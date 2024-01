Dvacet milionů stažení. Vinohradská 12 má za sebou nejúspěšnější rok

Počet stažení epizod Vinohradské 12 meziročně vzrostl o 15 procent a je nejvyšší od spuštění podcastu v roce 2019.

„Tahle čísla mě neskutečně těší. Máme čím dál větší dosah. I mezi mladými, kteří zpravodajství Českého rozhlasu poznávají právě přes nás. Spousta lidí mi píše, že s námi vstává, jezdí do školy nebo do práce, usíná. Tráví s námi svůj drahocenný čas a my jsme s nimi strašně rádi,“ říká autor Vinohradské 12 Matěj Skalický.

Vůbec nejposlouchanější byla loni epizoda Jak to bylo s Izraelem a Palestinou. Marek Čejka, politolog a odborník na izraelsko-palestinský konflikt, v ní vysvětloval kořeny nenávisti na Blízkém východě.

V první pětce se objevila třeba i analýza teroristického útoku Hamásu na Izrael, detaily o soudu s exposlancem Dominikem Ferim, kontext k zásahu policie po útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebo zpověď bývalého Putinova bodyguarda, kterou tým převzal od ruského investigativního centra Dosje.

„Vinohradská 12 nabízí zprávy v souvislostech a na platformách, kde dnes mladí lidé tráví spoustu času. Současně je pevnou součástí každodenního vysílání Českého rozhlasu Plus. Dostane se tak k širokému spektru posluchačů a posluchaček a plní důležitou veřejnoprávní roli,“ popisuje šéf Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

Na serveru iROZHLAS.cz se objevuje Vinohradská 12 v šest ráno i s kompletním přepisem aktuálního dílu.

Mimo standardní rozhovorové epizody tým Vinohradské 12 loni experimentoval s překládanými četbami (Záhada letu MH370) nebo zpravodajskými vyprávěními (Den, kdy přišli teroristé z Gazy; Ponorka Titan: katastrofa na dně Atlantiku).

Za přispění historika Michala Stehlíka vytvořil také literární dramatizaci útěku Skupiny bratří Mašínů do Západního Berlína.

Vinohradská 12 se loni umístila „na bedně“ ve dvou kategoriích ankety Podcast roku, v Křišťálové lupě byla nejlépe umístěným zpravodajským podcastem.

Mimo to pro posluchače připravil autorský tým řadu novinek. Na Českém rozhlasu Plus se epizody objevují od loňského jara v novém čase, po zprávách v 10 hodin. Od září je Vinohradská 12 i na youtube a s rokem 2024 ukázky z vybraných dílů najdou uživatelé instagramu v takzvaných Reels.

Matěj Skalický a jeho tým vytváří Vinohradskou 12 od března 2022. Vyšlo už přes 500 epizod, které zaznamenaly zhruba 35 milionů stažení. Od spuštění v roce 2019 má Vinohradská 12 už 60 milionů stažení a přes 1200 epizod.