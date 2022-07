Rakušan: Vybavení hasičů dosud stačilo. Klima se ale mění, musíme se připravit na nový typ nebezpečí

Hasiči čtvrtý den bojují s rozsáhlým požárem v národním parku České Švýcarsko. Proč je tak nesnadné dostat oheň pod kontrolu? Pomáhá speciální technika poskytnutá ze zahraničí? A co se dá udělat pro to, aby se podobným neštěstím, hrozícím v horkém a suchém letním období, dařilo předcházet? Tomáš Pancíř se zeptal ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Rozhovor Praha 19:46 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

I tady před budovou ministerstva vnitra v Praze na Letné cítíme spálené dřevo z požáru v národním parku České Švýcarsko. Máte aktuální informace z místa, jak pokračuje hašení požáru?

S panem premiérem jsme se tam včera byli podívat a po třech hodinách v tomto prostředí nám oběma bylo trochu nevolno. Obdivovali jsme práci hasičů, kteří jsou na hraně svých fyzických i psychických možností. Zaslouží si obrovské poděkování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chápu, že jsme národ trampů. Za požár v Hřensku ale s největší pravděpodobností může lidská nedbalost, je přesvědčen Vít Rakušan

Třeba v obci Mezná, kde shořely pouhé tři nemovitosti a zachráněno bylo zbylých 40, čelili desetimetrové obrovské ohnivé stěně, která se na ně v noci hnala, protože se otočil vítr. Tam skutečně na hraně rizika vlastního života zachránili lidem jejich majetek.

V současné chvíli by bylo předčasné říkat – a já nechci budit falešný optimismus –, že je požár zcela pod kontrolou. Podařilo se, a to je zásadní, zabránit tomu, aby se požár nerozšířil do žádné další obce.

Nejsou žádné další škody na majetku, daří se postupně likvidovat ohniska požáru přímo nad Hřenskem. Nalétává sem nová technika. Ráno už tu byl vrtulník z Polska, přes den přelétával vrtulník ze Slovenska a máme dvě velkokapacitní letadla z Itálie, za což jsme obzvláště vděční.

Tato letadla totiž mají vaky na vodu na 6000 litrů a umí nabírat vodu přímo z vodní hladiny. Od těch si slibujeme hodně, možná nejvíce, že se dostanou s takto velkokapacitní vodní nádrží i nad ty oblasti, kam se hasiči fyzicky dostat nemohou.

Jsou tam různé soutěsky, průsmyky, je to uprostřed lesa, nedostanou se tam přes okolní požáry. Právě sem musíme zacílit hasicí činnost.

ONLINE: Hasiči pokračují v boji s plameny. Pravčická brána i Sokolí hnízdo vypadají v pořádku Číst článek

Dvě italská letadla přistála ve Vodochodech v úterý večer. Zapojí se do záchranných prací ještě dnes, nebo se to nechá na zítřek?

Požadavek byl, aby proběhl alespoň nějaký první testovací průlet pro italské piloty, protože oni sami budou letadla obsluhovat. Musejí si nejprve obhlédnout terén, aby se zítra mohli plně zapojit do akce jako takové.

Noční hašení je vždycky obtížnější, ale v tomto terénu je mnohde nemožné, protože hasiči by riskovali svůj život. Neznamená to ale, že by v noci nebyla žádná aktivita.

Kolem všech obydlených oblastí jsou postaveny linie, hlídá se, aby nebyly ohněm překročeny, aby všechno bylo pod kontrolou, a neustále se kontrolují případná nová ohniska.

Další letecká technika není potřeba. Dokonce jsme museli policii nasadit na specifický úkol, aby řídila letecký provoz nad touto celkem geograficky omezenou oblastí. Prostě tam nemůže být přebytek letadel. Nicméně je skvělé, jak si v Evropě umíme pomáhat.

Nová technika pro hasiče

Požár takového rozsahu je v České republice naštěstí ojedinělý, ale na druhé straně menší požáry třeba právě v národním parku České Švýcarsko jsou každoroční záležitostí. Velké lesní požáry vidíme v řadě evropských států včetně sousedního Německa. Navíc se opakují období sucha. Budete na základě aktuální zkušenosti uvažovat o dovybavení hasičského sboru?

Určitě ano. Vybavení, které hasiči doteď měli na menší požáry, stačilo. Musíme si ale přiznat, byť to jistá část společnosti nebude slyšet ráda, že to, co se děje v Evropě, to, co se děje u nás, je prostě důkazem toho, že počasí a klimatické podmínky se mění a že se budeme muset připravit na nové typy nebezpečí, na které jsme v takovém rozsahu u nás zvyklí nebyli.

‚Zásadní průlom.‘ Podle Rakušana by mohla italská letadla změnit situaci v Českém Švýcarsku Číst článek

Je určitě namístě se bavit, ať už s policií nebo s hasiči, o dovybavení takovou technikou, která by nám stačila. Ostatně je to i cílem našeho českého předsednictví. Cíl bavit se o evropské společné připravenosti na krizové situace velkého rozsahu jsme měli už před krizí. Toto téma chci i v důsledku toho, co se tady děje, otevřít také na příští ministerské radě.

Budete uvažovat o tom, že by Česká republika, případně třeba i společně s dalšími státy, koupila zmíněná velkokapacitní letadla?

Je to jedna z možností. Další možností jsou třeba vrtulníky, které budou schopny nést větší vaky na vodu. Ukazuje se, že ty, které máme, samozřejmě pomáhají, ale nějakých 1000 nebo 1500 litrů se nevyrovná 6000, co mají taková letadla.

Současný požár je třeba vyhodnotit z mnoha hledisek. Z hlediska efektivity zvolené hasební techniky a taktiky obecně, ale potom i z toho hlediska, jestli na takové požáry stačíme s technikou, kterou máme, a případně tomu přizpůsobit i nákup techniky v příštích letech.

V části České republiky se mohou ve středu objevit silné bouřky, okolí požáru v Hřensku ale nezasáhnou Číst článek

V rámci novelizace státního rozpočtu jsme schválili 400 milionů na nákup nové hasičské techniky. Plus se nám ještě podařilo nalézt ve vnitřních úsporách ministerstva dalších 200 milionů. Celková suma, kterou ještě letos přidáváme navrch k tomu, co už je schváleno, je tedy 600 milionů korun.

Z těchto 600 milionů korun by mohlo být financováno třeba i něco, co by pomohlo při podobných požárech, nebo mají hasiči už jasno, co se koupí, a tyto věci by byly nad rámec toho?

Oni jasno mají, protože za těch 30 let je podfinancovanost hasičů obrovská. I v Hřensku teď zasahuje velmi dobře udržovaná technika. Mnohdy je ale třeba i z roku 1985. Potom se samozřejmě systematicky nakupuje nejmodernější technika, ale podfinancovanost je obrovská.

V první fázi jsme tak uvažovali spíše o nákupu moderních automobilů a ty staré bychom převáděli dobrovolným hasičům. Nastal ale možná čas zamyslet se a přizpůsobit se novému typu nebezpečí.

Policie požár vyšetřuje jako možný trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Jak pokračuje vyšetřování? Má policie k dispozici nějaké technické zařízení, které dokáže reálně zabránit přeletu dronů? Mohl být požár menší, kdyby v lese neleželo suché dřevo napadené kůrovcem?

Ministr vnitra Vít Rakušan se vyjádří i k tomu, kolik uprchlíků z Ukrajiny zůstává v České republice pět měsíců po začátku ruské invaze.

Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.