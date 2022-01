Rakušan: Pokud by se ukázalo, že jakýkoli náš dárce má trestní minulost, peníze mu vrátíme

Koaliční vláda ve čtvrtek večer získala důvěru Poslanecké sněmovny. Předcházelo tomu mimořádně dlouhé jednání. V mezičase poslanci řešili financování Starostů a nezávislých. Podle Mf Dnes vládní hnutí dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. A server Seznam Zprávy napsal, že hnutí podporuje trestně stíhaný muž. Co na to říká předseda STAN, první vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan? Praha 9:27 14. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala z ODS i šéf Pirátské strany Ivan Bartoš vás včera vyzvali, abyste pochybnosti ohledně finančních darů vysvětlili. Jaké kroky k tomu podniknete a kdy oznámíte výsledek?

My už jsme je podnikli. Ta informace, která se objevila na serveru Seznam.cz těsně předtím, než se mělo hlasovat o vyslovení důvěry vládě, byla nová i pro nás.

Jako hnutí prověřujeme nadstandardně všechny své dary. Díváme se do insolvenčního rejstříku, prověřujeme, jestli ty firmy nepodnikají v nějakém neetickém odvětví. Zkoumáme i to, zda mají sídlo v České republice, platí zde daně a zaměstnávají české občany. Skutečně ale nemáme přístup k tomu, abychom zjišťovali, zda někde s nějakou konkrétní osobou probíhá trestní řízení. Tady na to jsem zareagoval zcela jasně ve chvíli, kdy jsem tuto informaci dostal.

Pokud by se skutečně ukázalo, že jakýkoliv náš dárce má za sebou nějakou trestní minulost, tak takové peníze si logicky nikdy nenecháme a vrátíme. Teď se zabýváme tímto konkrétním darem.

Pak se tam objevila nějaká pochybnost o tom, zda jeden z dárců měl z důvodu oblasti svého podnikání vůbec právo dávat dar politické straně. To právně prověřujeme a myslím si, že první výsledky by určitě měly být příští týden. Pro nás to byla včera (ve středu) ráno opravdu nová informace.

Takže v první fázi, kdy peníze přijdou na transparentní účet, nevíte nic o pozadí takové firmy a prověřujete to až na základě nějakého oznámení?

Postupujeme podle zákona o tom, jakým způsobem mohou být financovány politické strany v ČR. Vždy se díváme, zda má ta firma sídlo v ČR, což všechny z nich mají, jestli má skutečně české IČO, jestli u nás daní.

Promiňte, ale když Mf Dnes napsala, že hnutí STAN dostalo celkem asi tři miliony korun od kyperských firem nebo společností napojených na kyperské firmy…

… tak to, promiňte, není pravda. Ty firmy, které tady jsou, a díval jsem se na všech 20, tak všech 20 firem má sídlo v ČR, české IČO, jsou to české podnikatelské subjekty. Jediní, kdo s námi vždy jednají, jsou jednatelé těchto českých firem, které tady jsou.

Mimochodem, já jsem se díval třeba i na transparentní účet hnutí ANO a oni tam mají firmu, která má IČO v ČR, ale nějaký - třeba třicetiprocentní podíl vlastníků - má z Kypru. Jsou tam i další politické strany, kde je to úplně totéž.

To není alibismus a osočování ostatních stran. Pouze říkám, že prověřujeme v mezích, ve kterých můžeme. To znamená, že prověřujeme insolvenční rejstřík a obchodní rejstřík. To jsou zdroje, ze kterých vycházíme. Nemáme žádné nadstandardní investigativní prostředky.

Už vás oslovili vyšetřovatelé? Podezřelé transakce údajně prověřuje policie.

Vůbec nevím, kde se tato informace vzala a trochu mi to vadí, protože jako ministr vnitra nevstupuji do žádných trestních záležitostí. Nemám ponětí o tom, co policie prověřuje, nebo ne. Pokud to prověřuje a my - jako údajně prověřovaný subjekt - jsme ještě osloveni nebyli, jedná se buďto o fámu, nebo o únik informace z policie. Obojí je špatně, protože žádné oficiální řízení s námi není vedeno.

Pouze pan (předseda hnutí SPD Tomio) Okamura tvrdil, že on trestní oznámení podá. Já jsem ho v tom podpořil. Ať se definitivně ukáže, že naše financování je čisté a že toto všechno je nějaká atmosféra, která byla vyvolána právě v souvislosti s vyslovováním důvěry či nedůvěry vládě.

Dilema kolem Farského

Pojďme se věnovat ještě tématu, že váš stranický kolega, poslanec Jan Farský, odlétá na osmiměsíční stáž na univerzitu do Spojených států. Jeho krok je hodně kritizován zvláště poté, co přiznal, že v podzimních volbách kandidoval už s tím, že o stáži věděl. Bylo k voličům fér nominovat někoho, o kom se dopředu vědělo, že tady téměř čtvrtinu mandátu nebude?

Jan Farský vysvětloval, že v době, kdy kandidoval, měl skutečně zažádáno o stipendium, nebo ho nějakým způsobem řešil. Toto nepovažuji za šťastné a říkal jsem to od začátku jak poslanci Farskému, tak na stranické půdě. Prostě pro mě toto rozhodně šťastné není. Byl jsem ale jako předseda postaven před velké dilema...

Promiňte, ale podle Martina Jiruška, který je také ve Spojených státech ve Fulbrightově programu, jsou podmínky stipendia tak náročné, že si neumí moc představit mít u toho další pracovní aktivity. Radiožurnálu řekl, že i cestování zpět do vlasti je v jeho případě omezené na pouhé dva týdny za deset měsíců. Skutečně bude mít Jan Farský čas a možnost přiletět na důležité hlasování a věnovat se své práci?

Ano. Domluvil se tak s panem premiérem Fialou a upozorňoval na to i ty, pro které bude pracovat. Ale já bych jen skutečně dokončil tu myšlenku.

Byl jsem před těžkou volbou a ta nebyla moje, ale byla primárně Jana Farského. Buďto přijdu o zkušeného poslance a svého prvního místopředsedu, s nímž chci spolupracovat, nebo si říci, že takového člověka ani do budoucna nebudu potřebovat. To, že to za šťastné nepovažuju, tím se netajím od samotného začátku.

Víte, kdy odlétá?

Odkládal odlet kvůli hlasování o vyslovení důvěry vládě. Kdy odletí v náhradním termínu zatím nevím.