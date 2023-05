Před dvaceti lety 40 tisíc korun, teď až dva miliony. Ve Víru postavili dětské hřiště, tentokrát za dotace

Před dvaceti lety postavili ve Víru první hřiště s dětskými prolézačkami za 40 tisíc korun, o deset let později to už bylo za desetinásobek. Teď, po další dekádě, mají nové skoro za dva miliony korun – a sami se už do stavby nepouští.

