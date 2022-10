Rakušan: Putin ve vaku na mrtvoly je tvrdý symbol. Ale na Ukrajině v něm kvůli němu končí civilisté

Ruská média kritizovala instalaci na budově českého ministerstva vnitra, kde je mezi českou a ukrajinskou vlajkou zpodobněn ruský prezident, který vyhlíží z vaku na mrtvoly. Na ruském serveru ok.ru se píše, že „Češi předvedli umění vysoké diplomacie“. Ukrajinská média komentovala tuto instalaci slovy, že to není poprvé, kdy čeští představitelé ostře kritizují ruského prezidenta. Pro Český rozhlas Plus odpovídal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Rozhovor Praha 20:37 30. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koho především jste tím plakátem chtěli oslovit? Spíše domácí publikum, které váhá s podporou Ukrajině, anebo jste znovu na státní svátek chtěli zdůraznit Ukrajině, že za ní stojíte?

Za prvé, demonstrace, která se nakonec konaly (v pátek pozn. red.) na Václavském náměstí, byly hlášeny v Praze na několika místech a jedním z těch míst byla i Letenská pláň. I k tomu se před samotným státním svátkem vztahovalo mé video.

My jsme samozřejmě chtěli upozornit na to, a to je to hlavní poselství, kdo je zlo, kdo představuje jednoznačné zlo a že zlo by se nemělo relativizovat ani v naší společnosti, ani když se teď potýkáme s nejrůznějšími problémy. Na druhou stranu to, že prostě Putin agresivně zaútočil na Ukrajinu, že Putin je zodpovědný za vraždění žen, dětí, civilistů a bombardování měst, to je jednoznačným faktem.

Vít Rakušan

@Vit_Rakusan Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši 🇨🇿 twitter.com/vit_rakusan/st… 377 4378

Takže chcete více komunikovat s lidmi, které oslovuje proruský tón a kteří chodí na demonstrace, kterých se účastní zástupci obou extrémů politického spektra?

Tak pokud se podíváme na tu demonstraci a pokud se bavíte s těmi lidmi osobně, což mnozí dělali, tak tam slyšíte strach z každodenních problémů, což je věc zcela přirozená. Ale potom z pódia slyšíte výzvy, abychom se přimkli právě k zemi, kterou vede diktátor, kterou vede Vladimir Putin.

Já svojí roli na ministerstvu vnitra dlouhodobě vedu tak, aby se naopak společnost nerozdělovala, aby se zahlazovaly bariéry. Ale tato akce se mému poslání vymyká, protože jedna hranice musí být jasně pojmenována a to je hranice páté kolony. Hranice nepřítele, který má zájem i v České republice a my se jako demokratická společnost musíme bránit. A pokud někoho urazí silný symbol, tak mně se tedy spíše dotýkají záběry mrtvých dětí a žen z Ukrajiny.

Ministerstvo vnitra vyvěsilo českou a ukrajinskou vlajku. Mezi nimi je Putin ve vaku na mrtvoly Číst článek

Na sociálních sítích se objevily i komentáře v tom duchu, jestli by nebylo vhodnější zobrazit ruského prezidenta před soudem nebo s pouty na rukou. Zvažovali jste nějakou mírnější variantu?

Já jsem nebyl autorem té grafiky, my jsme spolupracovali s Dekolonizací, byl to i souběh s občanskou společností. Je to tvrdý symbol, ale ukazuje nejenom Putina jako takového. On ukazuje, že vaky na mrtvoly bohužel používáme každodenně, v ukrajinském konfliktu právě na nevinné civilisty.

Já si nepřeji, aby Putin zemřel. Já nenabádám k násilí vůči němu. Ale já si každopádně přeji, aby Vladimir Putin skončil před mezinárodním soudem, protože si myslím, že za své činy, za svoje násilí, za svoji agresi, za to, jakým způsobem vystavil jeden celý národ obrovitánskému neštěstí, za to, že způsobil největší imigrační vlnu od druhé světové války, za to, že lidi, většinou maminky s dětmi, poslal do světa do nejistoty, ano, za to by si zasloužil mezinárodním soud.



Není to v české nátuře

Je situace taková, že je i ze strany ministerstva vhodná razance? Je to informační válka?

My v informační válce dlouhodobě jsme. Dezinformace v České republice působí a občas je potřeba použít symbol, který je jasný, jednoznačný, možná trochu vybočující z české nátury, kdy my nejsme zvyklí věci úplně pojmenovávat pravými jmény, a prostě pojmenovat zlo pravým jménem. Myslím si, že i u nás v historii, kdybychom to bývali několikrát udělali, tak by nám třeba teď bylo lépe anebo by některé naše historické problémy neměly takovou dohru jakou měly.

Lidé na Václavském náměstí demonstrovali proti vládě. Šlo o třetí shromáždění od začátku září Číst článek

Já si myslím, že je celá řada politiků, kteří nějaký názor mají, ale myslím si, že se v této chvíli musí najít i instituce, lidé, jednotlivci, kteří ten názor vysloví celkem silně. Znovu říkám, já rozhodně rozumím problémům lidí, které teď v této době mají. Ale to se netýká toho, že bychom neměly pojmenovávat zlo jasně a Putin zlo je.



Jedete osobně na společné zasedání české a ukrajinské vlády a ať ano či ne, co především od něj čekáte?

Já nebudu komentovat cestu jako takovou, protože k tomu máme své důvody, abychom ji v tento moment úplně dopodrobna nekomentovali. Ale ta cesta je určitě silná a je vyjádřením toho, že Česká republika si uvědomuje, jak statečně Ukrajina zvládá celý odpor k diktátorovi, který přešel z východu. Jak se zvládá bránit, jakým způsobem překvapila svého soupeře, jak projevují skutečné vlastenectví, které se vyjadřuje právě tím, že svůj národ v těžkých chvílích brání a nebojí se i třeba zdánlivě silnějšího soupeře.

A myslím si, že česká vláda má i té ukrajinské co nabídnout, a to v mnoha ohledech, to i samozřejmě v mém resortu jako takovém. Ukrajina bude potřebovat například znovu vybavení policie. Ukrajina bude potřebovat nějaký strukturovaný bezpečnostní dialog s Evropskou unií. Ukrajina bude potřebovat řešit případné další migrační vlny nebo naopak návraty lidí zpátky na Ukrajinu. To všechno je široká agenda, která vyžaduje úzkou mezivládní spolupráce.