U Lipníka nad Bečvou a Velkého Újezdu platí zákaz vstupu do lesů, hrozí tam pád nemocných jasanů

Na cedule se zákazem vstupu nově narazí lidé, kteří mají namířeno do některých lesů v okolí Lipníku nad Bečvou. Důvodem je to, že v nich hromadně odumírají jasany napadené virovým onemocněním chalara fraxinea. Nemocným stromům uhnívají kořeny a zvláště při silném větru se vyvracejí. Pro turisty či cyklisty proto znamenají velké nebezpečí. Lesáci odhadují, že v okolí Lipníku nad Bečvou budou muset vytěžit nejméně 20 tisíc kubíků odumřelých jasanů. Lipník nad Bečvou 21:13 29. února 2020

„Když se podíváte tady, tak zjistíte, že žádný z těch stromů v podstatě nemá kořeny,“ ukazuje Jan Jeniš z lipenských vojenských lesů a statků důsledek onemocnění jasanů.

V údolí Maleného Žlebu nad osadou Peklo teď jsou tisíce vyvrácených kmenů nejrůznějšího stáří. A leží nejen v lese ale i přes cestu, kde vede frekventovaná cyklotrasa. Pro turisty tu teď není bezpečno.

„Stromy samovolně padají neustále. Zvláště při poryvech větru, které jsou poslední dobou dost často. Vyjíždíme sem několikrát týdně a cesty zprůjezdňujeme. Opravdu tady zůstává obrovské množství zavěšených stromů a riziko, že na někoho spadnou je dost veliké,“ říká Roman Palánek, lesní správce zdejšího revíru.

U vjezdu do údolí proto na nebezpečí upozorňuje tabule. Lesáci se snaží nemocné stromy co nejdříve vytěžit. Mnohdy jsou ale v kopcovitém a velmi nepřístupném terénu. Stáhnout dolů je tak dokážou jen koně. Silný kmen uvázaný na řetězu táhne taky kůň Jana Randýska. „Je to dřina s tím koněm. Musíte opatrně v takových kopcích, aby se kůň nezranil,“ popisuje Randýsek.

Zákaz vstupu platí ve vybraných údolích v okolí Lipníka do konce května. Už teď ale Roman Palánek ví, že všechny chalarou napadené stromy do tohoto termínu vytěžit nestihnou.

„Těžko odhadovat, jak dlouho bude tato situace trvat. Může to být i několik let,“ uzavírá Roman Palánek.