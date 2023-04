Rakušan: Pokud se demonstranti pokusí vtrhnout do vládní budovy, policie bude připravena zasáhnout

Ministr vnitra, vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan ujišťuje, že policie je připravena chránit státní instituce. „Právo demonstrovat má každý. Pokud neporuší zákon, rozhodně se nemá čeho obávat. Pokud poruší, policie zasáhne,“ říká. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz také nastiňuje vůli prosadit korespondenční volbu i přes opoziční obstrukce nebo touhu hlasovat ve Sněmovně o stejnopohlavních sňatcích. Názor na ně se ve STAN ještě upevnil, vysvětluje. Rozhovor Praha 11:00 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policejní zásah proti demonstrantům na Václavském náměstí v březnu jste označil za profesionální. V neděli 16.4. proběhne další demonstrace Česko proti bídě. Svolavatel Jindřich Rajchl minule vyhlásil, že pokud vláda nesplní jejich požadavky, zahájí blokádu vládních budov. Jak vážně tato varování berete?

Zaprvé k demonstracím. Dlouhodobě říkám, že chápu existenční problémy lidí a jejich nejistotu. A rozhodně nezpochybňuji ničí právo demonstrovat. Na druhou stranu vždycky dodávám, že z pódia od pana Rajchla a jeho lidí nezaznívají žádné návody, jakým způsobem by si lidé měli s těmito obavami poradit.

Z pódia zaznívají věty, které obavy zcela nesmyslně prohlubují a které vedou k nenávisti vůči určité skupině lidí. S tím se smířit nemůžu, ani s tím, co tam padá. Zároveň respektuji, že každý má právo vyjádřit svobodně svůj názor. Pokud se o vládě mluví, že chce kohokoliv cenzorovat, tak nic takového se neděje.

Mohou být demonstrace proti čemukoliv, ať je pořádá kdokoliv s jakýmikoliv úmysly, konají se zcela svobodně a lidé na nich mohou vyjadřovat svůj názor.

A v případě těch výhrůžek o blokování budov?

Na druhé straně je pokus násilně vniknout do Národního muzea, kde byli rodiče s dětmi a muselo dojít k evakuaci těch, kteří v té době byli uvnitř, jeli na víkendový výlet a najednou se někdo rozhodne, že do muzea násilně vtrhne. Policie jednala velmi profesionálně a bude jednat profesionálně i v tomto případě.

Pokud nebudou narušovány žádné zákony, tak bude policie situaci jen monitorovat a dohlížet na to, aby k žádným konfliktům pokud možno nedocházelo. Pokud se ovšem někdo pokusí vtrhnout do jakékoliv vládní budovy, tak to už je skutek, kde policie musí zasáhnout a policie určitě v té chvíli je připravena zasáhnout.

Pokud nikdo neporuší zákon, rozhodně se nemá čeho obávat, pokud poruší, policie zasáhne.

Ministr vnitra Vít Rakušan

Když přišla jasná výhrůžka o blokování vládních budov, připravuje se policie nějak speciálně?

Policie je na tyto situace připravená, takové situace trénuje a není to pro ni nic až tak neobvyklého. Policie ví, že instituce jako takové se chránit musí a my jako vláda nemůžeme dopustit to, aby byl stát paralyzován tím, že nebudou fungovat státní instituce a úřady. Policie bude vedena tím, aby chod těchto úřadů byl zachován.

Máte v plánu začít s nespokojenými lidmi více komunikovat? Premiér Petr Fiala (ODS) o minulé demonstraci řekl, že „je přesvědčen, že projevy, vystupující i vznášené požadavky hovoří samy za sebe a není je potřeba nijak dále komentovat“. Asi nejde všechny hodit do jednoho pytle. Jsou tam lidé, kteří mají obavy, ne všichni jsou podporovatelé Ruska…

Vláda se pokouší o strategickou komunikaci, na ministerstvu vnitra máme komunikační skupinu, která se snaží informovat lidi třeba i úplně primitivní formou nástěnkových výlepů ve městech a obcích, ve vlacích, na nádražích a podobně.

Snažíme se informace posouvat přehlednou formou i k lidem, kteří třeba nepoužívají elektronické nástroje. To si myslím, že je důležité. Komunikace je důležitá, sociální dialog je důležitý.

Před minulou odborářskou demonstrací jsem se setkal se svolavateli, poslouchal jsem jejich požadavky, reagoval jsem na ně, slíbil jsem jim, že policie bude dbát na pořádek celé akce. K ničemu zásadnímu nedošlo. Nicméně ve chvíli, kdy z pódia zaznívají věty, které nezpochybňují třeba jen nějaké dílčí kroky vlády, ale i naši zahraničně politickou orientaci, tak o tom s nikým diskutovat nebudeme.

Česká republika patří do NATO i do Evropské unie, což je věc, o které tahle vláda v téhle sestavě diskutovat nebude. Stejně jako o tom, že v rozumné míře je potřeba pomáhat Ukrajině.

Práva LGBT

Názor hnutí STAN na stejnopohlavní sňatky je stále stejný?

Myslím, že se naopak silně upevnil. V našem poslaneckém klubu je jednoznačná podpora pro návrh manželství pro všechny. Osobně jsem za to rád, velmi aktivní v té oblasti jsou jmenovitě Josef Bernard, Michaela Šebelová nebo Barbora Urbanová.

Samozřejmě se snažíme i vnitřní debatou vytvořit jistý tlak na to, aby se o tom zákonu hlasovalo. Nevím, jak dopadne, názory jsou různé, ale myslím si, že nejhorší je se nevyjádřit. Mělo by to projít hlasováním.

Na svém ministerstvu se dílčími opatřeními, která nemají zákonnou povahu ve smyslu, že by měnila institut manželství, snažím alespoň dělat kroky, které LGBT komunitě v České republice pomáhají. Ale uvědomuji si, že to není cíl a byl bych velmi rád, kdybychom v této sestavě Poslanecké sněmovny o manželství pro všechny hlasovali.

Minulý týden také vláda oznámila, že se nepřipojí k žalobě Evropské komise proti maďarskému zákonu diskriminujícímu sexuální menšiny. Jak se k tématu staví ministři za STAN?

Osobně jsem hlasoval pro připojení se k žalobě. Uznávám i argumenty druhé strany, že ta věc fakticky nic nezmění a že někdy naopak můžeme být dobrým diplomatickým prostředkem k jednání s Maďarském ne úplně nátlakovou cestou, historicky už se to povedlo.

Na druhou stranu, za mě osobně, jsou určité momenty, kdy máme dělat věci, které jsou z principu správné, a z mého pohledu by byla žaloba z principu správné rozhodnutí.

Jan Lipavský

@JanLipavsky Mrzí mě, že se Česko nepřipojí k evropské žalobě proti maďarskému anti-LGBTQI+ zákonu. My v @Piráti ale nehodláme na toto téma rezignovat. Děti neohrožuje vidět takové postavy v TV nebo knížkách. Ohrožuje je umělé vzbuzování nenávisti nebo zamlčování informací. 166 2927

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) veřejně zkritizoval, že se vláda k žalobě nepřipojila, sám teď říkáte, že jste byl také pro žalobu, takže na vládě to zbrzdila koalice Spolu?

Nevím, jestli se to dá říct takto generálně. Znovu říkám, že ctím argumenty druhé strany. Nebyl tam nikdo, kdo by na vládě vyslovil pochybnost o tom, že maďarský postup není správný. Spíš jsme se bavili o tom, zda je žaloba vhodný prostředek. Z mého pohledu je a motivy kolegů komentovat nechci.

Ve středu se vám podařilo přes vládu protlačit novelu o matrikách. Jednou z výhod by mohlo být, že by páry, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, tak mohly učinit na jakékoliv matrice (doteď to jde jen na 14 úřadech). Matriky by navíc měly nově vydávat vzor rodného listu dětem stejnopohlavních párů s identickými termíny „rodič“. Byla o tom debata na vládě hladká? Protože měsíc zpátky jste měl docela zajímavou twitterovou výměnu s Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL).

Ano, ale to se týkalo matričních formulářů, které umožňují stejnopohlavním párům, které mají legalizovaný sňatek ze zahraničí, mají dítě v péči zcela legálním způsobem a žijí v České republice, aby využívali kromě tradičního formuláře otec/matka i jednoduchý rodič/rodič.

Protože už v téhle chvíli, když přišli na matriku, tak úřednice neudělala nic jiného, než ručně škrtala nápis otec nebo matka a nahrazovala jiným slovem. Tak proč nemít ten formulář?

Taky se mi v komunikaci mnohé nepovedlo, nejsem takový slušňák jako Ty, ale tohle jsem zrovna od Tebe nečekal. Taková směs arogance, drzosti, dehonestace a demagogie jsem od Tebe nečekal. Navíc se některé teze dají dost dobře zpochybnit. Věřím, že se to v mezirezortu ukáže. — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) March 2, 2023

Dnes musím zcela objektivně říct, že o tomhle žádná výměna názorů na vládě nebyla. Registrované partnerství je institutem, o kterém žádná debata na vládě neprobíhá, nikdo nemá tendenci ho zpochybňovat. Vysloveno hlasováním, vláda to považuje za přirozenou věc. Pokud si správně pamatuji, tak na vládě nebyl nikdo, kdo by pro návrh matriční novely ruku nezvedl.

Volební změny

Vláda začátkem roku schválila ústavní novelu a nový předpis o správě voleb, který by změnil to, jak se v Česku technicky volí. Od roku 2026 by se mohly volby konat vždy jen v pátek od 7.00-22.00 a termíny voleb do Senátu, krajů a obcí by se pevně ukotvily. Přehodnotili jste to od té doby, nebo si za tím stojíte?

Obecně si za návrhem o správě voleb stojíme, nebyl to žádný nahodilý proces a ještě za mých předchůdců na ministerstvu vnitra probíhal dlouho. Pamatuji si, že jako čerstvě zvolený předseda STAN někdy v roce 2019 už jsem se debaty o zákoně o správě voleb na ministerstvu vnitra osobně účastnil.

I jednodenní volba jako taková prošla celkem dlouhou odbornou diskusí a nemám důvod se teď od toho odklánět. Jestli budeme ve Sněmovně diskutovat, který z těch dnů je nejvhodnější, na takovou diskusi jsem určitě připraven.

Je potřeba také zafixovat ústavní většinou datum voleb do krajů, komunálu a první kolo senátních voleb na prvním celý týden v říjnu, aby se nám to neposouvalo k létu. Stejně tak hranice senátních obvodů.

Vít Rakušan

@Vit_Rakusan Jednodušší volby v jeden den a pevné datum voleb do Senát, krajů i obcí. To jsme dnes schválili na vládě. Dalším krokem musí být možnost korespondenční volby. To jsme slíbili a tenhle slib musíme dodržet, i kdyby nás to mělo stát pár nočních zasedání Sněmovny. 57 2468

Pro ústavní většinu ale potřebujete alespoň jednu z opozičních stran – ANO a SPD.

Je určitě potřeba se bavit s opozicí. V úterý jsem měl ohledně jednodenních voleb schůzku s opozicí, byl tam Radek Vondráček (ANO) i zástupkyně SPD, bavili jsme se o tomhle zákonu a spousta věcí je určitě k dohodnutí.

Ale my jako STAN nezapomínáme ani na téma, které určitě jednoduché není, a to je korespondenční volba. V koaličním pohledu na věc dodávám, že jde o korespondenční volbu pro krajany ze zahraničí, já osobně mám širší fantazii, ale bavme se o krajanech ze zahraničí. Tohoto tématu bychom se také neměli vzdávat.

Dohoda s opozicí na korespondenční volbě je samozřejmě těžší, ale vláda by se k ní měla hlásit a my jako STAN se k ní dál hlásíme.

Na to jsme se chtěli doptávat, protože už jste to jednou zkoušeli v tomto volební období, takže jak moc motivování k prosazení korespondenční volby jste? Opozice hrozí opět spacáky ve Sněmovně.

Osobně jsem motivován velmi. Holt si zvykejme na spacáky ve Sněmovně ve vyhrocené atmosféře vláda-opozice, kdy se ale neobstruují jenom velké ideové věci, ale obstruuje se jednání i o běžných věcech, kdy se vůbec zařazují body do programu několik hodin, obstrukce jsou bohužel nadužívány.

Korespondenční volba za tohle stojí. Je to závazek vůči našim krajanům, aby mohli volit jednodušším způsobem. V Jižní Americe, Austrálii, Spojených státech, Kanadě jsou velké krajanské komunity a při každé mé zahraniční cestě, když mám možnost se setkat s krajiny, tak je to jejich autentické přání. Měli bychom se zbavit čecháčkovství, že kdo tady zrovna nežije, do země nepatří. To není pravda.

Ministr vnitra Vít Rakušan během rozhovoru s reportéry serveru iROZHLAS.cz

Je v balíku volebních změn, které vnitro připravuje, i snížení volebního věku na 16 let?

V tomhle balíku to není. Byli jsme vedeni filozofií jednání, které běželo posledních 7-8 let a snažili jsme se najít body, které pomůžou volební legislativě, ale nebudou až tak zásadně sporné. To je naše vládní novela.

STAN prosazoval dlouhodobě návrh, který by umožňoval 16letým volit v komunálních volbách, jako třeba v Rakousku. K ničemu dramatickému tam nedošlo, jen ke zvýšení volební účasti mladých lidí ve volbách, což je žádoucí. Tento návrh může být poslaneckou iniciativou, ale nemyslím si, že patří do kompromisního návrhu k jednání, se kterým teď přichází vnitro.

Chci o tom při nejbližší příležitosti jednat i s panem prezidentem, protože on to téma teď vnesl do veřejného prostoru, tak se budu ptát, jestli jeho představa je skutečně obecná pro všechny typy voleb, nebo zda by třeba byl ochoten se vnitřně ztotožnit s návrhem, který dlouhodobě v programu máme.

Prezidentský chaos

Ještě jedna otázka na volby. Plánuje vnitro měnit i pravidla prezidentských voleb? Posledně totiž došlo k absurdní situaci, kdy Denisa Rohanová disponovala podpisy poslanců z minulé Sněmovny, odbor voleb vnitra ji připustil, zatímco Nejvyšší správní soud ji vyškrtl. Plánuje se v tomto nominačním procesu nějaká revize? Protože se to řeší kolem každé přímé volby, pak to na pár let zmizí a při kampani se nedostatky zase objeví…

Zadruhé jsem našemu legislativnímu odboru zadal obecně revizi, ať připraví případné legislativní změny, které by zajistily výkladovou jasnost. Uvedu příklad, na který také poukazujete, a to odkdy platí podpis zákonodárce. Jestli je to od doby, kdy prezident vyhlásí volbu apod. Zpřesňující ustanovení jsou vhodná a chtěl bych, abychom se do toho pustili ještě za našeho volebního období.

Zjevně neopodstatněný podnět, vysvětlil Ústavní soud zamítnutí stížnosti Rohanové na vyřazení z voleb Číst článek

Ještě když zůstaneme u hlavy státu, při schvalování snížení valorizace důchodů prezident Petr Pavel zkritizoval politiky a vyzval je ke zmražení jejich platů. Po zamítnutí návrhu ANO jste teď sami přišli s novým návrhem. Už jste to řešili v koalici nebo spolupracovali s opozicí?

Poskytli jsme náš návrh k dispozici ostatním koaličním stranám, není to jediný návrh a budeme se o tom určitě v nejbližší době bavit.

Souhlasím s panem prezidentem, že byť rozpočtově je to věc, která Českou republiku nespasí, tak ale ve chvíli, když zpomalujeme valorizaci důchodů, tak bychom se stejně tak měli chovat i ke svým platům.

Boj s dezinformacemi

Vládní zmocněnec pro národní bezpečnost Tomáš Pojar Deníku N řekl, že neumí definovat, co je dezinformace a tudíž neví, jak proti nim bojovat, že by za vším nehledal dezinformace. Vláda navíc rozpustila tým vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi Michala Klímy. Jaké budou v této oblasti další vládní kroky?

Není to tak, že by se tomu nikdo nevěnoval. Pod Tomášem Pojarem vznikla politická skupina, kde jsou zástupci jednotlivých stran. Za hnutí STAN velmi aktivní Martin Exner, který je dlouhodobě přesvědčen o tom, že s dezinformacemi je potřeba se zabývat a že to problém pro budoucnost je.

Vidím mnoho zajímavých lidí, kteří jsou Tomáši Pojarovi k ruce, zmínil bych Dominika Presla, člověka, který dezinformační scéně velmi dobře rozumí, na ministerstvu vnitra také máme kapacity lidí, kteří se tím zabývají, a z mého pohledu se nemůžeme zříct odpovědnosti.

Vyzývám na vládě k tomu, abychom se na tu věc dívali moderně, abychom se podívali i na Digital Act a využitelnost této evropské směrnice i pro potřeby čelení dezinformacím.

Daří se vašemu resortu dělat dost?

Za sebe mám čisté svědomí. Ministerstvo vnitra dostalo dva úkoly. Zpracovat analýzu, kterou zpracovalo vzorně a je to materiál, ze kterého se může vycházet při všech dalších plánech. Dostali jsme za úkol ztvárnit zákon, který umožňuje zásah při ohrožení bezpečnosti země a šíření takových informací, které mají potenciál zasáhnout do bezpečnosti naší země.

Jsme připraveni, ale je teď otázkou, zda legislativu celkově nemodernizovat, nevyužít Digital Actu a zároveň už se nebavit o hrozbách, kdy i dezinformace budou vypadat jinak a víme to všichni. To se snažím tlačit.

Už to nebude nějaký Aeronet, který šíří absolutní nesmysly, ale bude to umělá inteligence. Budou to postupy, kde už nebudeme umět úplně rozlišit mezi realitou. A tady bych si představil, že naším úkolem je připravit legislativu, která bude umět reagovat na tyto hrozby.

A ještě jednu věc k tomu řeknu, úplně nejzásadnější, byť dlouhodobé, je vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti, což je velká kompetence ministerstva školství, které se toho také nezříká.

A pro ty kroky, které jste vyjmenoval, máte podporu?

Není to tak, že bych ji neměl, ale je potřeba si říci jednotlivé zodpovědnosti. My jako vnitro jsme zodpovědní za dezinformace v oblasti vnitřní bezpečnosti, a toho se určitě nezříkáme.

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan