Infekcionista: Virus neslábne, ale adaptuje se na člověka. Zvýšení počtu nakažených nic neříká

Vláda v pondělí schválila, že od prvního září nebude povinná karanténa při kontaktu s nakaženým koronavirem 14 dní, ale pouhých 10. Je to dobře? „Doba vylučování viru se nemůže vyjádřit přesně na dny. U jednotlivých lidí se to může lišit, takže zkrácení vyjadřuje to, že u naprosté většiny lidí je vylučování viru ukončeno už desátý den,“ vysvětluje ve vysílání Radiožurnálu přednosta Kliniky infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce Jiří Beneš. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:00 17. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Druhá vlna není nějak oficiálně definovaná. Nárůst počtu případů může klidně nastat už začátkem školního roku,“ myslí si Jiří Beneš. | Zdroj: OKD

Od prvního září se do vnitřních veřejných prostor a městské veřejné dopravy vrátí povinné roušky.

„Začátkem září se vrátí děti do škol a ty, i když neonemocní, tu nákazu v sobě můžou mít. To vytváří podmínky, aby se infekce začala rychleji šířit,“ myslí si infekcionista Beneš.

Provádění opatření se podle přednosty Kliniky infekčních nemocí projeví s latencí až tří týdnů. „Je velmi těžké hodnotit, protože efekt každého opatření bude znám až dodatečně, ale vážím si toho, že je to řečeno s takovým předstihem a lidé mají čas se připravit,“ doplňuje.

Nárůst případů

„Kdyby koronavirus slábnul, bylo by to už publikováno v nějakých vědeckých článcích. Máme prostředky na to, aby bylo možné přečíst virový genom a pokud by se ten virus měnil, tak by se měnil geneticky,“ popisuje Jiří Beneš.

Do jisté míry je ale podle něj možné, že se více adaptuje na člověka. To by znamenalo, že bude snáze přenosný a bude mít tendenci způsobovat lehčí onemocnění, aby se více šířil.

Molekulární bioložka Soňa Peková podle serveru Novinky.cz neočekává žádnou druhou vlnu infekce. „Druhá vlna není nějak oficiálně definovaná. Nárůst počtu případů může klidně nastat už začátkem školního roku,“ myslí si Jiří Beneš.

„Pro mě zvýšení počtu případů neznamená nic alarmujícího. Závažná informace by byla, kdyby došlo k výraznému zvýšení počtu těžkých případů. Samotný počet pozitivních jedinců nic neříká,“ tvrdí infekcionista.