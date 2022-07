Jiné strany měly také své aféry. Veřejnosti se ale musíme omluvit, tvrdí Rakušan v den sněmu STAN

Hnutí Starostové a nezávislí v posledních týdnech řeší nejen různé aféry, ale také rozpad svého vedení. Ze čtyři místopředsedů zbyla jenom místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová. Předseda hnutí Vít Rakušan proto na sobotu svolal do Hradce Králové mimořádný sněm, na němž si delegáti zvolí nové vedení. Na postu předsedy pravděpodobně díky podpoře zůstane právě Rakušan, který byl hostem ranního Interview Radiožurnálu. Praha 11:15 23. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste tento týden řekl, že za pražskou kauzou Dozimetr, ve které čelí stíhání Petr Hlubuček ze STAN je potřeba se omluvit. Jak chcete všechny ty skandály vysvětlit před delegáty? Co máte připraveného?

Získat zpět důvěru voličů bude velká výzva, hnutí ale rozhodně žije dál, říká předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Poslechněte si Interview Radiožurnálu.

Já bych trochu ubral v tom „všechny ty skandály“. Myslím si, že skandál a skutečná aféra byla ta poslední kauza. Je samozřejmě potřeba v rámci proslovu kromě toho, že se budeme dívat do budoucnosti a budeme volit nové vedení, tak také hodnotit, rekapitulovat, říct nějaké příčiny. To už probíhalo na interních fórech.

Myslím si ale, že jak vůči delegátům, tak vůči veřejnosti, samozřejmě v našich proslovech a v tom, co chceme sdělit, musí krom jiného zaznít i jasná omluva za to, že jsme určitě část veřejnosti zklamali. A pokud bychom to nebyli schopni a ochotni si přiznat, tak si myslím, že ani nemá cenu kráčet do budoucnosti dál.

Určitě vnímáte, že právě v poslední době přišlo vaše hnutí o důvěru řady voličů. Jak ji chcete vrátit?

To bude ten nejsložitější proces. Hnutí STAN v roce 2019, kdy jsem ho přebíral, mělo čtyři a půl procenta. Tehdy se političtí komentátoři usmívali, když jsem hovořil, že chceme dosáhnout dvouciferných čísel.

Nám se to povedlo, vyhráli jsme senátní volby, velmi uspěli v krajských volbách, překvapivě uspěli ve volbách parlamentních, stali se vládní stranou a možná i ta rychlost a růst hnutí úplně neodpovídala tomu, abychom nastavili dobře ty naše vnitřní struktury jako takové.

To je určitě velká výzva. Zaprvé mít kompletní vedení a mít vedení lidí, kteří se tomu reálně budou věnovat, kteří mi budou po boku, kteří v tom nenechají předsedu samotného. To je důležitá věc. A zadruhé nastavit mnoho mechanismů včetně lepší analytiky, lepších komunikačních platforem s našimi členy a s našimi regiony. To je všechno prostě výzva, která se nestane dneska, ale může být nastartována právě tímto sněmem.

Vy na postu předsedy pravděpodobně zůstanete, protože nemáte protikandidáta a máte zároveň podporu krajských organizací. Vaše hnutí je ale roztříštěné, a to nemyslím v negativním smyslu. Jak chcete všechny starosty sjednotit právě na celostátní úrovni?

Roztříštěnost a decentralizace je náš princip. My nikdy nebudeme centralistické hnutí jednoho člověka řízené odněkud z centra. A ten koncept jako takový naopak je funkční, je životaschopný.

To, že tady máme 350 delegátů, spousta z nich chce kandidovat do vedení hnutí, i když se nám zrovna nedaří. I přesto, jak se nám nedaří, jsme postavili přes 700 kandidátek v komunálních volbách a počet našich kandidátů v komunálních volbách stoupá. To ukazuje, že my naopak ten zdravý základ máme.

Nebojíte se, že se v dalších regionech objeví u Starostů ještě nějaké další kauzy? Zaměřil jste se na to v posledních týdnech a měsících, aby zase nevyšel nějaký kostlivec ze skříně?

Samozřejmě, že procházíme jednotlivé čelní kandidáty v komunálních i senátních volbách podrobnou analytikou. Ale to se může stát každé straně. To se skutečně může stát každé straně. Podívejme se na tu situaci objektivně. Ano, máme jednoho vážně podezřelého politika z trestného činu. Je to jeden vážně podezřelý obviněný politik. Presumpce neviny je jistě s ním, ale ta situace pro něj asi úplně dobře nevypadá.

Je to ale jeden politik a myslím si, že když se člověk podívá na politické strany v České republice, aniž bych chtěl nějakou výhradu proti konkurenci, tak jednu politickou stranu dokonce vede člověk, který jde k soudu. Jiné měly také své regionální aféry včetně i důležitých politiků, senátorů, hejtmanů apod.

Jde tedy o jednu kauzu, která má jednoho obviněného člověka. A neříkal bych rozhodně, že Starostové a nezávislí napříč republikou mají jenom a jenom problematické politiky. To rozhodně nemáme, možná spíše méně než jiné politické subjekty.

Jaká je teď vaše spolupráce s koaličním partnerem, tedy s Piráty? Ovlivnilo nějak vaši spolupráci to poslední dění? Řešíte to spolu?

Samozřejmě, že jsme si v rámci koalice ty věci vyříkávali. Koaličního partnera zajímalo, jakým způsobem STAN tu situaci bude řešit. Měl jsem pocit, že i on uznává, že rychlé svolání sněmu, personální změna a i rychlé nastavení nějakých principů včetně personální vládní změny může přispět k tomu, že ta spolupráce bude a je možná i nadále.