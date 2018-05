Vnitro Rusovi neprodloužilo vízum, protože nesplnil podmínky. Po přímluvě ministra dostal VIP občanství

Oligarcha blízký Kremlu

Alexandr Kulakovský podle redaktorky ruské redakce rádia Svobodná Evropa Alexandry Vagnerové patřil dříve mezi vlivné ruské oligarchy, angažoval se například v kauze ropné společnosti Jukos Michaila Chodorkovského, která zbankrotovala poté, co jí ruská vláda vyměřila pokutu za daňový nedoplatek 27,5 miliardy dolarů. „Alexandr Kulakovský byl docela blízko Kremlu, protože kdyby nebyl, těžko by odeslal dopis s nabídkou na pomoct refinancování Jukosu. Myslím, že v Kremlu působil hodně,“ uvedla Vagnerová.

Co se týká majetku, Alexandr Kulakovský podle ní nepatří mezi nejbohatší oligarchy. „On v seznamu nejbohatších Rusů byl na 480. místě, což je docela nízko. Podle statistik do roku 2008 měl 3,7 miliardy rublů (1,2 miliardy korun), já myslím, že to je více než dnes. Ale samozřejmě patří mezi oligarchy, má hodně peněz. První ani druhá liga to ale není,“ popsala Vagnerová.

Kulakovský podle ní do roku 2015 vlastnil naftařskou společnost Naftasib a přes ní také banku Unicor. Obou se podle ní náhle zbavil. Banka dva roky poté zbankrotovala. „Je překvapivé, že když na trhu vlastnil taková aktiva, proč najednou všechno zmizelo a ani jedna společnost už neexistuje. Myslím, že na bankrotu má podíl, to byla nějaká cílená akce spojená s vyváděním peněz do zahraničí. Ale to můžeme pouze domnívat,“ dodala Vagnerová.