Rakušan o vyjednávání: se Spolu se shodneme na fiskální politice, problémem může být sociální oblast

Nejprve dojednat program, až pak přijde na řadu personální obsazení ministerstev. To shodně prohlašují jak zástupci koalice Spolu, tak i koalice Pirátů a Starostů a nezávislých. Zatím podepsali memorandum o vytvoření společné vlády, která by měla v Poslanecké sněmovně většinu 108 hlasů. „Skutečně si myslím, že vláda s důvěrou nebude ta, ve které bude přítomno hnutí ANO," řekl Radiožurnálu předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Praha 11:02 13. října 2021

Ve středu v 11 hodin se mají obě koalice sejít, aby projednaly harmonogram povolebních vyjednávání a také programové priority. Co je potřeba vyřešit?

Nejdříve je potřeba si říci, jak bude jednání technicky probíhat, dát mu nějaký časový plán a říci si, že třeba do 14 dnů přijdou naši programoví experti se základním půdorysem programového prohlášení a vygenerují sporné oblasti, nad kterými se potom s politickou supervizí setkáme a budeme se pokoušet nalézt kompromis, který bude přijatelný pro obě koalice.

Samozřejmě je potřeba se začít bavit o ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, protože se ze zákona musí konat už do 30 dnů od voleb, ať už ji pan prezident svolá, nebo nesvolá. Věřím, že jí nakonec svolá i na dřívější termín. Tady už nám to trochu termínově začíná hořet.

Bavit se budeme i o půdorysu budoucí vlády a je potřeba se začít bavit o rozdělení portfolií a definovat priority jednotlivých koalic.

Pojďme to tedy definovat i tady. Ve kterých bodech se s koalicí Spolu shodnete?

Myslím si, že jednoznačně ve fiskální zodpovědnosti. Každopádně se shodneme v tom, že je potřeba rychle začít něco dělat i s naším českým vzdělávacím systémem. Domnívám se, že je i akcent na jednoduchý stát, na digitalizaci, věcná shoda je v tom, že přijatý stavební zákon není v pořádku a že bychom chtěli rychle dojít k jeho revizi – to jsou věci, na kterých se asi shodneme celkem jednoduše a rychle. Zásadní akcent dvou koalic na to, aby skončilo prorůstání jednoho koncernu do státní správy, je také velmi silný.

Kde by se pak mohly objevit třenice a zádrhely?

Myslím si, že v naší koalici byl větší důraz na životní prostředí. Nemyslím si, že tam jsou snad nějaké dramatické rozdíly, ale určitě je to otázka akcentů. Kde se mohou objevit ne úplně snadno řešitelné záležitosti, je sociální oblast, kde si myslím, že naše koalice k sociálním záležitostem ve svém programu dává o něco větší akcent.

Je něco, z čeho jako Piráti a STAN nechcete ustoupit?

Přijdeme tam i s takovými věcmi, které nebudou úplně snadno prosaditelné. V našem programu máme asi jako jediná koalice i to, aby bylo přijato manželství pro všechny. Máme tam záležitosti, které se týkají těchto etických záležitostí, řekněme z liberálnější konceptů. Ale tady si naopak uvědomujeme i po prohlášeních Mariana Jurečky (KDU-ČSL), že bude těžké to dostat do programového prohlášení. Minimálně ale chceme to, aby tam toto nebylo definováno opačně – že by se poslancům zakázalo hlasovat na základě poslaneckého návrhu podle jejich svědomí. To určitě nechceme připustit.

Rozdělení křesel

Po shodě na programu by také mělo být postupně jasné, kolik resortů připadne každé koalici. Už o tom máte představu?

Je potřeba si uvědomit, že tyto věci nejdou vyjednávat úplně odděleně. Samozřejmě je na sebe navázáno i obsazení toho nejdůležitějšího postu v Poslanecké sněmovně. S počtem vládních postů to bude komplexní vyjednávání, ale myslím si, že po dnešku bude jasněji. Máme téměř tři hodiny na společné jednání, takže věřím, že nějaký základní půdorys už by vzniknout mohl. Nebo si minimálně každý tzv. domu odneseme návrh té druhé strany a budeme s ním nějak pracovat.

Může vaši povolební strategii změnit úterní informace od premiéra Andreje Babiše (ANO), že mu prezident Miloš Zeman v neděli před svou hospitalizací řekl, že ho pověří sestavením vlády, byť to ještě v neděli tiskový odbor Hradu popřel?

Bude záležet i na panu premiérovi, jestli tuto výzvu přijme, nebo nepřijme. Aktivně sleduji informace z hnutí ANO, kde nová předsedkyně klubu paní Schillerová jasně řekla, že nechtějí zdržovat. Dokonce si opovážila odhadovat, že vláda s důvěrou tady může být do Vánoc. Já si skutečně myslím, že vláda s důvěrou nebude ta, ve které bude přítomno hnutí ANO. Ocenil bych to, co jsme definovali v našem memorandu – tedy že je tady jasná 108členná většina v Poslanecké sněmovně a že naše dvě koalice vyzývají pana prezidenta, aby pověřil jednáním o sestavení vlády právě Petra Fialu (ODS).