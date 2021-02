Prioritou je širší otevření škol, shodli se Babiš a Hamáček s opozicí. O nouzovém stavu nejednali

Širší otevření škol je prvořadým úkolem. Na nedělní večerní schůzce to společně konstatovali premiér Andrej Babiš (ANO), vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) a předsedové Pirátů a STAN Ivan Bartoš a Vít Rakušan. Politici jednali s ohledem na koronavirovou epidemii také například o krizové legislativě, bonusu pro lidi v covidové karanténě nebo izolaci i o kompenzacích podnikatelům za uzavřené provozovny. Praha 22:20 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na večerní schůzce jednali Andrej Babiš (ANO), vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) a předsedové Pirátů a STAN Ivan Bartoš a Vít Rakušan. ilustrační foto | Foto: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Sněmovna by měla o žádosti vlády jednat ve čtvrtek. Nynější nouzový stav skončí v neděli 14. února. „Předpokládám, že pokud se udržíme v této věcné rovině, mohli bychom najít shodu i na čtvrtečním hlasování,“ řekl novinářům Hamáček. Menšinový kabinet zatím podporu pro delší nouzový stav v dolní komoře nemá. Komunisté, kteří vládu v dolní komoře tolerují, oznámili, že hlasy nedodají.

Rakušan uvedl, že podpora nouzového stavu tématem jednání nebyla a že neumí v tuto chvíli říct, zda budou ochotni jeho prodloužení podpořit. „Opravdu to záleží i velmi na tom, zda vláda bude připravovat některé z těch věcí, které považujeme za zásadní,“ řekl šéf Starostů a nezávislých.

Překvapím vás, obsahem schůzky s premiérem a vicepremiérem nebyl nouzový stav. Řešili jsme JAK zvládat epidemii bez něj. Po 332 dnech od vyhlášení prvního lockdownu vítaná změna. Ale lepší pozdě nežli později... — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 7, 2021

Návratem žáků a studentů do škol společně se systémem jejich testování se vláda bude zabývat v pondělí. Podle Hamáčka tento krok nesmí ohrozit vývoj epidemie. Předpokladem je proto stanovení systému testování.

Úpravy legislativy tak, aby nebylo potřebné prodlužování nouzového stavu, budou debatovat podle Hamáčka špičky sněmovních stran na úterní schůzce. Podle vicepremiéra by se mohlo rozhodnout, zda se půjde cestou zvláštního pandemického zákona, nebo změnou krizových zákonů. Podle Rakušana by si vláda měla s věcí pospíšit. „Ukazuje se, že většina pro to, aby byl stále prodlužován nouzový stav, mizí,“ podotkl.

Vláda v pondělí posoudí také finanční motivaci lidí, aby se nevyhýbali karanténě nebo izolaci. Hamáček mluvil o kompromisním návrhu, který představuje bonus asi 370 korun denně. Bartoš naopak podporuje zvýšení nemocenské na 90 procent, peníze by měli podle něho dostávat i osoby samostatně výdělečně činné. „V Česku se lidé nenahlašují, protože nechtějí zruinovat své blízké nebo známé,“ řekl. Případného zneužívání se neobává.

1. Ještě dnes jdeme společně s @Vit_Rakusan za premiérem vznést jasné požadavky i návrhy řešení, protože takhle to dál nejde. Nabízíme pandemický zákon, aby se vláda obešla bez nouzového stavu, který jen zbytečně omezuje práva a svobody lidí. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 7, 2021

Shodu politici podle Bartoše nenašli na změně náhrad podnikatelům za uzavřené nebo omezené provozy. Podle Hamáčka debata neskončila. Šéf Pirátů upozornil třeba na to, že na podporu z programu COVID nájemné nedosáhnou podnikatelé, kteří si vzali hypotéku. Hamáček uvedl, že obecně se řeší, jak kompenzace zjednodušit a zpřehlednit.

Bartoš na druhou stranu mluvil o dohodě na motivaci firem testovat na covid-19 ve větší míře zaměstnance. Návrh má vládě předložit podle něho ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).