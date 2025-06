„Dvě miliardy zmizely neznámo kam.“ Záhada bitcoinové transakce, kvůli které podal Blažek demisi

Pavel Blažek z ODS dostal letos v březnu nabídku na bitcoinový dar od člověka, který se jmenuje Tomáš Jiřikovský. Kdo to je?

To je odsouzený obchodník s drogami a první člověk odsouzený za to, že byl architektem a součástí darknetového tržiště, které se jmenuje Sheep Market, v češtině ovčí tržiště, kde se prodávaly nelegálně drogy, falešné doklady, ale i zbraně. Platby šly přes Jiřikovského coby darknetové tržiště a on si z toho bral provizi. Jednoho dne, zhruba v roce 2013, tržiště uzavřel. Byly tam desítky bitcoinů a Jiřikovský řekl klientům, že jim je teď nemůže vyplatit, totéž tvrdil i obchodníkům, kteří čekali na své platby, a prostě zavřel. Byla tam celá řada poškozených a nedohledaly se veškeré finance, které odtekly.

To byly miliony korun v té době?

Policie dokázala Jiřikovskému škodu jenom ve výši 16 milionů korun s tím, že obelhal a okradl lidi, kteří platili za produkty skrz bitcoinové peněženky. Bavíme se stále o roce 2013. Celá kauza vybublala až o tři nebo čtyři roky později, kdy to policie začala vyšetřovat a propojila Jiřikovského s tím, že byl architektem tohoto darknetového tržiště. Byla provedena domovní prohlídka, byl stíhaný a celý případ se rozběhl. V ten moment mu policie zabavila veškerou elektroniku a část bitcoinů, ale bavíme se pouze o 0,5 bitcoinu. Zbytek škody, kterou měl napáchat, mu zabavili v nemovitostech a luxusních autech, přičemž tento majetek neměl napsaný na sebe, ale na své rodinné příslušníky. Případ se týkal pouze ovčího tržiště.

Jiřikovský byl za něj v roce 2017 odsouzen a strávil několik let ve vězení.

Byl odsouzen na zhruba 9 let a po polovině trestu byl propuštěn na podmínku, což se stalo na jaře 2021. Jiřikovský se od té doby začal zajímat o to, kde je jeho elektronika, ve které měl i veškeré zbylé bitcoinové peněženky, protože policie se k nim nemohla dostat a nikdo nevěděl veškeré přístupové údaje k celé řadě bitcoinových peněženek, které nebyly spojené jenom s ovčím tržištěm, ale i s dalšími darknetovými tržišti. Jiřikovský se v tu dobu spojil s brněnským advokátem Kárimem Titzem a začala právní bitva před soudy o to, aby mu elektronika byla vydána. Soudy nižší instance v Brně říkaly, že mu vydaná být nemůže a že by se veškeré informace na elektronických nosičích měly vymazat, tedy i bitcoinové peněženky. Nikdo nevěděl, kolik přesně je tam peněz. Jiřikovský ale moc dobře věděl, že to je poklad, který si nemůže nechat vzít, stejně tak to věděli i advokáti, kteří mu pomáhali. Vedla se o to velká soudní bitva a zlom nastal v roce 2023, kdy Nejvyšší soud řekl, že se tím musí znovu zabývat soudy nižší instance a musí se to přezkoumat. V tu dobu se o tom dozvěděl i ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Jak?

Od Kárima Titze.

„Opravdu je to jak z nějakého románu. (...) Když jsem prostudoval veškeré rozsudky a znalecké posudky, tak jsem například zjistil, že on neobchodoval pouze s bitcoiny z trestné činnosti, ale i s jinými. (...) Nemám v tuto chvilku vůbec žádný právní důvod se domnívat, že pocházejí z trestné činnosti.“ Pavel Blažek (ODS), ministr spravedlnosti (ČT, 29. 5. 2025)

Protože se znají?

Znají se dlouho z Brna. Přijde mi, že se znají všichni lidé, kteří nějak figurují v tomto případu. Nicméně Blažek říká, že se tuto informaci dozvěděl už před dvěma lety od brněnského advokáta. Prý to bylo jako příběh z románu, že člověk, který je odsouzený a všechno si odseděl, má elektroniku, kde jsou miliardy, a žádné soudní verdikty nikdy neřekly, že to, co na jeho elektronice je, může pocházet z trestné činnosti.

Abych vysvětlil, proč mluvíme o miliardách – bitcoin násobně nabyl na hodnotě od doby, kdy byl Jiřikovský odsouzen, a z milionů se mohly teoreticky stát miliardy.

Přesně tak. Blažek se to dozvěděl a od té doby byli v kontaktu a řešili, jakým způsobem se případ vyvíjí. Zároveň padla dohoda, zhruba v roce 2024, není jasné kdy přesně, že pokud by Jiřikovský získal zpátky svou elektroniku, tak by 30 % z toho, co se tam najde, šlo automaticky státu.

Tato dohoda vznikla už před letošním rokem?

Ano a Titz loni v prosinci napsal na ministerstvo několik dopisů, ve kterých informuje Blažka o průběhu celého řízení a píše mu, že čekají na klíčový verdikt krajského soudu, který měl rozhodnout o tom, jestli Jiřikovský elektroniku získá, nebo ne.

Protože krajskému soudu případ vrátil Nejvyšší soud.

Čekalo se tedy na klíčový verdikt, který by mohl miliardy dostat na světlo. Titz informuje ministra spravedlnosti o veškerém průběhu a zároveň píše, že pokud všechno dopadne dobře, tak stát dostane 30 % prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. Už v tu dobu byl do celé transakce namočený také ekonomický náměstek Radomír Daňhel z ODS, na kterého se často zapomíná. Je to přítel Pavla Blažka i Kárima Titze. Opět je to ta brněnská klika, která se neustále točí kolem řady brněnských kauz, jež se dotýkají hlavně ODS.

Transakce z bitcoinové peněženky

Krajský soud letos rozhodl, že elektronika může být Jiřikovskému vrácena. V březnu Jiřikovský, patrně prostřednictvím svého advokáta Titze, oficiálně nabízí 30 % z bitcoinových peněženek, které zřejmě má na zmíněné elektronice, jež mu byla po letech vrácena.

Proběhlo to celé zvláštně a nestandardně. Nicméně probíhá komunikace ze strany brněnského advokáta s ministerstvem spravedlnosti. Když krajský soud řekl, že nosiče uvolní a policie nic mazat nebude, tak se všichni na ministerstvu spravedlnosti připravili k otevření bitcoinové peněženky, což se odehrálo podle notářského zápisu 7. března. Ale všechno je veřejné na blockchainu a analýza bitcoinové peněženky ukazuje, že byla otevřena už o den dřív a prošly tam nějaké transakce. Můžeme si to představit tak, že 7. března tam lidé z ministerstva, obrazně řečeno, svítí baterkou a koukají se, co je na nosičích.

Notářský zápis, bitcoinová aféra ministerstva spravedlnosti | Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Notářský zápis, bitcoinová aféra ministerstva spravedlnosti | Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Otevřít takovou peněženku trvá 30 hodin, jak tvrdí ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Experti to popírají s tím, že to je obyčejně mnohem kratší záležitost.

To je jedna věc. Zároveň se neustále odvolávali na notářský zápis, který dělal Lubomír Mika, což je spolužák Pavla Blažka z gymnázia a také dobrý známý Radomíra Daňhela. Je tu tedy další člověk do sestavy, který je s Blažkem dlouhodobě propojený. Byl vytvořen notářský zápis, ve kterém se jasně píše, že na bitcoinové peněžence je nalezeno množství bitcoinů ve výši více jak 3 miliardy korun a třetina, zmíněných 30 %, má připadnout státu, což se stalo. 7. března bylo státu převedeno 30 % z této sumy a posléze byla podepsána darovací smlouva, podepisovala se zhruba v tu dobu. Až poté Blažek informoval všechny úřady. V tom je další nejasnost, protože Blažek říká, že měl zelenou a že všichni o všem věděli, což není pravda.

Blažek tvrdí, že to řekl ministerstvu financí a také Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ). Dozvěděli se to tedy až zpětně?

Jediný, kdo o tom měl být informován dopředu, je ministerstvo financí, respektive ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, což mu teď může zavařit. Všichni se ho teď budou ptát, proč aktivně neprověřoval původ peněz, protože je hodně problematický. Myslím, že pozornost teď bude směřovat právě ke Stanjurovi, nicméně on i jeho ministerstvo tvrdí, že neměli k dispozici žádnou darovací smlouvu ani detaily k dárci. Ministr spravedlnosti Blažek je prý informoval o tom, že si vezme 30 % z částky od člověka, který si všechno odseděl a nemá žádné soudní verdikty, které by konstatovaly, že původ peněz, které dává státu, je nelegální nebo že peníze pocházejí z trestné činnosti, což ale také není úplně pravda. Ministerstvo financí tedy tvrdí, že mělo pouze kusé informace.

Pak se můžeme bavit o dalších úřadech, které jsi zmiňoval. Je to tedy FAÚ a Nejvyšší státní zastupitelství, v jehož čele je Lenka Bradáčová. Tam Blažek neříká pravdu, jelikož FAÚ se to dozvěděl tak, že Jiřikovský měl už otevřenou bitcoinovou peněženku a z té chodily platby na jiné bitcoinové účty, přičemž část z nich mířila i do dvou autorizovaných směnáren. Jedna z nich platbu nahlásila, protože se podívala na původ peněženky, která je spojená s darknetovým tržištěm Nucleus Market. Ohlásila to na FAÚ s tím, že někdo chce směnit bitcoiny z této peněženky za hotovost. To se stalo zhruba v první polovině dubna a tímto způsobem se to FAÚ dozvěděl. Začali to řešit, předali případ Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ), který se tím začal zabývat. Peníze, které Jiřikovský chtěl směnit ve zmíněné směnárně, jsou aktuálně zabavené a myslím, že se bude zabavovat dál.

Když FAÚ toto věděl, spojil se s ministerstvem spravedlnosti, ptal se, co to znamená, a řekl, že o tom bude muset informovat Lenku Bradáčovou. V ten moment, aby to FAÚ neudělal první, se lidé z ministerstva spravedlnosti sešli s nejvyšší státní zástupkyní a informovali ji o tom. Ale to se bavíme o dubnu, což je několik týdnů poté, co transakce proběhla.

Zmínila jsi darknetové tržiště Nucleus Market, což je jiné tržiště, než o kterém jsi mluvila na začátku, to byl Sheep Market. Co je Nucleus Market a jak jsi dokázala potvrdit, že peníze, které stát získal, pochází právě odtud?

V tento moment se celý případ komplikuje, protože na začátku minulého týdne, kdy se celá kauza dostala na světlo, jsme měli za to, že Tomáš Jiřikovský má svou bitcoinovou peněženku a právě z ní odešla ta miliarda v bitcoinech.

„Neexistuje právní věta, a to je pro mě rozhodující, která by říkala, i orgán policie, podezření cokoliv, že tyto bitcoiny jsou z trestné činnosti. (...) Dokud mi nedáte rozhodnutí, že to je nelegální, tak je to pro mě legální a já... Měli na to 13 let, proboha, kolik ještě chtějí času?“ Pavel Blažek (ODS), bývalý ministr spravedlnosti (ČT, 29. 5. 2025)

A že na ní můžou být peníze, které získal nějakou trestnou činností, což ale soud nikdy pořádně neprokázal?

Ano, z ovčího tržiště, to je tržiště číslo jedna. V tom jsme žili a Blažek měl minulý týden tiskovou konferenci, na které říkal, že žádné soudní verdikty neřekly, že tyto další peníze jsou s něčím propojeny a tak dále. Změna nastala zhruba dva dny poté, protože odborníci, kteří se zabývají kryptoměnami, bitcoiny a podobně, zjistili, že peněženka, ze které šly transakce na ministerstvo spravedlnosti, je spojená s darknetovým tržištěm Nucleus Market, které bylo provozováno v letech 2014 až 2016, a že to je právě tato peněženka, ke které měl přístupy Jiřikovský. Extrémně to změnilo dynamiku celého případu, protože teď už to nebyly peníze Jiřikovského, kde se nic neprokázalo, ale peníze přímo z darknetu, kde se prodávaly drogy, zbraně, falešné doklady, ale i zbraně teroristům. V dobu, kdy toto tržiště fungovalo, nebylo jasné, kdo za ním stojí, kdo je architektem a kdo má provize z plateb, když si tam lidé kupovali drogy. Někdo zprostředkovával platby, komunikoval s klienty a ukazuje se, že tam je stopa Jiřikovského. I z toho důvodu, že Sheep Market provozoval v letech 2013 a začátkem roku 2014, poté ho uzavřel a objevilo se nové tržiště, Nucleus Market.

Fungovalo dva roky a to zhruba odpovídá době, kdy byl potom stíhaný.

Potom přešel do vězení. Nucleus Market fungoval jenom mezi lety 2014 a 2016, zavřel se v momentě, kdy Jiřikovský nastoupil do vězení, a opět tam zmizely peníze. Případ hází do úplně jiné roviny to, že Jiřikovský vyjde z vězení a aktivuje se bitcoinová peněženka, na které bylo víc jak 12 miliard korun. Na to čekala celá řada nejenom českých, ale zejména mezinárodních orgánů. A stane se to v případě, kdy tato bitcoinová peněženka dává českému státu miliardu korun. To je neuvěřitelný příběh a dostává případ do jiné roviny, protože to je extrémní mezinárodní přesah, jelikož americká FBI, ale ani jiné složky nevěděly, s kým to spárovat, s kým to spojit. To je extrémně velký problém. Myslím, že právě toto si mohl Blažek uvědomit a mohl to být i důvod, proč nakonec koncem minulého týdne rezignoval.

Dohoda byla, že 30 % z bitcoinové peněženek, které se otevřou v březnu, mělo připadnout státu. Ale 30 % z 12 a půl miliard není miliarda, kterou dostalo ministerstvo spravedlnosti. Proč?

Zmiňuješ další nesrovnalost. Myslím si, že ve verzi ministerstva, Pavla Blažka a jeho úředníků o tom, co se reálně stalo, je několik nesrovnalostí a toto je jedna z nich. Blažek a jeho ekonomický náměstek tvrdí, že mají notářský zápis o tom, že v peněžence jsou 3 miliardy v bitcoinech, 30 % z nalezené částky má jít automaticky státu. Pokud by věděli, kolik je skutečně v peněžence, a je otázka, jestli to věděli, tak by státu připadlo 3,7 miliard korun. Další nesrovnalost je, že notářský zápis, který byl udělaný za přítomnosti ministerstva spravedlnosti, je ze 7. března, ale peněženka Nucleus Marketu byla otevřena už o den dříve, 6. března, a už o den dříve odešla z této peněženky zhruba miliarda korun neznámo kam.

Blažek a Daňhel tvrdí a odkazují se na znalecký posudek, podle kterého bitcoiny nebyly z trestné činnosti. Jak tomu mám rozumět?

Soudy ve svých verdiktech řekly, že nedokážou na 100 % prokázat, že peníze jsou nabyté z legální činnosti, a konstatovaly opakovaně, že jejich původ je nejasný. Zároveň se bavíme o znaleckém posudku, který je, myslím, z roku 2015, ale v tu dobu znalec ani soudy nevěděly, že Jiřikovský má přístup k bitcoinové peněžence, kde je aktuálně několik miliard korun. Nezabývaly se původem těchto jiných peněz, protože nikdo v tu dobu nevěděl, že Jiřikovský stojí zřejmě za dalším darknetovým tržištěm. Celé se to vztahovalo jenom k Sheep Marketu a zároveň se nikdo nedokázal dostat do zabavené elektroniky. V tento moment je tedy dost nerelevantní, co tvrdili. Ale i kdyby to tvrdili, tak soudy stejně nikdy neřekly, že původ peněz je jasný, všechno je legální, máte zelenou.



Další vyšetřování

Když jsi říkala, že to ještě může mít vývoj. Upozorňovala jsi i na to, že 12,5 miliardy bylo v peněžence, která se probudila po devíti letech, přičemž den předtím, než to stát začne řešit, miliarda odchází někam jinam, zároveň další miliarda ještě někam musela odejít, protože v peněžence zůstáváte 9 miliard korun v přepočtu na bitcoiny. V tuto chvíli tedy víme, že jedna miliarda šla státu a dvě miliardy neznámo kam?

Přesně tak. Aktuálně tam nejsou 3 miliardy, ale 9 miliard, peníze odtamtud šly na další dvě bitcoinové peněženky a nikdo nezná jejich majitele, protože je složité identifikovat někoho s bitcoinovou peněženkou. Dvě miliardy zmizely neznámo kam. Zhruba jedna miliarda zmizela už den předtím, než byla převedena další miliarda státu. Potom zmizela ještě jedna. Myslím si, že bude extrémně složité dohledat, komu platby šly, když neznáme majitele bitcoinových peněženek. Bude to složité i pro policii, která se případem teď zabývá.

Je tam podezření na tři trestné činy, řeší to NCOZ pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v pátek oznámilo, že se případem zabývá a že tam je podezření, že mohlo dojít k trestnému činu legalizace výnosu z trestné činnosti ze strany úředníka ve vysoké funkci tím, že proběhla darovací smlouva, že se to všechno stalo. Podle policie totiž státní úředník musel moc dobře vědět, že peníze pocházejí z trestné činnosti, tedy z Nucleus Marketu. Myslím, že to bude ještě extrémně problematické. Není jasné, na koho policie cílí, nicméně dva lidé, kteří byli v transakci ponořeni, jsou Pavel Blažek a jeho náměstek Radomír Daňhel.

Zůstává spousta bílých míst. Na jedno se tě zeptat musím, protože jsi mluvila s Tomášem Jiřikovským. Jaká měla být jeho motivace darovat státu 30 % z peněz, o nichž sám určitě ví, že pocházejí z darknetového tržiště a že se může rozběhnout skandál, který nakonec stojí místo ministra spravedlnosti?

První poznatek k osobě Tomáše Jiřikovského – když jsem za ním byla, chtěla jsem se o tom s ním bavit, znát jeho motivaci, z jakých důvodů to udělal. Říkal, že o tom všem nic neví a ať se jdu zeptat jiných lidí. Připomněla jsem mu, že i v darovací smlouvě tvrdí, že to jsou jeho peníze, takže o tom musel rozhodovat a s někým to řešit. Ptala jsem se, s kým, a na to mi nedokázal odpovědět a neustále mně říkal, ať se jdu zeptat lidí, kteří o tom ví víc, že on neví. Nemusel vůbec mluvit pravdu, protože i před soudy říkal nepravdy, které mu soudy potvrdily, takže to musíme brát v potaz. Myslím, že se o tom vůbec nechtěl bavit, zavřel dveře a bylo vymalováno.

Začínám si ale myslet, že to je naivita zúčastněných osob. Nedovedu si představit, že někdo udělá tuto transakci, a pokud se aspoň trochu vyzná v bitcoinech, tak ví, že to je všechno dohledatelné. Nicméně ta motivace a motiv jsou stále velkou neznámou. Blažek k tomu říká, že stát Jiřikovskému mohl pomoci tím, že se bitcoinová peněženka otevře za účasti státu, který bude jakýsi štít v tom, že bude prokazovat Jiřikovskému, kolik tam má peněz. To se bavíme úplně o jiné částce, než která tam je. Tady máš od nás razítko, kde je podepsané ministerstvo spravedlnosti, stát, a nikdo nemusí mít pochybnost, odkud peníze jsou. Zároveň Blažek může mít motivaci takovou, že má dlouhodobě podfinancovaný resort. Mohl si říct, že mu to může pomoci i v kampani.

Blažek taky říkal, že by mu pak naopak říkali, že odmítl miliardu korun. Bral to jako pokání toho člověka, tak o tom mluví.

A zároveň když probíhala tisková konference minulý týden, tak začal s tím, že je všechno ultralegální, ultračisté, potom vyjel s prezentací, na co všechno tyto peníze půjdou, tedy na oběti trestných činů, na vězeňskou službu a tak dále. Nevím, asi čekal aplaus. Je také možné, že Jiřikovský hrál svoji hru. Když jsem se bavila s jeho přáteli i některými rodinnými příslušníky, tak se shodli, že je extrémně chytrý člověk, vždycky myslel za pět rohů a nejednoho člověka uvedl do nepříjemných situací tím, že ho, nechci říct, podvedl, ale přechytračil. Přišlo mi, že už v koncem minulého týdne, když se objevovaly další informace, tak Pavel Blažek chodil ve Sněmovně a říkal, že asi zváží, jestli bude pokračovat dál. Myslím, že se začal dozvídat věci, které vůbec nevěděl, a zkrátka mu to nikdo dopředu taky nemusel říct.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: archiv Zdislavy Pokorné, Česká televize a webové stránky Ministerstva spravedlnosti.