Rakušan: Němečtí policisté by mohli hlídkovat za českými hranicemi, vždy by šlo o spolupráci s námi

Možné dočasné zavedení kontrol na německé hranici s Českou republikou a Polskem vnímá spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová jako pragmatický krok. V rozhovoru pro nedělník Welt am Sontag dodala, že z jejího pohledu je to jedna z možností, jak tvrději bojovat proti převaděčům. Ministryně přitom tento krok dosud odmítala. K jakým opatřením na hranicích Česko může sáhnout, popsal ve vysílání Radiožurnálu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Praha 16:48 23. září 2023

V pátek jste řekl, že další kroky, včetně případných kontrol na vybraných hraničních přechodech, Německo a Česko koordinují. Jak do toho zapadá vyjádření vaší německé kolegyně, spolkové ministryně vnitra? Dospěli jste k dohodě, že se zavedou dočasné kontroly na česko-německé hranici?

Zatím jsme dospěli k dohodě, která běží už asi čtrnáct dnů, což je vytvoření společného policejního týmu, který pracuje na hranicích, je to zintenzivnění kontrol před hraniční oblastí na obou stranách hranice.

Jde o společný tým německé a české policie, který se věnuje především zločinu převaděčství, a o společné sdílení dat. Tyto kroky běží a další pracovní setkání týmu bude toto úterý.

Považujeme to zatím za dostatečný krok. Pokud se podíváme na čísla, tak mnohem vypjatější je situace na polsko-německé hranici. Nemyslím si, že dojde k trvalému zavedení kontrol na česko-německé hranici.

Možná dojde k nějakým opatřením, kdy na vybraných přechodech budou po omezenou dobu společné kontroly probíhat. Ale to budu ještě s paní ministryní řešit.

Ještě jeden kontext bych uvedl. V Německu se blíží zemské spolkové volby a paní ministryně také kandiduje. Je tam veliký tlak opozice, ať už demokratické, nebo té trochu alternativní.

Možná to její vyjádření zapadá do kontextu předvolební doby, aniž by řekla, že kontroly jako takové budou reálně zavedeny.

Jste tedy přesvědčený o tom, že v dohledné době, v nejbližších dnech, Německo kontroly na hranicích nezavede?

Umím si představit, že se dohodneme na nějakém krátkodobém opatřením, že třeba nějaký konkrétní den by na vybraných přechodech, které naše dvě policie vyhodnotí jako nejvíce problematické, dojde ke krátkodobé kontrole nebo zvýšené aktivitě.

Já se ale budu snažit německou stranu přesvědčit, že problém na německo-české hranici je řešitelný současnou spoluprací, která běží, to nijak nevypínáme. Policejní týmy pracují dohromady a myslím si, že koncepci, kterou přijaly po našem telefonátu s paní ministryní, naplňují.

Efektivní spolupráce

Ministryně vnitra Faeserová v rozhovoru pro Welt am Sontag mluvila také o tom, že by němečtí policisté prováděli kontroly už na českém území, aby tak zabránili neoprávněnému vstupu. Jednáte o tom?

Existuje velmi dobrá smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Německou spolkovou republikou, která v některých konkrétních případech umožňuje i přeshraniční působení policistů, například naši policisté mohou přejet poměrně široký perimetr i na německé straně.

Toto řešení, že by němečtí policisté spolu s českými - zdůrazňuji spolu s českými - kontrolovali i na české straně hranice, to si umíme představit.

To samé dělají naši policisté na slovenské straně hranice se slovenskými policisty, společně kontrolují vlaky a zamezují, aby k nám nelegální migrace ze Slovenska proudila.

Chápu ale dobře, že by to bylo vždy za přítomnosti českých policistů?

To ano, to je spolupráce, kde by čeští policisté byli přítomni. Myslím si, že organizačně je to věc zvládnutelná. Nebylo by to tak, že by si německá strana nadiktovala nějaká místa a přijeli tam samotní němečtí policisté, to je vždy součinnost mezi dvěma policiemi. To si představit umíme.

Opatření, která jsme loni zavedli se slovenskou stranou, vedou k tomu, že se nám letos daří tu situaci řešit mnohem efektivněji, než to bylo v době, kdy spolupráce nebyla úplně ideální.

Pokud by Německo kontroly na hranicích přece jenom zavedlo, reagovala by na to nějakým způsobem česká vláda?

Určitě, česká vláda by se tím zabývala. V kontextu toho, co se prohlásilo v Německu, jsem si nechal srovnávat statistiky loňského roku záchytu nelegální migrace a letošního roku.

Je to doslova a do písmene řádový rozdíl. V letošním roce máme záchyty migrantů v desítkách denně, loni ve stovkách, v nejexponovanější dny to bylo až čtyři sta lidí denně.

Tehdy bylo namístě, že česká vláda zareagovala rázným opatřením. Myslím, že díky dobré spolupráci je zatím hranice mezi Slovenskem a Českem pod kontrolou.

Chtěl bych ocenit i slovenskou stranu, protože loni jsme měli problém s respektováním dohody, která zajišťuje návrat nelegální migrace zpátky na Slovensko, pokud je prokázáno, že migranti ze Slovenska přicházeli. Musím říct, že letos slovenská strana reaguje mnohem vstřícněji a efektivněji.

Kdyby Německo kontroly zavedlo, tak ani pak byste neuvažovali o tom, že by Česko reagovalo analogicky, například zavedením podobných kontrol na hranicích se Slovenskem, Polskem nebo Rakouskem?

Migrační proud je k nám prokazatelně největší ze slovenské hranice, takže u Rakouska důvod nevidím.

A u Slovenska? Do budoucna, pokud by migrační proudy narostly, se takové opatření vyloučit nedá. Proto opatření vyhodnocujeme ani ne na týdenní bází, ale na denní bázi.

Teď máme mobilní jednotku cizinecké policie v příhraniční oblasti na nejvytíženějších trasách, od srpna jsme ještě zesílili naši činnost na slovenské hranici, to znamená namátkové kontroly. Jak říkám, komunikujeme se Slováky dennodenně. Zatím zavádění kontrol není na pořadu dne.

Především chci ještě jednou zdůraznit, když si pořádně přečteme výroky paní ministryně, nikde není dáno, že budou zavedeny nějaké stabilní kontroly. Jsme v kontaktu a pokusíme se najít taková opatření, abychom se trvalému řešení na čeko-německé hranici vyhnuli.