Smáli jsme se, že jdeme dělat grafy do rádia. Ale naučili jsme se vyprávět příběhy, říkají dataři

Věděli jste, co má prodej státních dat o historii počasí společného s úrovní vysokoškolského vzdělání o klimatické změně? Co říkají data o našem chování za koronavirové krize? A jak vysvětlují třeba to, že v porovnání ke mzdám patří v Česku ceny elektřiny k nejdražším v Evropské unii? Na podobné otázky hledají odpověď datoví novináři z Českého rozhlasu, kteří minulý týden dostali další Novinářskou cenu - tentokrát za projekt Rozdělená společnost.

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Barbora Sochorová, Miroslav Tomek, Martin Hůla