že se s kasinem, které se tam má stavět, spojují jména, která jsou známá spíš z nějakého kriminálního podsvědění…

Ano, my když jsme po tom začali pátrat, tak jsme začali objevovat jména lidí, která mají historicky velmi pozoruhodné osudy. Samotná společnost NAM Property má dvě spolumajitelky. Jednou z těchto spolumajitelek a zároveň jednatelkou společnosti je Elen Aharonjan, což je právnička a podnikatelka s arménskými kořeny a podle našich informací také sestra Armana Aharonjana. A když se v souvislosti s tímto projektem začalo objevovat jeho jméno, tak to v Rudné způsobilo trošku poprask.

Oni na to už dříve na svém webu upozornili opoziční zastupitelé v Rudné. Já jsem na něj narazil vlastně úplnou náhodou při prohlížení sociálních sítí, když na mě vyskočilo jedno zvláštní jméno, které když jsem se zadal do Googlu, tak se objevovalo v článcích těchto opozičníků. A když jsem začal studovat, co tam oni vidí za problém, tak mě ten příběh zaujal. Mohlo to na jednu stranu působit jako nějaký lokální spor, ale na druhou stranu se, když jsem potom pátral dál, ukázalo, že některé jejich poznatky jsou opravdu legitimní. A to v tom, jak odhalili propojení Armana Aharonjana s tímto projektem.

Obchodník z podsvětí

Kdo tedy je Arman Aharonjan?

Pro část Čechů bude známý a zároveň neznámý. Jeho příběh, kdy vstoupil do nějakého povědomí, se začal odehrávat v roce 2007. Tehdy se zhruba 24letý Arman Aharonjan pohyboval v prostředí ruskojazyčné mafie v Praze, konkrétně v takové té arménské odnoži. A v roce 2007 se účastnil nějakého obchodu v rámci této skupiny, ale v nějaké chvíli odmítl odvést svůj podíl do takového společného balíčku, kam se odvádí podíly z těchto obchodů. Mělo to být dokonce půl milionu dolarů. Tím proti sobě tehdy poštval Andranika Soghojana, tehdejšího “vora v zakoně”, což je vlastně takový kápo, nebo boss v rámci těch ruskojazyčných struktur. A ten řekl, že se taková neposlušnost neodpouští, a je tak potřeba Aharonjana potrestat. Najal proto nájemného vraha, který měl Aharonjana zavraždit. Ten se o to pokusil, ale neúspěšně.

„13. listopadu krátce po poledni na Václavském náměstí...po krátké hádce tří mužů padá jeden z nich s bodnými ranami. Zachraňuje ho jen rychlá operace.“ (ČT24, 27. 12. 2007)

Prvně pobodal na Václavském náměstí Aharonjanova pobočníka. Ten tedy díky včasné pomoci lékařů nakonec přežil, což vedlo Aharonjana k tomu, že se začal skrývat a obklopil se ochrankou, aby nebyl pro Soghojana tak snadno dosažitelný. Ale někdo tehdy Soghojanovi a jeho komplicům prozradil, že se má Aharonjan pohybovat v Praze na Vinohradech. A tehdy vrah udeřil podruhé. Jenomže došlo k tragickému omylu, kdy vrah dostal informaci o tom, že se Aharonjan pohybuje v černém Bentley. Těch tehdy v Praze tolik nebylo a shodou náhod ve velmi podobném voze, tmavě zelené barvy, tehdy jezdil šéf Sazky Aleš Hušák.

„Automobily Bentley typu Continental Flying Spur tmavě zelené barvy jezdí v Česku jen tři. Dva má Sazka... Oběť vražedného útoku neměla s nikým žádné spory. Stopy nevedou ani ke společnosti Sazka nebo k jejímu vedení.“ (Rž, 27. 12. 2007)

A na Vinohradech tehdy právě v tomto voze zaparkoval jeho osobní řidič a šel si do večerky koupit asi nějakou svačinu. Vrah tím, že nejspíš vůbec nevěděl, jak jeho oběť vypadá a měl opravdu identifikaci jen skrz toto auto, tak přistoupil k vozu a několika výstřely tohoto nevinného řidiče zavraždil. V tu chvíli se policie začala tomuto případu intenzivně věnovat. A nakonec se jí podařilo i díky informátorovi odhalit jak vraha, tak toho objednatele, kterým byl právě ten Andranik Soghojan.

A oba byli odsouzeni. Ten vrah by si měl, pokud mám správné informace, odpykávat trest v České republice. Soghojana bohužel soud v první instanci osvobodil a on mezitím stihnul odjet do Arménie, s níž Česko nemá smlouvy o vydávání. Takže když byl potom Soghojan v Česku už pravomocně odsouzený, tak ho Arménie odmítla vydat. Tím se ale evidentně v prostředí té ruskojazyčné mafie uvolnilo nějaké místo. A v roce 2017 už ruské servery o Armanu Aharonjanovi píší jako o jedné z hlav ruskojazyčné mafie ve střední Evropě. Takže tam došlo, řekněme, k takovému kariérnímu vzestupu.

Po Aharonjanovi pátrali i na Slovensku. Jakou to má souvislost s tím, co dělal v České republice?

Aharonjan je v tuhle chvíli na Slovensku dokonce obžalován, a to z vydírání. Ten případ vychází z roku 2016, kdy podle obžaloby Aharonjan se skupinou svých pobočníků přijel na Slovensko do jednoho z hotelů, kde byl ubytovaný jeden místní podnikatel se svojí partnerkou. Aharonjan k němu přišel s těmi komplici na zahrádku a řekl mu, že ho zaveze za jejich společným známým. Aharonjan tvrdil, že mu ten jejich společný známý dluží dost velké peníze a že pokud nezaplatí on, tak zaplatí tento zmíněný podnikatel.

Jakože ty jsi nás, pane podnikateli, seznámil, tak buď ať platí tvůj kamarád, nebo mi zaplatíš ty sám…

Vlastně ano. A oni když se odhlašovali z toho hotelu, tak na recepci přišla právě Aharonjanova sestra, už v doprovodu bratrova, řekněme, bodyguarda. Měla uplakané oči a oznámila recepční, že už si nebudou prodlužovat pobyt, že zaplatí a pojedou. To té recepční samozřejmě přišlo podezřelé. Navíc měli na veřejnosti tomu podnikateli i nafackovat a to už vyurgovalo obsluhu hotelu. Ta zavolala policii, která se pokusila dvakrát jejich auta zkontrolovat. A vzhledem k tomu, že i chování těch přítomných tehdy bylo podezřelé, tak je nakonec nechali odvézt na policejní stanici, a to, když je zastavili na benzínce u Bratislavy. Aharonjan nějakým způsobem z té benzínky odjel, takže už po něm pak policie vyhlásila pátrání. A nejspíš se potom přihlásil, protože je normálně obžalovaný. Podle toho, co nám sdělily slovenské soudy, tak by v dohledné době mělo být v této věci nařízeno soudní jednání, kde by se ten příběh měl znovu probírat.

Ty ses pokoušel s Aharonjanem mluvit? Kontaktoval jsi ho nějakým způsobem?

My jsme se pokoušeli mluvit se všemi aktéry, kteří se v tom příběhu objevují a já jsem byl i ve vile v pražských Řepích, kde měla mít sídlo NAM Property.

…totiž ta společnost, jejíž jednatelkou má být Aharonjanova sestra?

Přesně tak. A které patří ten hotel Atol, na jehož místě má vzniknout to kasino. A na tomto místě jsem se primárně ptal po Elen Aharonjan. A byla tam nějaká paní, která mi otevřela. Byla to možná recepční, to přesně nedokážu říct - nebyl jsem přímo v prostoru té vily, ale na zahrádce. A ta mi řekla, že je Elen Aharonjan v zahraničí. Já jsem tam tedy chtěl nechat vizitku, aby se mi ozvali, až bude paní Aharonjan k dispozici, abychom si o tom mohli promluvit. A když jsem pak tu vizitku předával, tak mi ta paní říkala, že ji předá šéfovi. A když jsem se zeptal, jak se jmenuje šéf, tak mi odpověděla Arman.

V tu chvíli jsem měl nějaké potvrzení, že se tento člověk evidentně kolem Elen Aharonjan opravdu aktivně pohybuje. Ale byl to jeden ze střípků, který potom složil to, že opravdu máme informace, že je Aharonjan v tomto projektu velmi aktivní.

A se samotným Aharonjanem se ti podařilo nějakým způsobem spojit?

Nepodařilo. Byl jsem i na Praze 1 v domě, kde má mít adresu trvalého bydliště. Dokonce jsem se nějak dostal i do toho domu, kde mi otevřeli vstupní dveře. Bylo vidět, že tam je zvonek se jménem Aharonjan, byť tam nebylo konkrétně jméno Arman. A zkoušel jsem tam zvonit, bohužel byl všední den a nepodařilo se mi ho tam zastihnout. Já jsem potom i směrem na něj posílal otázky právě Elen Aharonjan, kdy jsem se ptal i na jeho roli v celém projektu. Ptal jsem se na to, co říká Arman Aharonjan na tu obžalobu, která je na něj na Slovensku podaná. Ale ze strany paní Aharonjan přišla pouze taková obecná odpověď, ve které říkala, že v tuhle chvíli nebudou ten projekt více komentovat. Na žádnou z našich konkrétních otázek nám tedy odpověď nedodala. Takže ani Arman Aharonjan nám k tomu tím pádem žádné stanovisko neposkytnul. Ale my máme potom i z pokerového prostředí ze dvou zdrojů potvrzené, že se Arman Aharonjan opravdu kolem projektu kasina aktivně pohybuje. Byť hlavní roli, podle toho co víme, minimálně navenek hraje právě ta sestra Elen Aharonjan.

Neklid v městečku

V tuto chvíli znova nějakým způsobem shrňme fakta. Postavit si kasino v Rudné u Prahy není žádný zločin, přeci jen Česko má i na poměry Evropy velká kasina. Jedno je například na Rozvadově. Potíž jsou ti lidé, kteří se kolem toho mohou ochomýtat. Třeba opoziční zastupitelé v Rudné si na to asi nějakým způsobem stěžovali...

Přesně tak. Opozice v Rudné, která zastupuje nějakou část místních voličů, na to začala upozorňovat už v roce 2019, kdy se ten příběh začal velmi aktivně rozjíždět. Tehdy vyšel v časopisu Forbes velký inzerát na obří pokerový turnaj, kde price pool, tedy vlastně výhra, respektive celý objem peněz, který se v tom daném turnaji rozděluje, měl být 88 milionů euro. Což je víc než dvě miliardy. A takhle se vlastně lidé v Rudné dozvěděli, že tam blízko nich má vyrůst kasino.

Vítěz zmíněného turnaje si měl přijít v přepočtu zhruba na miliardu a čtvrt. My když jsme se potom dívali na pokerové weby, tak už tehdy se tyto weby pozastavovaly nad tím, že to jsou sumy, o které se hrává opravdu na světové úrovni a ne na denní bázi. A to to říkám velmi jemně. Byly to opravdu mimořádné peníze. A to už tehdy působilo zvláštně. Nejen s ohledem na ty peníze, ale i s ohledem na to, že se turnaj měl konat zhruba za rok a v té době žádné kasino v Rudné nestálo. A ten Atol byl ve velmi podobném stavu, jak ho známe teď, tedy rozhodně ne v podobě, kdy by se tam mohl pořádat obří pokerový turnaj.

A to právě už tehdy zaujalo opozici v Rudné. A ta si to ještě spojila s informací, kterou jen o pár měsíců dřív říkal starosta, když se při nějakém setkání zastupitelů ptali na to, co se vlastně kolem Atolu děje, když tam probíhaly nějaké stavební práce. Ptali se, co tam tedy lidé staví a starosta jim měl říct, že to tam vlastní nějaký cizinec, po kterém ale pátrá kriminálka a který tam údajně chce stavět kasino a luxusní wellness. Tehdy to zastupitele úplně nezaujalo, ale když o pár měsíců později vychází ten inzerát ve Forbesu, tak si to spojují a začínají sami zjišťovat, co se tedy v jejich městečku vlastně plánuje.

A teď tam tedy existuje silný opoziční názor proti tomu, aby se tam něco takového stavělo? Jaký názor na to má zastupitelstvo a co na to říkají místní? Ptal ses na to?

Ano, ptal jsem se na tu politickou linku. Je tam opozice, která to už několik let odmítá, i uvnitř té opozice na to jsou samozřejmě různé názory. Jsou tam lidé, kteří říkají, že jsou obecně proti tomu, aby byl v Rudné nějaký hazard. Jiný zastupitel zase říká, že není proti hazardu, ale je proti tomu, aby konkrétně tito lidé stavěli v Rudné nějaké kasino a pak ho tam provozovali.

„Když se zeptáte, co se vám představí pod slovem Rudná, tak jsou to orličtí vrahové, je to prostituce na dálničním odpočívadle a teď by nám k tomu mělo přibýt ještě kasino. Tady v Rudné není nic významnějšího, než by bylo právě to kasino.“ Martin Viktora, hnutí Rudná pro život (Archiv Jakuba Mikela)

Já jsem se ptal i nezávislého starosty Lubomíra Kocmana, nominovaného za STAN, co by říkal na to, kdyby mu ve městě mělo vyrůst kasino.

„Co se týče města, je to zařízení soukromého subjektu a město o tom nemá žádné povědomí. Takže vám k tomu nemám co říct.“ Lubomír Kocman, nezávislý starosta, nominovaný hnutím STAN (Archiv Jakuba Mikela)

On vůbec nechtěl vést rozhovor na toto téma osobně. Vyžádal si otázky do e-mailu a potom jen napsal takovou vyhýbavou odpověď, že vzhledem k tomu, že na stole nejsou žádné konkrétní projekty, tak se k tomu nebude vyjadřovat. Že se nebude vyjadřovat ke spekulacím. Jeho postoj byl hodně odmítavý. A to k tomu tématu, ne k tomu kasinu, jako takovému.

A on říkal, že nejsou žádné projekty na stole?

Tvrdí, že ne.

„Pánové z opozice dělali jenom divadlo.“ Lubomír Kocman, nezávislý starosta, nominovaný hnutím STAN (Archiv Jakuba Mikela)

My jsme se tedy obrátili i na ministerstvo financí, které má regulaci hazardu na starosti. Ptali jsme se, zda nějaká společnost požádala o licenci provozovat hazard v Rudné. Podle mluvčího Filipa Běhala o tom zatím s ministerstvem v tomto směru nikdo nejedná.

Je třeba dodat, že když se objevily zmínky o tom, že by v Rudné mělo vyrůst kasino, tak se to téma několikrát dostalo i na místní zastupitelstvo. Už v roce 2014 byl zákaz hazardu na celém území obce. Krátce předtím, než NAM Property koupilo hotel Atol a přilehlé pozemky, tak na zastupitelstvu došlo k odhlasování, že na území Atolu bude z tohoto zákazu výjimka právě proto, že se údajně objevil nějaký investor, který tam chtěl stavět kasino.

„Pan starosta přišel na zastupitelstvo a řekl: "Měli jsme jednání s budoucím investorem hotelu Atol. On nabízí městu dar 500 až 700 tisíc. A požaduje změnu vyhlášky tak, aby se na území Atolu mohl hazard provozovat."“ Cyril Tůma, zastupitel z hnutí Rudná pro život (Archiv Jakuba Mikela)

„Řádově nízké jednotky měsíců poté došlo ke změně majitele objektu na toho současného. A máme informace, že město tehdy neobdrželo žádný dar. A informace od pana starosty byla, že to slíbil ten předchozí majitel, tudíž to nesplnil a je to nevymahatelné.“ zastupitel z hnutí Rudná pro život (Archiv Jakuba Mikela)

A teď tedy ta výjimka platí? Nebo ji nakonec zrušili, když ten dar neobdrželi?

V současné době je stav takový, že na území Rudne stále platí zákaz hazardu s tím, že pokud se objeví konkrétní projekt, který by žádal výjimku a žádal by o licenci, tak jeho povolení a vůbec start bude podmíněný referendem. V něm by místní řekli, zda s tím projektem souhlasí a zda dají nějakou legitimizaci zastupitelstvu, které by případně mohlo tuto výjimku zrušit.

Americká linka

Bude se tedy u Rudné u Prahy na místě Atolu vůbec něco stavět? Protože takhle to vypadá, že je tady nějaký vymyšlený plán NAM Property, jsou tady lidé, kteří pocházejí z nějakého podsvětí a kteří se pohybují kolem toho projektu. Opozice v Rudné o tom naopak nechce ani slyšet. Řeší se také regulace hazardu, který v tuto chvíli v obci není povolený. Na místě Atolu vůbec nic neexistuje a už se tam dávno mělo hrát o miliardy...

Co bude s hotelem Atol a s kasinem v Rudné, vlastně nikdo neví. Je třeba říci, že kromě společnosti NAM Property se v tom příběhu vyskytují ještě další dvě firmy. ALL INN GROUP a ALL INN INVEST. My jsme měli možnost hovořit s Alešem Pospíšilem, který je mediálním zástupcem společnosti ALL INN GROUP a ten tvrdí, že je tato společnost dceřinou společností amerických investorů sdružených kolem Haiga Kelegiana. To je dnes téměř 90letý obchodník v hazardním a zábavním průmyslu. V Americe mu patří několik kasin. A tyto společnosti, podle Pospíšila, chtějí v Česku investovat a chtějí obecně expandovat do střední Evropy právě s konceptem kasin, jak je známe, z Los Angeles nebo z Las Vegas. A údajně si vybraly právě Českou republiku, jako takovou startovní pozici, kde by mohly začít s tou expanzí. A začít chtějí právě v Rudné.

Hotel Atol v Rudné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proto ostatně měl být ten turnaj, o kterém jsme mluvili, k příležitosti tehdy 88. narozenin Haiga Kelegiana. Proto asi taky ta suma 88 milionů euro. A Aleš Pospíšil nám tvrdí, že jejich zájem trvá. V Česku sice podle něj jednají s více podnikateli, ale to kasino v Rudné by stavět chtěli, líbí se jim totiž ta pozice - je to blízko dálnice, je to blízko k Letišti Václava Havla. Podobný projekt se tam vlastně nabízí. A tvrdí, že NAM Property je jejich obchodní partner a spolu ten projekt připravují.

„Naposledy jsme byli v Rudné na kontrolním dni. Byli jsme potěšeni z toho, jak stavba se vyvíjí.“ Aleš Pospíšil, mediální zástupce ALL INN GROUP (Archiv Jakuba Mikela)

A podle Pospíšila by teď v první polovině července mělo dojít k nějakému dalšímu jednání, ke kontrolnímu dni na tom staveništi. A posléze by měl ten americký investor říct, jak to z jeho pohledu vypadá s tím projektem dál. Takže to téma bude nepochybně ještě nějakým způsobem dál rezonovat.

V podcastu byly dále využity zvuky z archivu Jakuba Mikela a České televize.