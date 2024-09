‚Obávám se, že odchodem se důvěra voličů nezískává,‘ říká Rakušan. Piráti by podle něj měli zůstat ve vládě

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan míní, že by Piráti a STAN jako koalice měli ve vládě zůstat. Zmíněné dva subjekty společně kandidovaly ve sněmovních volbách v roce 2021. Netěší ho, že Piráti zvažují odchod z kabinetu. STAN má v úmyslu dál prosazovat své priority. Rakušan to uvedl ve vyjádření, které ČTK poskytla mluvčí hnutí Sára Beránková. Praha 17:49 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan a Ivan Bartoš při jednání v Poslanecké sněmovně ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podle mého názoru bychom jako koalice měli ve vládě zůstat. Netěší mě, že Piráti zvažují odchod z vlády. Ztotožňuju se spíš s tím, co ještě dnes ráno říkali oni sami, že voliči chtějí řešení důležitých problémů,“ uvedl Rakušan. „Obávám se, že odchodem se důvěra voličů nezískává. My, Starostové, máme v úmyslu dál prosazovat to, co jsme voličům slíbili a co od nás očekávají,“ dodal.

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámil, že navrhne prezidentovi k 30. září odvolání vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Piráti to vnímají jako podraz ze strany předsedy vlády. Hovoří o tom, že byli jako celek „vykopnuti“. Ačkoli podle některých vyjádření v koalici končí, zatím nepodnikli kroky k odchodu.

Dosavadní hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti) v úterý České televizi řekl, že pokud Piráti odejdou z vlády, mělo by s nimi odejít i hnutí STAN, s nímž do kabinetu vstupovali. „Pokud by Piráti měli odcházet z vlády, tak budou odcházet s hnutím STAN, nebo bychom tam společně měli zůstat,“ uvedl.

Piráti mají ve vládě tři ministry – Ivan Bartoš je vicepremiérem pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj, Jan Lipavský ministrem zahraničních věcí a Michal Šalomoun ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády. Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) má ve vládě v současné době čtyři ministry – Vít Rakušan je místopředsedou vlády a ministrem vnitra, Josef Síkela je ministrem průmyslu a obchodu, Mikuláš Bek ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a Martin Dvořák ministrem pro evropské záležitosti.