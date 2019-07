Česká diplomacie často jen blokuje, ale vlastní řešení nemá, tvrdí bývalý diplomat Janyška

Česko od července předsedá visegrádské čtyřce. Premiér Babiš (ANO) ocenil výhody našeho členství ve skupině, když se Praze společně s Varšavou a Budapeští s podporou Říma podařilo zablokovat cestu do vedení Evropské komise nizozemskému politikovi Fransi Timmermansovi. Mělo by Česko spoléhat na svazek V4, nebo by bylo lepší z této spolupráce vycouvat? V pořadu Pro a Proti diskutovali bývalý diplomat Petr Janyška a komentátor Jan Macháček. Pro a proti Praha 19:32 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frans Timmermans | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Členství ve V4 nepřeceňuji. I já mám výhrady k postupům vládních stran v Polsku a Maďarsku. Ale rozhodně si nemyslím, že bychom měli odněkud vystupovat,“ uvedl v pořadu Pro a proti předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost, think-tanku hnutí ANO, a komentátor Lidových novin Jan Macháček.

Ten vidí smysl existence V4 především v oblasti kulturní. „Existuje Visegrádský fond, což je skvělá instituce, která financuje aktivity, které pomáhají přeshraničnímu dialogu a spolupráci,“ připomněl.

Co se týče nedávného vyjednávání o špičkových unijních postech, odmítavý postoj V4 vůči kandidátovi socialistů Timmermansovi by sám o sobě podle Macháčka nestačil, důležitý byl i postoj jiných států.

„Frans Timmermans je socialista a špičkový kandidát socialistické frakce a Visegrád kritizuje systém špičkových kandidátů (užívá se také označení spitzenkandidáti, pozn. red.). Timmermans také řekl, že země, které odmítají povinné uprchlické kvóty, mají být vyloučeny ze Schengenu. Mám pochybnost, jestli se předsedou Evropské komise má stát člověk, který by někoho vylučoval ze Schengenu za cokoliv, zvlášť za uprchlické kvóty,“ míní Macháček.

Komentátor věří, že má logiku, aby existoval spolek v rámci Evropské unie, ve kterém není Německo a Rakousko. „Definovat si ale znovu vlastní zájmy V4 potřebuje, protože svět se vyvíjí a Visegrád na ně musí reagovat.“

„V Evropě se prostě jedná a dělají se kompromisy. Ale nejsem si jist, že i kdyby se podařilo, aby celý region postkomunistické Evropy měl post zastávaný třeba bývalým bulharským politikem, byla by to nějaká obrovská výhra pro Českou republiku,“ zapochyboval Jan Macháček.

Fiasko na summitu

„Potřebujeme mít partnery v Evropě, ve světě, i dobré vztahy se sousedy. Takže členství ve V4 by mělo být pozitivní, ale není to tak jednoduché... Dnes značka Visegrád nebo střední Evropa nijak zvlášť nepřitahuje,“ konstatoval bývalý český diplomat a specialista na zahraniční politiku Petr Janyška.

Podle něj je na místě zvážit, co členství ve skupině Česku přináší. „Bylo by dobré, kdyby si i sama visegrádská čtyřka definovala své další cíle a k čemu vlastně může být dobrá. My jsme dnes už renomovaný člen Evropské unie.“

Janyška zkritizoval jednání Andreje Babše na nedávném summitu lídrů EU. „Krok českého premiéra nebyl šťastný. To nebyl tedy úspěch, ale fiasko. Kdybychom měli akceptovat, že hlavním cílem českého vystupování na evropském summitu Unie má být jen zablokovat Franse Timmermanse v čele Evropské komise, tak by to bylo strašně málo. Je nectností české diplomacie, že se v cizině rozhodneme, že něco budeme blokovat, řekneme, že ne, a když se nás zeptají, co chceme, tak najednou nevíme, jak odpovědět,“ kritizuje český postoj bývalý diplomat.

Publicista vidí dvě roviny Visegrádu. „Jednak jsme součástí střední Evropy, nejsme tedy Východem. Spojuje nás také minulost Rakouska-Uherska. Na druhou stranu se ale musíme ptát, co má toto spojení dnes obnášet, kde je náš zájem a kde není,“ uvádí.

„Jet na summit jen s tím, že naším cílem je zablokovat jednoho politika, je strašně málo. Západní média psala, že střední Evropa má sílu na to věci zablokovat, ale nemá sílu na to něco vybudovat. A to je velmi důležité, protože to je nálepka, kterou bychom samozřejmě nechtěli mít,“ varoval Petr Janyška.