Přestává fungovat trasování, jde o zlomový bod. eRouška se měla zavést dávno, míní virolog Hirsch

Ministrem zdravotnictví se v pondělí stal epidemiolog Roman Prymula, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je třeba krizové řízení. „Mírně mě to překvapilo, na druhé straně je jasné, že je asi třeba změnit výhybku a nastolit konzistentní přístup k řešení epidemie," komentuje výměnu ministrů ve vysílání Českého rozhlasu Plus virolog Ivan Hirsch. Interview Plus Praha 15:25 23. září 2020

„Je rozdíl, jestli je ministrem zdravotnictví právník, anebo lékař s epidemiologickou erudicí. A hlavně to bude krizový manažer, protože to je teď zapotřebí,“ dodává člen Učené společnosti.

Vedení této organizace kritizovalo vládu za chaotické přijímání pandemických opatření. Podle Hirsche byl problém v systému: „Vládní strategie je chránit rizikové skupiny občanů a zabránit kolapsu veřejného zdravotnictví. To se snadno řekne, ale je to protichůdné dilema.“

A vysvětluje: „To první znamená, že se musí chránit každý lidský život, a to druhé, že se musí chránit společnost. A nejjednodušší způsob, jak chránit každého, je uzavřít společnost. A to samozřejmě není možné, protože by to mělo velmi negativní důsledky téměř pro každého. Je to propletenec a musí se citlivě vážit, co povolit a co nepovolit.“

Nechali jsme se ukolébat

Vláda podle Hirsche chybovala hlavně v tom, že vydávala nekonzistentní výroky.

„Rouška je jednoznačně pozitivní prostředek, ale není stoprocentní. Jako bezpečnostní pásy v autech – jistou ochranu poskytují.“ Ivan Hirsch

„Po první vlně – nebyla to pořádná vlna, ale náběh epidemie – jsme dostali dojem, že tady žádná epidemie není. Říkalo se, že kvůli chřipce také nezavíráme bary. Nechali jsme se ukolébat tou příznivou situací, že jsme byli mezi premianty,“ míní virolog a poukazuje na případ Izraele, který se s epidemií zprvu vyrovnával velmi dobře, později ale vláda opatření rozvolnila a nyní, po zhoršení situace, opět společnost omezuje.

Na rozdíl od onemocnění SARS, které se v roce 2004 podařilo zastavit, nemá řada lidí infikovaných novým koronavirem žádné příznaky. Podle virologa ovšem neexistují důkazy o tom, že by virus zeslábl.

„Mutuje mnohem méně než chřipka. Nemocnost je teď nižší, ale vykládal bych si to tak, že citlivé skupiny obyvatelstva jsou mnohem opatrnější a brání se,“ míní Hirsch.

„Teď se dostáváme do zlomového bodu, kdy přestává fungovat trasování kontaktů a my musíme přejít na jiné formy trasování,“ říká virolog s tím, že je z toho zklamaný, protože na trasování jako součást boje s epidemií sázel.

„eRouška je zaváděna, ale nepracuje na 100 procent. A čím je případů více, tím je to obtížnější. V Jižní Koreji elektronické trasování zvládli velmi dobře, ale už na začátku epidemie. To je jednodušší,“ upozorňuje Hirsch.

A zdůrazňuje, že je nutné zavést elektronické trasování. „To je jedna z těch věcí, které bych kritizoval za to, že se to nezavádělo dostatečně rychle v době, kdy to vypadalo, že vlastně o nic nejde. A kdy to mělo větší smysl než teď,“ dodává virolog.

