Zatím SPOLU, ale na jak dlouho? ‚Nemůžou sedět ve vládě a čekat, až se jim od ODS vrátí voliči‘

„Mezi 5 stranami vládní koalice posiluje jen ODS, zatímco voličská podpora pro ostatní strany vládní koalice slábne. Tyto změny se přitom dějí téměř výhradně v podobě voličských přesunů v rámci vládního tábora. S trochou nadsázky bychom mohli říct, že ODS kanibalizuje ostatní strany vládní koalice (komentář Jiřího Pehe, Měnící se poměry sil mezi vládními stranami, ČRo Plus, 12.05.2022)“ Jiří Pehe

„Občanští demokraté by posílili téměř o 4 procentní body. Do sněmovny by se ještě dostali jen tak tak Piráti, před branami do PS by zůstala KDU-ČSL - 4,5 %, stejně jako TOP09 - 3 %” (ČT, 08.05.2022)“

„Ptejme se též, jaká je budoucnost koalice SPOLU? (komentář Lukáše Jelínka - předvolební průzkumy (ČRo Plus, 10.05.2022)“ Lukáš Jelínek

Poslední týdny se nesou v duchu takové typické přestřelky mezi opozicí a vládou o tom, zda bylo za někoho v této zemi lépe a zda ta či ona vláda vůbec něco dělá.. i s ohledem na volební průzkumy - upevňuje v tuto chvíli vláda svoji pozici, anebo se opozici daří tu pozici nabourávat?

Já myslím, že opozici se to teď ještě nedaří. Ono je vlastně relativně blízko od voleb a ta podpora, kterou získala koalice SPOLU a Piráti se Starosty, byla poměrně masivní. Voliči byli nějak motivovaní volit právě tady tyto subjekty. A úplně jako nedává smysl, aby třeba tady ti samí lidé po pár měsících začali zvažovat hnutí ANO nebo SPD. Takže se to v těch volebních průzkumech moc nehýbe.

Možná, co je tam zajímavé, tak jsou nějaké řekněme pohyby v rámci vládní koalice mezi těmi stranami, kdy svoji podporu upevňuje zejména ODS. V posledních měsících je to například podle dat Kantaru pro Českou televizi zcela viditelné, kdy ODS samostatně už se dostala nad 20 %, což je výsledek, kterého dosáhla někdy naposledy ve volbách možná 2010 za Petra Nečase.

„První místo by zaujalo hnutí ANO s 27,5 %, za ním by se umístili Občanští demokraté s 26 %. Hnutí SPD by získalo 11 %.. (ČT24, 8.5.2022)“

„..zároveň ale 2% růst trojice SPOLU, která by se ziskem 33,5 % nechala Babišovo hnutí ANO za sebou o celých 5%. (komentář Lukáše Jelínka, ČRo Plus 10.05.2022)“ Lukáš Jelínek

„Ale preference koalice PirStan klesly od voleb, v nichž získala téměř 16 % na pouhých 11%, tyto přesuny.. (komentář Jiřího Pehe - Měnící se poměry sil mezi vládními stranami, ČRo Plus, 12.05.2022)“ Jiří Pehe

„Stále primárně čerpá od svých koaličních partnerů - TOP09, Starostů, Pirátů, kteří se propadli těsně k 5% hranici a v tuto chvíli by bojovali o vstup do poslanecké sněmovny (OVM - aktuální volební průzkum, ČT 08.05.2022)“ Analytik a spoluautor průzkumu Pavel Ranoch

A daří se jí to zejména po ruském vpádu na Ukrajinu, kdy..

Petr Fiala byl hodně vidět.

Přesně tak. Voliči oceňují tu rozhodnou reakci vlády. A to, jak vlastně funguje i Petr Fiala osobně - na to jsou zase nějaká data tuším STEM-MARKu pro CNN, kdy z nich plyne, že Petr Fiala patří mezi nejdůvěryhodnější nebo je možná nejdůvěryhodnějším politikem v České republice momentálně.

„Nejlepší hodnocení si od lidí vysloužil premiér Petr Fiala a jeho předchůdce Andrej Babiš“

„ Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti STEM-MARK pro CNN Prima News“

„Co se týče jejich postojů řešení války na Ukrajině, jedničkou premiéra ohodnotilo 14 % lidí, jeho předchůdce pak 12% (Průzkum o důvěryhodnosti politiků (CNN Prima News. 25.05.2022)“

„Lidé vyděšení ruským vpádem na Ukrajinu oceňují přímočarý přístup Strakovky, Fialovou průkopnickou cestou za Zelenským počínaje, přes vojenskou pomoc Kyjevu až po tlak na přísné sankce proti Moskvě. (komentář Lukáše Jelínka, ČRo Plus 10.05.2022) “ Lukáš Jelínek

A je to právě v souvislosti s tím, jak on vystupuje vůči té Ukrajině, že je rozhodný, nepanikaří, nekličkujeme, máme nějaký cíl - a zrovna myslím tady toto voliči vládní koalice oceňují velmi.

Na úkor jakých stran ODS posiluje?

No, v zásadě na úkor úplně všech jejích partnerů ve vládní koalici, možná trošku s výjimkou Starostů, ale co jsem se bavil s analytikem Kantaru Pavlem Ranochou, tak i od hnutí STAN přechází někteří voliči k ODS právě kvůli osobě Petra Fialy, ale Starostové si to zase nahrazují, že část voličů Pirátů přechází k nim. Takže ten přeliv je tam vlastně od všech a je to vidět v rámci koalice na podpoře Pirátů, kteří se dostali v posledním měření už na pětiprocentní hranici. Stejně tak u TOP 09, kde jim odchází část jejich vlažnějších voličů taky k ODS.

To jsou ale věci, které mohou být dočasné. Máme na to poměrně málo dat a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, zejména pokud - a ne pokud, ale jak - ta situace bude eskalovat, jak bude dlouhá, jaké budou dopady na českou společnost jak ekonomické, tak řekněme sociální - našemu naladění vůči lidem, kteří sem uprchli před válkou, protože je jich tady spousta a nějaké problémy i statisticky v takovém počtu lidí to přinášet prostě musí.

Teď to zatím vypadá, že vláda si vede, aspoň soudě dle průzkumů a podpory voličů dobře, opozice to vidí jinak. Vy jste zmínil tady tu velkou přestřelku, ale je to takový ‚business as usual‘ - prostě opozice říká, že vláda to dělá špatně a naopak. Ale jak to bude dopadat na veřejné mínění, jestli lidé tady toto budou akcentovat, to uvidíme. Zatím se jeví, že se to tak úplně neděje.

A to stěhování elektorátu u koalice SPOLU - tvoří to nějaké tenze uvnitř té koalice jako takové?

Tak u ODS určitě ne, že jo tam..

Ti jsou spokojení.

Jsou určitě spokojení. Je to taková hrozná odpověď, ale řekl bych ano i ne. Pořád musíme brát v potaz, že je to několik málo výzkumů a jsme v nějaké konkrétní situaci. Na druhou stranu je pochopitelné, že každá politická strana chce být úspěšná, a když klesá dolů, tak i v těch průzkumech - o kterých může tvrdit, že nesleduje, ale sledují je samozřejmě všichni - tak je to nenechalo úplně chladnými a přemýšlí za A), co s tím a za B), jaké to může mít pro ně následky, zejména v tom, když se blíží komunální volby, které jsou pro menší strany, například pro Lidovce, velmi důležité. To je prostě strana, která má velice silné regionální zastoupení zejména na Moravě a přijít o něj by pro ně bylo velice problematické.

Takže nějaké tenze to přináší. Ty strany řeší, jak na to reagovat. Už to trošku dělají, že začínají zvedat nějaká svoje témata, která se třeba nedostala do programového prohlášení a snaží se na nich zaujmout a trošku se vymezit právě proti ODS, aby z jejich pohledu tato vláda nebyla vnímána jenom jako vláda ODS a vláda Petra Fialy, ale jako vláda koaliční. Byť je to pro ně problematické, protože ODS je dominantní a ta pozice premiéra v tuto chvíli je klíčová a nejen proto, že je to Petr Fiala, ale logicky je ta pozice klíčová už z pohledu té funkce samotné v této bezprecedentní mezinorádní době.

A je jedním z těch témat třeba manželství pro všechny? Téma předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové?

„Mě pomohlo změnit názor to, že jsem se setkala s lidmi, kterých se to osobně týká a že mi otevřeli oči v tom, jak funguje registrované partnertsví, já jsem měla zkreslené představy, takže jsem svůj názor na základě toho změnila a dneska mi přijde, že máme vůči této části společnosti obrovský dluh. (Podcast Insider, 06.10.2021)“ Markéta Pekarová Adamová

„Byť jsem katolička, tak podpořím manželství pro všechny/podpořím, aby manželství mohly uzavřít i stejnopohlavní páry. (Sněmovna 29.04.2021)“ Markéta Pekarová Adamová

Je to věc, kterou zvedá jak paní předsedkyně, tak například Piráti. Já, kdybych chtěl být kousavý, tak třeba místopředsedkyně sněmovny paní Richterová o tom vlastně říkala, že tak trošku popirátili část vlády, že TOP 09 jim to téma přebírá. Ale dalo by se říct, že možná to měli popirátit už při jednání o tom programovém prohlášení. Ano, je to téma, kdy vlastně část těch stran, typicky Piráti, část TOP 09, asi Starostové a možná kousek ODS je pro to, aby tato změna prošla.

Já si ale nemyslím, že to bude mít v koalici nějaký zásadní dopad, protože ano, společensky je to téma, které je vnímáno velmi emotivně, protože má své radikální zastánce a odpůrce. Ale ta politická realita je taková, že ty strany to mohou předložit do Sněmovny, ne jako vládní návrh, ale jako nějaký poslanecký návrh, a v té sněmovně to prostě neprojde. V té sněmovně to získá třeba 60 hlasů, protože kromě konzervativnějších stran ve vládě - Lidovců a asi většiny ODS - i části TOP 09. Ostatně například bývalý předseda TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou za to trošičku pokáral veřejně.

Na Twitteru.

Ano, pan Kalousek.

„Každý občan má stejná práva bez ohledu na svou sexuální orientaci. V právním řádu ale neexistuje “právo na dítě”. Existuje v něm však nezadatelné “právo dítěte” na otce i matku. Proto s Tvým názorem nesouhlasím. Je v rozporu s programem, který jsem s Karlem Schwarzenbergem psal. (Twitter Miroslava Kalouska, 24.5.2022)“ Miroslav Kalousek

Tak toto je téma, které oni mohou prosadit na jednání, ale tím to končí, protože neseženou žádné další hlasy navíc. SPD pro to hlasovat nebude nikdy. Hnutí ANO tam by proto mohlo hlasovat pár poslanců. Ostatně Andrej Babiš to dřív podporoval, teď už to nepodporuje. Ale nepředpokládejme, že před prezidentskými volbami by toto hnutí ANO podpořilo.

A co můžou být ta další témata, která budou třeba i do budoucna štěpit tu koalici?

Já bych možná nepoužil slovo štěpit, nechci vás opravovat, ale možná bych řekl..

Co byste použil za slovo?

Já bych řekl, že jsou otázky, ve kterých se ty strany liší, které jsou možná marginální nebo ne úplně realisticky prosaditelné, nebo u kterých víme, že prostě prosazeny nebudou. A je to jenom PR věc, aby ty strany se zviditelnily a připomněly voličům.

Typicky euro. To je věc, kterou teď TOP 09 v posledních asi 14 dnech začala tlačit. Na sociálních sítích to zmiňuje ministr zdravotnictví, ministryně pro vědu, výzkum, inovace, předseda poslaneckého klubu. Samostatně TOP 09 jako strana má asi 12, 15 zmínek na Twitteru, ve stylu ‚euro je fajn‘. Teď ho musíme prosazovat nebo se o něm máme alespoň bavit. A přitom je zřejmé, že politicky ta debata, nechci říct, že je nesmyslná, ale prostě nestane se nic. Určitě tato vláda euro přijímat nebude. Vláda, kde má silnou pozici ODS, má předsedu vlády a ministra financí, rozhodně nebude přijímat euro, ale je to prostě věc, na které se TOP 09 chce profilovat.

Já jsem se o tom bavil s předsedkyní TOP 09 paní Pekarovou Adamovou, ona mi na to odpověděla - že podle nich je to dobrý nápad a tak dále. Takže ano, jeden z důvodů je prostě ukázat ty naše rozdíly, jako že i v rámci koalice SPOLU máme trošku jiné názory. TOP 09 je dlouhodobě pro euro, tak teď to zvedá, chce se trošku vymezit a asi je to i logické. Nemůže v té vládě sedět a čekat, jestli náhodou ti voliči, kteří přešli k ODS, se rozhodnou jen tak z plezíru vrátit. Musí proto něco udělat. Toto je možná - uvidíme, jak efektivní - ale možná je to cesta.

Když se vrátíme k těm volebním průzkumům, k tomu myslím nejčerstvějšímu, který už jste zmiňoval, Kantaru pro ČT z dubna, tak pokud si dobře vzpomínám z něj vyplynulo to, že KDU-ČSL ani TOP 09 by se vlastně nedostaly do Sněmovny. Myslíte si, že to je nějaký signál i pro ty dvě strany, že se vzedme i nějaká možná vlna, v rámci těch stran, názorů, jak řešit budoucnost té koalice?

Já myslím, že teď třeba do komunálních voleb se ještě nestane nic. Ano, v těch stranách může být nějaké, řekněme, probublávání, kdy by se ukázalo, že to nebylo úplně ojedinělé šetření, ale že se ta data potvrdí. U Lidovců to ještě nevidím jako takový problém, oni tam měli tuším nějakých 4,5 %, což jako v zásadě znamená, že se do té sněmovny dostat můžou.

Tam je to plus mínus, navíc oni mají poměrně disciplinovaný elektorát, na který se můžou spolehnout. Na rozdíl od TOP 09 mají své pevné voličské jádro, zejména v nějaký moravských regionech a to jim dává jako slušnou šanci. Otázka je, a to by se podle mě mohlo trošku změnit, tak to jsou právě komunální volby, které..

Za čtyři měsíce.

Za čtyři měsíce, vlastně na konci září, 23. a 24. září, kdy by se právě mohlo, pokud by ty menší strany, řekněme výrazně neuspěly - nebo by měly problém dosáhnout aspoň na minulé zisky, které třeba u TOP 09 nebyly jako tak zářivé, ona v minulých obecních volbách TOP 09 si nevedla moc dobře a trošku se o ní mluvilo potom jako o pražské, že ano - tak si myslím, že to může přinést nějaké pnutí, protože jak jsem zmínil, Lidovci jsou hodně strana postavená na regionech. Mají tradiční kořeny v těch regionech, mají tam silnou podporu, mají tam řadu svých zastupitelů, lidí, kteří jsou v té politice opakovaně voleni. A pokud by právě například ztráceli mandáty a zastupitele na úkor ODS, která by je mohla převálcovat... Uvidíme navíc, jak ta velká politika zasáhne do rozhodování na těch obecních úrovních, ve větších městech to asi vliv mít bude, tak tam by k nějakému pnutí mohlo dojít.

Myslím, že do té doby nikdo moc nějaké bolavé rány otvírat nebude chtít, protože by to uškodilo všem. Ale nepochybuji, že pod povrchem už jako přemýšlí, co s tím. No a jak se trošku tak nějak v té koalici naučit žít, protože i pro ty strany, které už spolu mají nějakou vládní zkušenost - ODS s Lidovci i TOP 09, tak je tady ten nový faktor, že už do té koalice nevstupovaly úplně samostatně, ale právě v rámci té koalice SPOLU. Takže to je nějaká další věc, kdy ti lídři a ti straníci musí spolu nějak fungovat a ono to úplně jako není tak, že jako jo, jsme koalice SPOLU, vyhráli jsme volby, je to skvělý, je to růžový. Ale zároveň to byl projekt, který byl mega úspěšný, který porazil hnutí ANO.

Kdo by to čekal ještě před rokem - nikdo. Ale pro ty strany nechci říct, že to těmi volbami skončilo, ale ony musí v té koalici se profilovat i samostatně, protože nemůže přijít TOP 09 s tím, že ‚jo, super, tak jsme vyhráli a pro příště, abychom byli silnější proti ANO, tak tady jako odevzdáme dobrovolně našich 6 % voličů ODS a Petru Fialovi‘. To by jim ti straníci asi zapálili pražskou kancelář pražskou nebo něco takového.

Já vám jeden alternativní scénář navrhl. Já jsem četl analýzu Lucie Stuchlíkové ze Seznam zpráv a ta minulý týden psala, že pro ODS by jedním z těch scénářů mohla být úzká spolupráce po vzoru německé CDU-CSU. Je to varianta? Je to varianta po komunálkách, pokud ODS bude dále posilovat na úkor TOP 09 a KDU-ČSL?

Já myslím, že toto je varianta, která by byla zvažovatelná nebo nějak realizovatelná až mnohem v dlouhodobějším horizontu, protože pořád tady máme jednu společnou zkušenost z těch voleb. Ty strany sice spolupracovaly už v krajských volbách, teď budou spolupracovat v některých místech v komunálních volbách - typicky v Praze, máme tady společného kandidáta koalice SPOLU pana Svobodu. Ale toto je věc, ke které mohou směřovat nějaké úvahy, ale záleží kdy a kde.

Třeba já si umím představit, že pro Lidovce dává smysl s ODS spolupracovat na velkých volbách. A ještě teda ideálně ve spojení s TOP 09 nebo s nějakou třetí stranou, protože za předpokladu, že ODS má preference přes 20 % a Lidovci kolem 5 %, tak jak by ta spolupráce vypadala? To by Lidovci na tom mohli strašně tratit. A na druhou stranu ODS jako ta dominantní strana by zas jim nemohla dát nějaký podíl 50 na 50 nebo volitelná místa, to by je sežrali vlastní členové. Tam asi musí jít o nějaký realismus z mého pohledu.

A pak tu máme, já jsem zmínil už tu sílu Lidovcl například v některých regionech, tak to je třeba věc, kdy máme jako tušení, že úplně se jim nebude chtít spolupracovat třeba v krajských volbách na jižní Moravě nebo na Zlínsku, protože tam ty strany jsou v zásadě stejně silné a úplně to nedává smysl. Ty strany podle mě budou směřovat k tomu, aby SPOLU ještě jednou kandidovaly spolu a pak se spíš bude řešit nějaká dlouhodobost.

Ale ty podzimní volby ukázaly, že to vlastně bylo úplně výhodné pro všechny. ODS má díky tomu silnou pozici ve vládě, TOP 09 zdvojnásobila svůj počet poslanců. Lidovci jsou na historickém maximu počtu poslanců. Ani Josef Lux neměl takový výsledek jako Marian Jurečka díky této spolupráci. Navíc nepropadl vlastně ani jeden hlas pro toto demokratické spektrum, i díky úspěchu té druhé koalice. Takže ta volební logika úplně maximalizovala zisk tady této skupiny stran. A to se může změnit, můžeme být v jiném prostředí za tři a půl roku. Ta vládní zatím harmonie, která tady zatím je, se může trošku začít drolit.

„Lidovci i TOP09 se mohou utěšovat tím, že pokud zůstanou pod křídly ODS v koalici SPOLU, mají zaručena křesla ve sněmovně i dalších zastupitelských sborech, na která by jinak nedosáhly. Otázkou je, co by se stalo, kdyby ODS o další koaliční spolupráci s nimi přestala stát a rozhodla se, že o voliče obou stran začne bojovat sama (komentář Jiřího Pehe, Měnící se poměry sil mezi vládními stranami, ČRo Plus, 12.05.2022)“ Jiří Pehe

„Lidovci i TOP09 se mohou utěšovat tím, že pokud zůstanou pod křídly ODS v koalici SPOLU, mají zaručena křesla ve sněmovně i dalších zastupitelských sborech, na která by jinak nedosáhly. Otázkou je, co by se stalo, kdyby ODS o další koaliční spolupráci s nimi přestala stát a rozhodla se, že o voliče obou stran začne bojovat sama (komentář Jiřího Pehe, Měnící se poměry sil mezi vládními stranami, ČRo Plus, 12.05.2022)“ Jíři Pehe

Co když třeba odejdou Piráti, co když tady budeme mít nějaké aféry, to prostě nevíme. To budou věci, které na to budou mít velký vliv. Já si myslím, že asi dlouhodobě by to dávalo smysl. Na druhou stranu třeba si umím spíš představit, že ODS by TOP 09 .. že by jí integrovala, když to řeknu takto, uvidíme, jak se jim do toho bude chtít. Ale TOP 09 samostatně jako strana je strana voličů velkých měst, v tuto chvíli mladších lidí, která podle mě už asi nebude mít nějakou ambici dosahovat na třeba dvojciferné výsledky. Lidovci jsou trošku specifičtí už jenom právě tím, že mají silnou podporu někde, kde ty pravicové strany až tak silnou podporu nemívají.

A k čemu to povede? No uvidíme. Já si myslím, jak jsem zmiňoval, že se úplně nestane nic zásadního v tomto volebním období, že to spíš bude otázka dál. A tam bude záležet na tom, jak dopadnou ty příští volby, pokud budou úspěšné, pokud tam třeba současná koalice a strany pohoří a vládu přebere někdo jiný, tak to může mít samozřejmě dopady, které teďka nedohlídneme, ale spíš by to bylo proti té integraci.

A lidovci také říkají..

„Pokud tam budou jakékoli otazníky, zaváhání, problémy - pak dává jasnou logiku říct: Rozhodneme se vydat jiným směrem… (Marian Jurečka, YOUTUBE 23.4.2022) “ Marian Jurečka

Tam, jak ukazují jakékoli modely, tak pro ně je to hraniční situace, ale osobně si myslím, že kdybych měl sázet, kdo spíš se dostane do sněmovny samostatně, jestli TOPka nebo Lidovci, tak jsouto Lidovci.

Takže spíš TOPce hrozí scénář ČSSD.

Scénář ČSSD je něco, co je vlastně asi strašák pro jakoukoli politickou stranu, kdy jdete do vlády s někým, kdo je ten silnější a on vás potom úplně sežere a končíte v úplném rozvalu, demotivovaní. A teďka to budete muset stavět od nuly, což je strašná představa pro stranu s takovou tradicí.

„Sociální demokraté neuspěli v senátních ani komunálních volbách. V obcích ČSSD obhájila méně než polovinu mandát a strana nezasáhne ani do dění na pražském magistrátu. Tam nebude mít zastupitele poprvé od roku 1990. (ČRo Plus 07.10.2018)“

„ČSSD nebude mít žádného europoslance. Strana získala jen necelá 4 % hlasů, což na zisk mandátu nestačilo. Pohoršili si také Starostové s TOP09 nebo KDU-ČSL. (Radiožurnál 27.05.2019)“

„Strana, která ještě nedávno měla ve svém logu oranžovou růži, poprvé v historii samostatného Česka nebude mít ve sněmovně žádného poslance (Radiožurnál 10. 10. 2021)“

Z těch dvou stran, kdo by mohl být trošičku ohroženější, tak je to TOP 09 už kvůli tomu, podle mě, že profil jejich voliče je podobnější ODS než u Lidovců. Lidovci přece jen mají víc takových těch sociálních akcentů a už tím, že ta strana má nějaké kořeny a nějaké ideové východisko, které jako nemusí být úplně totožné s ODS, tak tam je to asi trošku složitější. A navíc TOP 09 by obecně mohla mít problém s tím, že má poměrně malé jádro voličů. Teď se dostala na to jádro voličů plus mínus. Ten Kantar jí naměřil asi 3 %, níž už by jít neměla. To už jsou lidé, kteří ji budou volit tak jako tak, respektive teď by volili tak jako tak. A bude se muset podívat, kdybych to měl říct jako Mirek Topolánek, zas po tom měkkém obalu.

No a jedním z takových kroků je to euro anebo manželství pro všechny. A právě to jsou tady ta liberálnější témata, která jsou proti tomu, co by prosazovalo současné vedení ODS, které je poměrně konzervativně naladěné.