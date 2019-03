Začala rekonstrukce pražské Vinohradské ulice. Řidiči projedou jedním směrem, tramvaje musí odklonem

Tramvaje jezdí po náhradních trasách.

„Linka číslo 11 a 23 bude vedena odklonem s tím, že linka číslo 13 bude zrušena úplně. K dopravě ve vyloučeném úseku doporučujeme využívat hlavně linky metra a také zavedeme náhradní autobusovou dopravu X11,“ řekla Radiožurnálu mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Řidiči aut tady projedou až do července jen jedním směrem, a to z centra mezi Legerovou ulicí a náměstím Jiřího z Poděbrad. V dalším úseku Vinohradské ulice a směrem do centra je automobilová doprava vedená po objízdných trasách.

Cestujícím radí i informátoři dopravního podniku. Poznají je podle žlutých reflexních vest.

Částečná oprava

Vinohradská ulice se původně měla rekonstruovat kompletně, tedy kromě kolejí i vozovka a další části. K tomu ale prozatím nedojde.

Vedení Prahy muselo obnovu povrchů ulice i další úpravy odložit na později, protože zatím nemá všechna potřebná povolení, vysvětluje pro Radiožurnál radní pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

„Odbor investic nemá zatím všechna povolení k ní. Nejspíše začne až v roce 2021. Našim cílem by samozřejmě bylo to spojit, ale v okamžiku, kdy nám to nedovoluje technický stav té trati, nemůžeme čekat dva roky s rekonstrukcí tratě. Skutečně jde o bezpečnost,“ dodává Scheinherr.

Rekonstrukce kolejové tratě bude stát asi 200 milionů korun.

