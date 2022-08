Visegrád nejsou jen summity premiérů. Je to kulturní a historická soudržnost, věří v platformu Vášáryová

Postoj Maďarska k ruské agresi na Ukrajině otřásl jednotou Visegrádské čtyřky. Je tato platforma spolupráce ohrožena? „Visegrádská čtyřka má zcela jistě budoucnost, jen si nejsme jisti jakou,“ věří bývalý ředitel Visegrádského fondu Petr Mareš. Bývalá diplomatka Magda Vášáryová připomíná, že vše je podmíněno geograficky. „Jiné sousedy mít nebudeme a musíme s nimi udržovat dialog.“ Pro a proti Praha 0:10 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magda Vášáryová | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

„Visegrád vydržel 30 let, i když jsme byli svědky všelijakých problémů,“ vzpomíná v Pro a proti bývalá politička. „Mnohokrát jsem se přesvědčila, že visegrádská spolupráce je závislá především na tom, kdo právě tyto země reprezentuje.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Postoj Maďarska k ruské agresi na Ukrajině otřásl jednotou Visegrádské čtyřky. Je tato platforma spolupráce mezi ohrožena? Debatují bývalí diplomaté Magda Vášáryová a Petr Mareš. Moderuje Lukáš Matoška

„Zcela odlišný postoj Maďarska k ruské invazi je závažný problém,“ dodává Mareš. „Ale naše společná historie trvá tisíc let. Je to propojení kultury, takže jsme spolu schopni se bavit na mnohem vyšší úrovni porozumění než s kýmkoliv jiným. Základ Visegrádu je tedy mnohem pevnější, ale jaká bude budoucnost politická, je otázka.“

„Chápu, že média vnímají jako klíčovou rovinu politickou, ta ale není základem existence V4. Nicméně i pro veřejnost je v těch čtyřech zemích agrese na Ukrajině velkým zlomem. Už v téhle chvíli je nesporné, že se vztah ke spolupráci změnil,“ tvrdí bývalý diplomat.

Společný cíl V4

„Vždy existovaly problémy jednotlivých států, které zasahovaly soudržnost V4,“ upozorňuje Vášáryová. „Takže bych se nesoustřeďovala ve visegrádské spolupráci jen na excesy. Měli bychom si uvědomit, proč vlastně tato spolupráce i na ekonomické úrovni vznikla, proto, že tyto čtyři národy spolu ve 20. století vlastně nemluvily.“

Evropské plány na život bez ruského plynu. Spoléhání na LNG, jádro i úspory, část zemí opět pálí uhlí Číst článek

„V4 vznikla, protože zde byl jeden zásadní a společný cíl,“ doplňuje Mareš. „Integrovat naše země zpět do demokratické Evropy. Chtěli jsme do Evropské unie a do NATO, bylo jednoduché se na tom shodnout, což zjednodušilo začátek spolupráce. Také zde byla neuvěřitelná pružnost spolupráce, může se tedy zužovat či rozšiřovat podle aktuálních politických podmínek.“

„Byla období, kdy se pole pro spolupráci rozšiřovala. Teď jsme nesporně v období, kdy se to velmi zúžilo, možná dokonce doposud nejvíce. Ale to je výhoda Visegrádu, že je schopen tato období přežít,“ shrnuje výhledy Visegrádské čtyřky Petr Mareš.

„Visegrádská spolupráce nejsou jen summity prezidentů a premiérů nebo setkání ministrů před zasedáním Evropské rady,“ vysvětluje bývalá politička. „Komu zavolají ředitelé odborů na ministerstvech, když potřebují probrat nějakou evropskou směrnici a dohodnout se, jak budou reagovat?“

„To je základ té politické spolupráce, funguje doteď a není nijak narušena. Není taky nijak narušena spolupráce na kulturních a dalších přeshraničních projektech. My čtyři národy máme historicky tolik společného, o čem ještě musíme hovořit,“ ujišťuje Magda Vášáryová.

Poslechněte si celé Pro a proti. Moderuje Lukáš Matoška.