Rakušanovy debaty jsou jen kampaň, říká politolog. Snaha o dialog je důležitá, nesouhlasí komentátor

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pokračuje v debatách Bez cenzury. Navštíví už čtvrté město, tentokrát Českou Lípu. Jeho cesty do regionů budí rozporuplné reakce na sociálních sítích i u koaličních partnerů. „Přišel, aby ukázal, jak je statečný," kritizuje koncept politolog Lukáš Valeš. „Kdyby tam nikdo nepřijel dělat reportáž, mluvilo by se o tom jinak," oponuje komentátor týdeníku Euro Petr Fischer v Pro a proti Českého rozhlasu Plus.

„Posledních deset let si stěžujeme, že spolu neumíme komunikovat, že neumíme vystupovat ve veřejném prostoru bez předsudků. A když někdo tu hranici překročí, tak frajeří a dělá si reklamu,“ zastává se Rakušana a jeho snah mluvit s občany komentátor týdeníku Euro Petr Fischer.

Naopak podle politologa Lukáše Valeše představují výjezdy předsedy Starostů a nezávislých pouze kampaň. „Je otázka, jestli opravdu chce diskutovat s občany. Já mu to moc nevěřím, protože nepřichází diskutovat, přesvědčovat občany, vysvětlovat jim svoji politiku,“ kritizuje.

„Přišel, aby ukázal, jak je statečný, že z Prahy dokáže dojet do regionů, které současnou vládní koalici nevolily a kde má nejmenší podporu.“

Snaha se počítá

Vyhrocenost debat je podle Fischera ale podmíněná zvýšenou pozorností, která je jim věnována. „Kdyby tam nikdo nepřijel dělat reportáž, tak by to proběhlo úplně stejně. Jenom by se o tom mluvilo jiným způsobem nebo by se o tom třeba nemluvilo vůbec,“ odhaduje.

V současné situaci a vzhledem k polarizaci společnosti je podle něj užitečná jakákoliv snaha navazovat dialog. „Pro mě je to pokus dělat po Česku strategii ‚door to door‘, to znamená jít za voliči, mluvit s každým a vysvětlovat mu svoji politiku. Respektive vůbec s nimi mluvit,“ říká Fischer.

Podle Valeše ale Rakušan nevyjíždí do regionů, aby oslovoval tamní obyvatele. „Jeho publikem nejsou lidé, kteří s ním diskutují a kteří se účastní těch mítinků, ale jeho pražští a brněnští voliči, kteří oceňují, jak je Vítek statečný, že si dovolil jít i do dračího doupěte,“ domnívá se Valeš.

Slova vs. činy

Mezi velkými městy a regiony je kromě ideologických rozdílů celá řada sociálních a ekonomických propastí. Podle Fischera je dobře, že se je Rakušan snaží překlenout společným dialogem, naopak Valeš mu vyčítá nečinnost.

„Staré heslo politického marketingu zní: Nikdo vám nedá tolik, jako my slíbíme. To není problém jenom této vlády. Už předchozí vlády slibovaly vyloučeným lokalitám rozsáhlou státní podporu v desítkách miliard, která zlepší jejich každodenní situaci, a žádná vláda s tím nic neudělala,“ rekapituluje politolog. „To, že si popovídáme, je možná hezké, ale já bych pro ty lidi především něco dělal.“

Na potřebě změny a větší podpoře panuje mezi oběma diskutéry shoda. „Souhlasím, že se politika má změnit, ale myslím si, že první krok je mluvit s těmi lidmi. Něco jiného je, když sedíte v kanceláři v Praze, a něco jiného je být na místě, vidět tu situaci, mluvit s lidmi a být bezprostředně v kontaktu s jejich starostmi,“ srovnává Fischer.

Oheň na koaliční střeše

Kromě sociálních sítí budí Rakušanovy výjezdy rozpaky také mezi jeho koaličními partnery.

„Víme, že poprvé došlo k dohadovacímu řízení, protože to vypadá, že Starostové tváří v tvář blížícím se volbám hodili koaliční koncept přes palubu,“ všímá si Valeš. „Celá kampaň je o tom, že Rakušan si chce utrhnout voliče na úkor svých koaličních partnerů. A čím víc, tím líp.“

Neshod muselo být ale za celou dobu fungování vlády mnohem víc, domnívat se, že jsou vyvolány až diskusemi s voliči, je podle Fischera zkreslující.

„Koalice od počátku funguje tak, že vnitřní spory se nezveřejňují a na veřejnosti to vypadá, že jsou všichni jednotní a že tam nejsou žádné spory, žádné konflikty. To je myslím iluze a nebylo to úplně dobře,“ uzavírá Fischer. „Pak stačí jeden výjezd vicepremiéra a je oheň na střeše.“

