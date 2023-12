V korespondenční volbě se hraje o stovky tisíc hlasů navíc. ‚Ve Sněmovně to odbojujeme,‘ říká Rakušan

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dlouhodobě prosazuje pro Čechy žijící v zahraničí možnost volit v českých volbách korespondenčně. Zkraje příštího roku se vládní pětikoalice chystá i přes silný odpor opozice protlačit korespondenční volbu všemi třemi sněmovními čteními, aby mohla platit už pro sněmovní volby 2025. Rozhovor Praha 6:45 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je v otázce korespondenční volby reálná dohoda s opozicí, anebo zákon budete muset protlačit natvrdo?

Tohle je jedna z věcí, která půjde natvrdo. SPD má aspoň dlouhodobý a konzistentní názor, že jsou proti korespondenční volbě. U hnutí ANO došlo k obrátce o 180 stupňů, kdysi to měli ve svém vládním programovém prohlášení, ale najednou zcela přebrali argumentaci a politiku SPD. To se bohužel ANO v poslední době stává ve více tematických oblastech.

Vypadá to, že podle jejich vyjádření se nepohnou ani o centimetr, budeme to muset odbojovat.

Korespondenční volbu Čechům v zahraničí dlužíme už dlouho. Nejsou to odrodilci, míní senátor Czernin Číst článek

Takže očekáváte zase návrat ke spacákům a několikadenní obstrukce včetně nočního jednání?

Pravděpodobně ano, neumím si představit, že by to bylo jinak. Dokonce předjímám, aniž bych byl založením pesimista, že i když to probojujeme ve Sněmovně i v Senátu a podepíše to pan prezident, tak to nekončí.

Čekám pak od opozice ústavní stížnost, ale i v jiných zemích korespondenční volba prošla testem ústavnosti u ústavních soudů a i podle názoru mnohých ústavních právníků si troufám říci, že bychom s tímto návrhem obstáli.

Boj asi bude poměrně náročný a dlouhý. Samozřejmě se bude bagatelizovat i téma jako takové, bude se využívat populismu a tvrzení typu: „Máte mnoho důležitějších věcí na práci.“ Ale to nebude jediná věc, která se bude projednávat. Korespondenční volba je součástí programového prohlášení vlády a dává rovné volební šance i lidem, kteří žijí v zahraničí a chtějí dění v České republice zcela legitimně ovlivňovat. Už to tady mělo být dávno.

Mise za kultivaci voleb

Pojistka pro to, aby v této věci zůstala pětikoalice pevná, je i to, že se pod návrh podepsali všichni předsedové stran i všichni předsedové poslaneckých klubů. Přesto když jsem v létě mluvil s Markem Bendou (ODS), tak říkal, že mu jako bytostnému konzervativci přijde, že není třeba měnit věci, které fungují. Je toho názoru, že se vliv korespondenční volby z obou stran přeceňuje, že nebude znamenat nárůst o desítky nebo stovky tisíc hlasů. Došlo od té doby k vývoji i v názorech ODS?

Bavili jsme se o tom na vrcholové úrovni, na úrovni K5 (formát předsedů pěti vládních stran - pozn. red.), kde předseda ODS a premiér Petr Fiala jasně řekl, že to je věc, kterou považuje za správnou a určitě tak působil i ve vnitrostranické debatě v ODS.

ODS se posouvá spíš mým konzervativním směrem. Vládní spolupráci s Piráty jsem čekal horší, říká Benda Číst článek

Ale možná jedna obecná poznámka k tomu, co jste řekl. Byť se považuji za liberála, mám velkou úctu k určitým konzervativním hodnotám. A jako konzervativní hodnotu, kterou musíme za každou cenu chránit, jsou svobodné rovné a demokratické volby jako takové.

To ovšem přeci nebrání tomu, abychom je modernizovali a umožnili je ve vyšším komfortu ještě větší skupině lidí. Nejde mi o čísla, o kolik se to zvýší. Dokonce mi ani nejde o primární úvahu, jak nám podsouvá opozice, že v zahraničí dopadá současná pětikoalice lépe, než ve vnitrostátní politice. Mně jde o princip.

Pokud se podíváme na minulé německé volby, tam hlasovaly korespondenčně desítky procent voličů a legitimitu nikdo nezpochybňuje. Ano, braňme konzervativní hodnoty, kterou je i systém svobodné volby a vůbec demokratické uspořádání parlamentní demokracie, ale to neznamená, že nemůžeme modernizovat způsoby volby.

Oproti Německu je ale váš návrh jiný v tom, že tam se může hlasovat korespondenčně nejen ze zahraničí, ale i z Německa jako takového a do toho se vůbec nepouštíte…

Na tom jsme se nedohodli. Předkládám návrh, na kterém je shoda, což je korespondenční volba pro lidi s bydlištěm v zahraničí.

Umím si představit i další modernizační kroky ve volebním systému, na kterých není v současné době shoda. Po vzoru Rakouska si umím velmi dobře představit volby třeba v komunálních a krajských volbách pro šestnáctileté. Umím si představit další elektronizaci volebních procesů v České republice. Ale na tom shoda není.

Za mě jako ministra, který má pod sebou volby, tak pokud se nám povede prosadit technickou správu voleb, revizi prezidentských voleb vyjasňující veškeré interpretační nejasnosti, a pokud zahájíme seriózní debatu o komunálních volbách a dotáhneme do konce korespondenční volbu, tak jsem s misí kultivovat volební proces v České republice spokojen.

Když jsme se spolu bavili v dubnu, tak jste o volebním právu pro šestnáctileté říkal, že se o tom budete chtít při nejbližší příležitosti potkat i s panem prezidentem Petrem Pavlem, který to tehdy nadhodil do veřejného prostoru. Stihli jste to spolu probrat?

Ano, v rámci naší konverzace, která je mnohem normálnější a pravidelnější než s bývalým panem prezidentem (Milošem Zemanem), jsme se o tom bavili, ale shodně jsme diagnostikovali politickou realitu.

Rakušan: Na korespondenční volbu nezapomínáme a manželství pro všechny jasně podporujeme Číst článek

Bavili jsme se o tom, že je dobré to téma udržovat ve veřejném prostoru, bavit se o něm s mladými lidmi i odborně debatovat s akademiky, politology, ale i se zástupci třeba unie středoškoláků apod., nepohrdat hlasem mladých lidí a udržovat ho ve veřejném prostoru. Při současném složení parlamentu by ale tento návrh nejspíš podporu neměl.

Stovky tisíc hlasů

Má ministerstvo vnitra představu, o jaký podíl voličů ze zahraničí se může jednat? Dosud volí ze zahraničí nižší desítky tisíc Čechů.

Celkově, pokud se nepletu, je to nějakých 600 tisíc Čechů, kteří žijí trvale v zahraničí. Je to odhad, ale troufám si říct, že bychom se mohli dostat třeba k polovině lidí, kteří využijí standardnější, jednodušší možnost korespondenční volby.

Samozřejmě budou lidé, kteří akt volby na zastupitelském úřadu budou chtít absolvovat, určitě nezmizí úplně, ale mně se vůbec líbí ta možnost. Možná ty první volby budou vlaštovkou mapující prvotní zájem, a pokud se něco užívá, tak v dalších volbách začne počet voličů stoupat.

Řešil jste to třeba i s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), který má vazbu na jednotlivé konzuláty a zastupitelské úřady, na kterých se dnes v zahraničí volí?

Jen obecně. Zatím jsme se nebavili o detailech, ale určitě to podporu pana ministra zahraničních věcí má. Koneckonců STAN korespondenční volbu přinesl jako téma do naší společné kandidatury v minulých sněmovních volbách a žádný rozpor v tom nebyl.

Naše volební koalice byla od začátku mnohem aktivnější v podpoře korespondenční volby, možná už jsme dokonce byli i trochu netrpěliví, aby už došlo k politické shodě.

Souboj právních názorů

Korespondenční volba nevyhovuje Ústavě, navíc usnadní kupčení s hlasy, míní právník Kudrna Číst článek

Z opozice padají argumenty typu, že nepůjde o tajnou volbu a že kvůli tomu půjde o protiústavní změnu. Zatímco vy se opíráte o právní názor Marka Antoše, opozice hojně cituje právníka Jana Kudrnu, který před rokem a půl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu řekl, že korespondenční volba nevyhovuje Ústavě. Jste si jistí v kramflecích, že by ten zákon obstál případnou ústavní stížnost?

Říkám, zaplať pánbůh, žijeme ve státě, kde je Ústavní soud poslední instancí, která rozhoduje o ústavnosti zákona.

Jsme vedeni nejlepším úmyslem, vycházíme z právních poznatků našich legislativců i externích a myslíme si, že náš právní názor a postup je silný, že návrh je kvalitně připraven a že testem ústavnosti jednoznačně projde.

Korespondenční volbu předkládáte jako poslanecký návrh, nikoliv jako vládní, který by musel projít přes Legislativní radu vlády. Nevidíte v tom problém?

Vidím spíš sílu tohoto poslaneckého návrhu. Za prvé politickou: pět předsedů stran, pět předsedů poslaneckých klubů, tedy jasný výraz toho, že koalice myslí svoje programové prohlášení na rozdíl od předchozí vlády vážně. To je politický symbol.

Za druhé, chceme stihnout sněmovní volby už v roce 2025, určitě se tím ta procedura zrychluje, ale určitě se tím i vládní legislativci jako takoví, byť ne třeba v rámci formálního připomínkového řízení zabývají. Není to návrh, který spadl z čistého nebe. Je prodiskutovaný vnitřně, koaličně i na právních úrovních jednotlivých stran.