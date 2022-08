Rakušan nemá šanci z celé situace vyjít dobře. Rozvědce jako takové nepomáhá, míní politolog

Petr Mlejnek zůstává v čele civilní rozvědky. Ve funkci ho na včerejším jednání podržela vláda. Podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN kabinet totiž nenašel důvody k jeho odvolání. Ministři si šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace pozvali kvůli kontaktům se stíhaným lobbistou a podnikatelem Michalem Redlem. Redl figuruje v korupční kauze Dozimetr. Téma dne Praha 18:59 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Informace, které vyplouvají na povrch, do jisté míry zpochybňují důvěryhodnost pana Mlejnka, jeho výběru a jeho schopností vést tuto službu. Vláda ale mohla slyšet něco, co my nevíme,“ nastiňuje Jaroslav Spurný, komentátor týdeníku Respekt.

Spurný ale upozorňuje, že vláda by k takovým informacím – od policie či státního zastupitelství – neměla mít přístup. „Na druhou stranu státní zástupce je pánem vyšetřování, a pokud uzná, že premiér má něco vědět, tak mu to říct může.“

Není podle něj ale žádný důvod k tomu, aby vláda cokoli utajovala. „Vláda v tomto případě utajuje něco, co by utajováno být nemuselo. Jednala v utajovaném režimu o věcech, které jsou civilní a které se týkaly soukromého a pracovního života současného ředitele rozvědky.“

Reference na Mlejnka měl mít ministr vnitra pouze z Mlejnkových SMS, které Rakušanovi ukázal. Komentátor tak soudí, že výběr šéfa rozvědky ministr podcenil.

„A to se netýká jména pana Mlejnka, ale toho způsobu, jak to udělal. A ty další informace, které se postupně dozvídáme a které on přiznává, ukazují určitý amatérismus nebo podcenění té služby a jejího významu.“

Pozice Víta Rakušana

Opoziční hnutí ANO vyzvalo ministerského předsedu k odvolání ministra vnitra. Jinak chce ve sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Ani v případné kombinaci s hnutím SPD ale nemá ANO k takovému rozhodnutí většinu.

Podle politologa a analytika České televize Kamila Švece Vít Rakušan nyní nemá žádnou možnost, jak z celé situace vyjít dobře.

„Buď zpochybní svůj výběr odvoláním čerstvě jmenovaného šéfa rozvědky, anebo bude muset vyvodit sám nějakou politickou zodpovědnost a možná i ohrozit existenci vlády. Pro něj je tedy z politického hlediska evidentně výhodnější trvat na jménu šéfa civilní rozvědky, ale tím moc nepomáhá rozvědce jako takové.“

Švec odhaduje, že koaliční partneři se na vládě postavili za Petra Mlejnka i z toho důvodu, že převážil zájem udržet vládní koalici. „Celá vláda, včetně premiéra, ho bude hájit, a tím pádem nebude ohrožena pozice Víta Rakušana a hnutí STAN.“

Jak důležité je pro českou veřejnost téma bezpečnosti a tajných služeb? Co na schůzce vlády zaznělo? Jaký je kontext celé kauzy? Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Martina Mašková.