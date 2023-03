Osud Ševčíka určí příští dny. Rektorovi došla trpělivost, chce změnit zákon

Pojďme popořadě. Co přesně se odehrálo na sobotní demonstraci na Václavském náměstí?

Na Václavák v sobotu zavítaly tisíce lidí na demonstraci Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost a její šéf Jindřich Rajchl. Na demonstraci padlo několik požadavků vládě, ať už zastavení pomoci Ukrajině a nějaký apel na mírové řešení, nebo naprosté zestátnění ČEZu, ale i zamezení provozovatelům sociálních sítí v omezování svobody slova. Padlo tam, že pokud vláda nepřijme tyto požadavky, bude následovat další demonstrace a případná blokáda vládních budov.

To má být někdy v dubnu, tedy avízovaně. Na demonstraci byl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík?

Procházel jsem několik hodin videí z té demonstrace a skutečně na začátku, někde v úvodu, na jednom videu jsem ho zahlédl a přišlo mi, že tam je se svým kolegou z fakulty, a to Danielem Váňou, který je tiskový tajemník. Pak už jsem ho ale neviděl a znovu se objevil až u muzea při zásahu policistů.

Což byla ta následná událost, totiž po konci demonstrace následovala akce, kdy se několik lidí, kteří se účastnili demonstrace, vydalo směrem k Národnímu muzeu. Proč?

Začalo to na začátku, kdy přes magistrálu, která vede pod Národním muzeem, na sebe pokřikovaly dva tábory. Jeden tábor tvořili lidé z demonstrace Česko proti bídě, na druhé straně u muzea stálo několik desítek lidí, kteří drželi v rukách vlajky Evropské unie, Ukrajiny nebo NATO. Už tam došlo k nějakým slovním výměnám, slovním potyčkám. Následně, jak už jsi říkal, se ty davy několika desítek, možná stovek lidí odebraly k Národnímu muzeu. Bylo to na podnět některých demonstrantů, kteří do megafonů křičeli, že na Národním muzeu visí vlajka Ukrajiny a vyzývali: pojďme ji strhnout, pojďme ji dát dolů.

„Je třeba je pořádně vystrašit. Navrhuji, po skončení tohoto shromáždění odstranit z fasády Národního muzea ukrajinskou vlajku...“ (video z Twitteru Martina Bartkovského, 11. 3. 2023)

V tomto davu byl i Miroslav Ševčík, nebo se k tomu přichomýtl nějak jinak? Protože potom byl vyfotografovaný a natočený na schodech Národního muzea mezi těžkooděnci, byl nepřehlédnutelný, protože měl takovou tu bílo-červenou bundu, jestli se nepletu.

Ta fotografie pochází až z pozdějšího odpoledne, kdy už policisté nějakým způsobem vyklízeli prostor schodů před Národním muzeem. Vypadá to, že všechno proběhlo hrozně rychle, ale demonstranti byli před Národním muzeem několik desítek minut. Z počátku tam nebylo ani dost policistů, takže těžkooděnci se tam dostali až poté v průběhu a zatarasili vchod do muzea. Pan docent Ševčík tvrdí, že v tu chvíli tam nebyl, a ani ze záběrů není patrné, že by tam byl. Já jsem ho poprvé viděl až v momentě, kdy už tam stála hradba těžkooděnců, a viděl jsem ho přes magistrálu, jak stojí na přechodu na Václavském náměstí a jde směrem k Národnímu muzeu. Do jisté míry to podporuje jeho tvrzení, že nestál mezi demonstranty a nechtěl vniknout do Národního muzea, protože se tam podle záběrů skutečně dostal až v momentě, kdy už policisté vyzývali lidi, aby odtamtud odešli.

Bylo to tedy tak, že Ševčík minimálně na začátku demonstrace na Václavském náměstí byl, nicméně jeho verze je, že zhruba ve tři hodiny měl rodinné setkání v nedaleké ulici V Jámě. Na demonstraci bylo mimochodem zajištěno dvacet lidí a zadržen jeden z účastníků, který přišel v bundě s nášivkami ruské žoldnéřské Vagnerovy skupiny. Teď zpět k Ševčíkovi: kolem půl šesté se vydal přes Václavské náměstí k Národnímu muzeu, tam měl jaksi náhodou narazit na dav lidí, kteří se měli údajně pokusit dostat k ukrajinské vlajce a chtěli ji sundat.

On to popisuje tak, že před Národním muzeem, kudy procházel, potkal policií zmláceného nebo napadeného demonstranta, což dokládají i videa, která jsou na sociálních sítích, protože televize Raptor přenášela živé vysílání z celé demonstrace. V momentě, kdy se pan docent Ševčík zase objevil pod Národním muzeem, skutečně šel se zmláceným nebo zakrvaveným demonstrantem, s mužem, který o sobě říkal, že je právník, a s paní, která o sobě tvrdila, že je doktorka.

To tvrdí děkan Ševčík?

„Vracel jsem se z rodinného setkání, které jsem měl s lidmi, kteří za námi přijeli do Prahy z venkova. A oslovil mě člověk s rozbitou hlavou…“ Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE (archiv ČRo, 12. 3. 2023)

To tvrdí děkan Ševčík, ale...

Zároveň to ukazují i záběry.

Ano. Záběry ukazují i to, že jdou až k hradbě těžkooděnců, dožadují se předvolání velitele zásahu a snaží se určit policistu, který měl muže napadnout. To tam skutečně je.

Tohle tedy sedí…

Je divné, že by šel kolem Národního muzea jen tak, a nevěděl, že se tam koná demonstrace, na kterou dostal pozvání a které se dopoledne zúčastnil. Sám říkal, že pozvání několikrát odmítl. Proč šel kolem Národního muzea, nevím, ale není na tom nic zvláštního, můžeš jít kamkoliv. Ale nemusel si být vědom toho, že se demonstranti snaží dostat do Národního muzea.

Vysoká škola ekonomická se okamžitě ocitla pod palbou dotazů na sociálních sítích, zda se k tomu nějakým způsobem postaví. Já sám jsem psal mluvčí Věře Koukalové, v neděli mi poslala odpověď, tohle je její první část:

„Dobrý den, vystupování pana děkana je za hranou dlouhodobě a včerejší vystoupení nebylo výjimkou. Ačkoli je o tom pan děkan přesvědčen, nelze oddělit jeho soukromé názory a činy od faktu, že zastává veřejnou funkci.“ Věra Koukalová, tisková mluvčí VŠE (archiv ČRo, 12. 3. 2023)

Následně byla v pondělí schůzka mezi děkanem Ševčíkem a rektorem Vysoké školy ekonomické Petrem Dvořákem, na které rektor vyzval pana děkana k rezignaci, protože dlouhodobě, jak už zaznělo od paní mluvčí, jsou jeho vystoupení za hranou.

„Sobotní akce má podle mého názoru poškozuje zájem vysoké školy. Chci zdůraznit, že já mu nebráním, aby měl své názory, ale jako děkan si vždycky musí uvědomit, že každý jeho čin, každé jeho vystoupení má dopad na školu a na fakultu. Pokládám za nejvhodnější řešení, aby pan děkan ze své funkce odstoupil, a k tomu jsem ho také vyzval.“ Petr Dvořák, rektor VŠE (archiv ČRo, 13. 3. 2023)

Rektor tedy Ševčíka požádal o rezignaci, ten požádal o čas do následujícího rána, aby se mohl nějakým způsobem rozhodnout, zda bude, nebo nebude rezignovat. V úterý Ševčík poprosil o více času na rozhodnutí.

„Potřebuju zhruba ten čas, až se (kolegové na jarních prázdninách - pozn. red.) vrátí, to znamená příští týden, tak, abych na to měl další týden zhruba.“ Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE (archiv ČRo, 13. 3. 2023)

Jak se k tomu postavilo vedení školy?

Nejdřív asi bych řekl, proč. On totiž argumentoval tím, že se o své rezignaci musí poradit s částí zaměstnanců, a ti jsou v tuto chvíli na jarních prázdninách. K tvé otázce, jak se k tomu vedení postavilo, tak rektor Dvořák odmítl další navýšení času na rozmyšlenou a přikročil k poměrně razantnímu kroku. Vyzve totiž akademický senát Národohospodářské fakulty, aby se bezodkladně sešel a řešil možný návrh na odvolání docenta Ševčíka. Je otázka, zda to senát udělá, protože do této doby za ním stál a na výtky rektora Dvořáka nereagoval. Nicméně rektor si to pojistil ještě druhým požadavkem, když řekl, že v případě, že na to malý senát fakulty nepřistoupí, tak on sám navrhne odvolání velkému senátu.

Tedy akademickému senátu celé Vysoké školy ekonomické. Pokud ten to odsouhlasí, rektor děkana Ševčíka odvolá?

Je to tak, jak říkáš.

To jsou v tuto chvíli nastolené možnosti, ale ze zákona je jich víc, nebo ne?

Jsou, dá se říct, tři. Jedna je rezignace děkana a těžko říct, jestli na ni pan Ševčík ještě nepřistoupí. Druhá možnost je, že malý akademický senát Národohospodářské fakulty navrhne odvolání děkana a rektor ho následně odvolá. Třetí možnost je, že rektor navrhne odvolání děkana. Musí k tomu mít stanovisko malého senátu Národohospodářské fakulty, od kterého tedy stanovisko bude mít, protože ho vyzval k jednání. Jeho výsledek ale musí schválit ještě velký akademický senát celé Vysoké školy ekonomické. V momentě, kdy tento požadavek nebo návrh rektora velký senát schválí, rektor může děkana odvolat.

Jsme tedy v situaci, kdy pan rektor požádal malý senát, respektive jeho předsedu, aby bezodkladně svolal jednání, aby se k tomu malý senát vyjádřil. Víme, kdy se budou scházet, nebo nevíme?

Podle mluvčí Vysoké školy ekonomické Věry Koukalové by to mělo být v řádu několika dní. Je otázka, jak se k tomu senát postaví, protože je devítičlenný a je panu Ševčíkovi velmi nakloněn. Spřízněnou osobou je předseda senátu, Ján Pavlík, který v něm byl už v roce 2014, kdy pan Ševčík měl kauzu s majáčkem na svém vlastním autě, kdy projel záchranářskou uličkou po dálnici. Vysvětloval to tehdy tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice, a zastání tehdy našel právě u pana Pavlíka. V senátu je také bývalý prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář, který byl v roce 2018 obviněn z plagiátorství a na této fakultě nalezl takový akademický azyl. Je tam Zdenka Vostrovská, která působí jako odborná asistentka na Ševčíkem vedené katedře hospodářské a sociální politiky. To jen pro dokreslení, proč mu možná senát může být nakloněn. Záleží, jak se k tomu postaví, ale rektor Dvořák bude mít stanovisko malého senátu, tudíž zřejmě naplní požadavek zákona, aby jeho návrh na odvolání mohl projednat i velký senát.

Ale tam už potřebuje souhlasné stanovisko, a následně tedy může děkana odvolat.

Je to tak.

Jak už zaznělo, Vysoká škola ekonomická tvrdí, že vystupování děkana bylo dlouhodobě za hranou. Kritizovala tedy Ševčíka už dřív při nějakých demonstracích tohoto typu, jako byla demonstrace teď o víkendu?

Ano, rektor Dvořák například v pořadu Pro a proti mluvil o tom, že děkan samozřejmě může jít kamkoliv, ale nemusí vždy všechno komentovat nebo se ke všemu vyjadřovat.

„To svým způsobem poškozuje dobré jméno školy, každý takový výrazně kontroverzní názor. Druhá věc, která k tomu ještě přispívá, je, že by měl samozřejmě vážit, jaké názory, jaké soudy a hlavně jakou formou říká.“ Petr Dvořák, rektor VŠE (ČRo Plus, Pro a proti, 26. 10. 2022)

Dvořák také říkal, že nesouhlasí s názory pana děkana, také ale dodával, že je hrozně složité objektivně prokázat, zda jeho výstupy na demonstracích jsou třeba dezinformace, nebo zda mluví pravdu.

Takže i kvůli tomu už si rektor Petr Dvořák Miroslava Ševčíka pozval na kobereček už někdy dřív?

Proběhlo to například v září loňského roku, kdy byl znepokojen jeho vystoupením na demonstraci taktéž na Václavském náměstí, kde pan Ševčík hřímal do mikrofonu, že premiér Fiala je hňup, nebo tam byla kauza s ruskými trolly na demonstracích, kdy říkal, že není žádný ruský troll. Nebo tam zaznělo také vyjádření, že mu bylo líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropském parlamentu a musel jako malý smrad, teď cituji, poslouchat výblitky jednoho z členů Evropského parlamentu, a že kdyby měl koule, tak by mu dal aspoň po hubě. To je citace z té demonstrace. Právě po této demonstraci byl na koberečku u pana Dvořáka, který mu vyčetl formu vystoupení i osobní útoky na veřejné činitele.

V této situaci možná připomeňme, že Miroslav Ševčík není nový na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. Děkanem byl zvolen opakovaně?

Ano, poprvé v roce 2010, kdy ve stejném roce získal také docenturu. Například Libor Dušek, právník z Univerzity Karlovy, který odešel kvůli Ševčíkovi, ve vláknu na Twitteru vysvětluje, že se nikdy neměl stát docentem. Popisuje tam jeho publikace na Web of Science, kde poslední publikace podle něj proběhla v roce 1996 a bylo jich dohromady pouze pět, nebo že pan Ševčík neumí anglicky na akademické úrovni. To jsou výtky, které zazněly na jeho profilu.

Když si zmiňoval, že byl v roce 2010 zvolen děkanem a získal i titul docenta, tak připomeňme perličku, kterou Libor Dušek v tom vláknu zmiňuje, totiž že Ševčík měl habilitační přednášku týž den, kdy byl zvolen děkanem, což je minimálně vtipné. Znovu opakuji, že kritika vůči děkanovi Národohospodářské fakulty je ze strany školy dlouhodobá, tak jak se k tomu postavili samotní studenti školy?

Asi nejde všechny studenty hodit do jednoho balíku, protože například i v akademickém senátu Národohospodářské fakulty jsou zástupci studentů. Nicméně na Vysoké škole ekonomické vznikla po víkendu petice, nebo chceš-li otevřený dopis, kde studenti vyzývají pana Ševčíka k odstoupení z funkce a vyčítají mu, že kazí dobré jméno vysoké školy.

„Pan Ševčík neváhá vystupovat vedle extremistů... stejně tak se nebojí dávat rozhovory pro dezinformační pořad Protiproud, ve kterém útočí na část veřejnosti kvůli politickým názorů a zároveň se vyjadřuje neuctivě i ke studentům své vlastní fakulty.“ student (archiv ČRo, 13. 3. 2023)

Petici podepsaly už přes dva tisíce aktuálních studentů vysoké školy i jedenáct set absolventů, takže jsme celkem na nějakých třech tisících jen za studenty. Pak jsou tam podepsaní ještě akademici a veřejnost. To je jedna část, druhá je, že studenti na středu svolali demonstraci, která se odehraje na náměstíčku před Vysokou školou ekonomickou, kam asi studenti zamíří.

Na náměstní Winstona Churchilla. Vyjadřoval se k tomu z akademické obce ještě někdo? Zmiňoval jsi, že někteří akademici se připojili k tomu otevřenému dopisu…

Už dříve se kriticky k panu Ševčíkovi vyjádřil například předseda akademického senátu VŠE, Marek Stříteský, nebo místopředseda akademického senátu, Lukáš Hulinský. Teď aktuálně se kriticky k Ševčíkovi vyjádřil i historik Michal Stehlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který na Twitteru napsal, že je pro něj nepředstavitelné, aby tato osoba reprezentovala jakoukoliv fakultu svobodných vysokých škol této země.

Jsme tedy v situaci, kdy čekáme, až se sejde malý senát. Jakmile dá nějaké stanovisko, bude moct rektor Petr Dvořák jednat. Jak víme z jeho posledních prohlášení, je pro to, aby Miroslav Ševčík byl odvolán z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Mimochodem, když mluvíme o vysokoškolském zákoně, podle kterého je možné za určitých okolností odvolat děkana nějaké fakulty rektorem školy, tak Věra Koukalová, mluvčí Vysoké školy ekonomické, mi také psala, že rektor Dvořák usiluje o změnu zákona coby místopředseda České konference rektorů, tím je nově od března. Předpokládám, že bude asi chtít vyjasnit podmínky, za jakých by děkan mohl být odvolán, protože v tuhle chvíli to je komplikované v situaci, kdy malý senát je jednoznačně za člověkem, u kterého si třeba rektor není jistý, zda vede fakultu tak, jak by měl.

V případě, že si malý senát zvolí děkana a všechny ostatní fakulty ani rektor s tím nesouhlasí, tak nemá moc možností, jak takového děkana zbavit funkce, protože je zde velká autonomie fakultních senátů a jednotlivých fakult, které to mají na starosti.

Když už se rektor odhodlá k tomu, že někoho takového chce odvolat, tak to může být jenom za předpokladu, že neplní povinnosti?

Ano, nemůže to být nějaká svévole rektora, že by mu děkan byl třeba nesympatický. V zákoně je napsáno, že návrh na odvolání může rektor vydat pouze v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. To je možná i důvod, proč rektor tak dlouho otálel v tomto návrhu, i když se v minulosti opakovaně vyjadřoval kriticky, protože se bál soudních pří, které by takové odvolání mohlo způsobit.