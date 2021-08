Bývalý zpravodajec u soudu popřel předání Bémových nahrávek. Jako důstojník v BIS takto prý nepracoval

Bývalý zpravodajec Bezpečnostní informační služby Jan Petržílek v pondělí u soudu popřel vinu ohledně vynesení odposlechů lobbisty Romana Janouška a někdejšího pražského primátora Pavla Béma (ODS). Tvrzení, že nahrávky předal podnikateli a politikovi Vítu Bártovi, označil před novináři za absurdní. Jeho výslech se konal za zavřenými dveřmi, soud vyloučil z jednání veřejnost kvůli utajovaným skutečnostem. Praha 14:37 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K pražskému městskému soudu v pondělí dorazil i druhý obžalovaný, bývalý předseda Věcí veřejných a exministr dopravy Bárta | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Případ se týká odposlechů, v nichž se Bém s Janouškem oslovují „Mazánku“ a „Kolibříku“ a které naznačují Janouškův vliv na kroky hlavního města pod Bémovým vedením.

Státní zástupce Michal Muravský tvrdí, že o obstarání nahrávek požádal Petržílka v roce 2009 Bárta, který tehdy šéfoval bezpečnostní agentuře ABL. Petržílek Bártovi podle obžaloby následně předal 159 audiozáznamů, jež byly v režimu „důvěrné“.

„Vypovídal jsem, nemám důvod nevypovídat. Vinu jsem pochopitelně odmítl, nic takového se nestalo,“ řekl Petržílek, muž, který po odchodu z BIS působil jako šéf analytického odboru protikorupční policie.

„Nepřijde vám absurdní, abych předával něco na nějakém vánočním večírku před dalšími pěti lidmi, jak psali v médiích? Já jsem byl 17 let zpravodajský důstojník a takhle jsme určitě nepracovali“ Jan Petržílek (bývalý zpravodajec BIS)

Doplnil, že kvůli stíhání je osm let postavený mimo službu a pobírá 50 procent mzdy. V současné době pracuje u záchranné služby. „Pochopitelně mi to poměrně zásadně zasáhlo do života,“ uvedl k trestnímu řízení. Podrobněji se ke kauze nechce vyjadřovat až do vynesení rozsudku.

K pražskému městskému soudu v pondělí dorazil i druhý obžalovaný, bývalý předseda Věcí veřejných a exministr dopravy Bárta. Podle státního zástupce ho hájí celkem čtyři advokáti. Někdejší politik na dotazy novinářů nereagoval. Jemu i Petržílkovi hrozí za zneužití pravomoci a ohrožení utajované informace dva až osm let vězení.

Novináři si v pondělí nemohli vyslechnout ani úvod hlavního líčení včetně přednesu obžaloby.

„Jednání je neveřejné z důvodu projednávání utajených skutečností,“ uvedl mluvčí soudu Adam Wenig. „Veřejný přednes obžaloby nebyl z toho důvodu, že před vedením utajovaného hlavního líčení je nutno prohledat jednací síň a zapečetit. Poté už tam nikdo neprověřený a nepoučený nesmí vstoupit,“ vysvětlil neobvyklou situaci.

Soud novinářům obžalobu poskytl v písemné anonymizované podobě.

I v úterý bude jednání neveřejné, v pátek se jej už bude možné zúčastnit. Státní zástupce Muravský vzhledem k množství svědků nepředpokládá, že by páteční jednání bylo poslední.

K soudu v pondělí přišel jako předvolaný svědek novinář Jaroslav Kmenta, který přepisy uniklých odposlechů zveřejnil v březnu 2012 v Mladé frontě Dnes. Soudkyně Jarmila Pavlátová mu ale rovnou sdělila, že jeho výslech musí z časových důvodů přesunout na jindy.

„Stoprocentně budeme chránit zdroj,“ odpověděl Kmenta na dotaz ČTK, zda soudu prozradí, jak se k odposlechům dostal. „Byl to vedlejší produkt investigativního pátrání kolem strany Věci veřejné, které trvalo zhruba rok a půl. Když pak musely Věci veřejné Víta Bárty odejít z vlády, zabýval jsem se dalšími atributy té kauzy a v jedné z větví jsem zjistil, že Věci veřejné disponovaly – respektive lidé okolo Bárty – nějakými odposlechy,“ popsal.

„Myslím si, že tohle soudní líčení dokazuje, co jsme tvrdili od samého začátku: že to nebyly odposlechy, které by pořídila nějaká soukromá agentura, ale zřejmě opravdu BIS, a které se záhadným způsobem dostaly do bezpečnostní agentury ABL,“ dodal novinář.

ABL se zabývala mimo jiné činností informačních a zpravodajských kanceláří a službami soukromých detektivů. Podle státního zástupce mohl Bárta informace získané z odposlechů využít v rámci svých podnikatelských aktivit a také pro činnost Věcí veřejných.

Bárta s Petržílkem čelí stíhání od roku 2013. Soud v minulosti vrátil obžalobu k došetření, protože mu vadilo, že byla v utajeném režimu. Následně stíhání zastavil s tím, že obžaloba se opírá v podstatě výhradně o výpovědi anonymních svědků. Státní zástupce ale proti tomuto kroku úspěšně podal stížnost. „Vrchnímu soudu šlo o veřejné projednání věci. O zásadu bezprostřednosti, ústnosti a veřejnosti - tam, kde to jde. Soud by měl vycházet z důkazů, které sám provedl, ne jen ze spisu,“ řekl k tomu v pátek Muravský.

Bárta v současné době podniká v železniční dopravě. Ministrem dopravy i poslancem byl od roku 2010. Post ministra opustil v dubnu 2011 kvůli tvrzení, že poslancům své strany platil za loajalitu. Soudy jej nakonec v březnu 2013 pravomocně zprostily viny. Po státu se následně domáhal 20 milionů korun za zásah do osobního a politického života, neuspěl však kvůli promlčení nároku.