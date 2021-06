Policisté v Praze zachránili ženu, která visela za nohu z okna. Vypadla při plašení holubů

Pražští policisté za sebou mají velmi neobvyklý zákrok se šťastným koncem. Podařilo se jim zachránit starší ženu, která visela hlavou dolů z okna v sedmém patře panelového domu. Na místě ji drželo pouze pootevřené okno. Jak později policistům vysvětlila, vypadla při plašení holubů. Ve středu o tom informoval mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Praha 14:54 2. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Příběh se šťastným koncem se odehrál v neděli 30. května v jednom z panelových domů v Praze 11 a začal těžko uvěřitelným oznámením na linku 158. Rozrušená oznamovatelka v něm kolegům uvedla, že v okně v pátém patře vidí osobu, která visí hlavou dolů. Doplnila, že nehybné tělo drží pouze za nohu a hrozí velké riziko pádu,“ popsal Rybanský na webu policie.

Ještě během hovoru vyrazila na místo hlídka, která na místě zjistila, že žena nevisela v pátém patře, ale v sedmém. Policisté měli problém dostat se do panelového domu a zvažovali i rozbití prosklené tabule.

Posléze - navigovaní kolegou, který zůstal před domem - vyběhli nahoru, ale další potíží byly bytelné vstupní dveře. „Kopům policistů odolávaly a chvíli trvalo, než se skrz ně dostali dovnitř,“ řekl mluvčí.

Po vstupu do bytu policisté zjistili, že ženu na místě drží pouze pootevřené okno. „Nesmíme otevřít to okno,“ křičí na kamerovém záznamu jeden z příslušníků. Ten otevřel vedlejší okno, vyčerpanou ženu chytil a společně s ostatními ji vtáhnul zpět do bytu. Tam si ji do péče převzali záchranáři.

„Zachráněná následně všem poděkovala a vysvětlila i celou událost. Za vším byli holubi na parapetu, které žena plašila, a nešťastnou náhodou se ji přihodila popsaná událost,“ dodal Rybanský.