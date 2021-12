Neformální schůzka se Švejdarem byla nevhodná, řekl Rakušan. Odmítl, že ho vyzval skončit ve funkci

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje neformální schůzku s policejním prezidentem Janem Švejdarem za nevhodnou. Znovu odmítl, že by Švejdara ke konci ve funkci tlačil, podle svých slov mu vytknul příspěvek na twitteru o tom, že by policie v případě zavedení povinného očkování mohla ztratit až 10 000 lidí a také nedokončenou policejní reformu. Rakušan to řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize Praha 14:02 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan na tiskové konferenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr vnitra v neděli řekl, že se v Poslanecké sněmovně neformálně sešel i s ředitelem České pošty, hasičů a s ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Markem Šimandlem. Se všemi se chce sejít i oficiálně.

„Chci se všemi, a to se týkalo i policejního prezidenta, setkat oficiálně (...) a tak jsem byl i domluven s panem generálem Švejdarem,“ řekl Rakušan. „S odstupem považuji schůzku za nevhodnou a považuji ji za nešťastnou, myslel jsem si, že ta schůzka probíhá na tom formátu jako se všemi, se kterými sešel, jako informativní schůzka, kde se budeme bavit o tom, co od vzájemné spolupráce očekáváme,“ uvedl ministr

2/3 Dospěl jsem k názoru, že moje další setrvání ve funkci není žádoucí a zbytečně by komplikovalo věcné řešení současných policejních a bezpečnostních témat.

Učinit toto rozhodnutí pro mne bylo v osobní rovině těžké, profesně však bylo nevyhnutelné. — Jan Švejdar (@jan_svejdar) December 16, 2021

Policejní prezident ve čtvrtek večer na twitteru oznámil, že podá na začátku ledna žádost o odchod do civilu. Od policie plánuje odejít ke konci března. Švejdar uvedl, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí.

Podle Rakušana také je jednou z priorit jmenování řádně jmenovaného ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS). „Skutečně nevím, jestli to bude do konce roku, ta agenda je poměrně široká, na druhou stranu si myslím, že by to mělo být co nejdříve,“ řekl Rakušan.

Rada pro zdravotní rizika

Podle Rakušana zároveň zanikne Rada vlády pro zdravotní rizika. Podle ministra vnitra se na tom shodli premiér Petr Fiala (ODS) s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP09). Rakušan krok vysvětlil tím, že Rada deformovala systém krizového řízní.

„To je něco, co je mimo systém a bylo to konkurenční centrum rozhodování a moci v rámci krizového řízení,“ řekl Rakušan. Podle něj musí být institucí, která rozhoduje, Ústřední krizový štáb (ÚKŠ).

Nově budou mít každé pondělí schůzku ministři, kteří mají v kompetencích cokoli týkající se protikoronavirových opatření. Následně bude v týž den zasedat ÚKŠ. Scházet by se podle Rakušana také měla Ústřední epidemiologická komise. Ke covidu a opatřením mají podle něj mluvit dva ministři - vnitra jakožto šéf ÚKŠ a zdravotnictví.