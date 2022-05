Rakušan o zakročení proti podvodníkům s dávkami pro uprchlíky: Chceme zajistit, aby sem nejezdili

Systém pomoci uprchlíkům z Ukrajiny se bude zřejmě měnit. Ministerstvo vnitra chce zpřísnit kontroly pasů lidí přicházejících z Ukrajiny nebo změnit formu dávek. Kroky reagují na problémy spojené s migrací Romů z Ukrajiny. Někteří z nich provozují tzv. dávkovou turistiku po schengenském prostoru nebo mají ukrajinský i maďarský pas. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) o tom bude jednat jak s maďarským, tak ukrajinským protějškem. Rozhovor Praha 22:15 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra, Vít Rakušan po setkání s prezidentem. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejdřív bychom asi měli říct, že Česko přijalo přes 300 tisíc uprchlíků. Kolika z nich se toto nepoctivé jednání zhruba týká?

Je to absolutní minimum. Je to skutečně v řádu stovek, maximálně nízkých tisíců, ale spíš bych zůstal u těch stovek. V drtivé většině do České republiky přicházeli lidé, kteří prostě potřebovali pomoci, protože na jejich domy padaly bomby. Utíkali z válkou postižené Ukrajiny a mě je opravdu trochu líto, že v systému podařené a povedené pomoci, kterou České republika předvedla, se akcentuje těch pár nepoctivých. Ale právě proto je potřeba proti nim rázně zakročit.

Jakým způsobem tedy chcete zabránit, aby si pro uprchlické dávky jezdili i ukrajinští Romové, kteří ale žijí například v Maďarsku?

Má to několik stupňů jednání. Za prvé to mezinárodní. Chceme zajistit, aby sem nejezdili, což se dá jenom jednáním ať už s ukrajinským protějškem, kdy ho budu velmi žádat, aby případně ukrajinská policie zakročila proti organizovanému zločinu v Zakarpatí. Nejsou to cesty jenom do České republiky, je to dávkový turismus do zemí Evropské unie.

A stejně tak budu s maďarským panem ministrem mluvit o tom, aby lustrace - ty, které my z České republiky žádáme, těch, kteří přijdou a mají i maďarský pas - nebyly formální, ale byly poctivé a pokud možno rychlé, protože pokud je maďarská lustrace pomalá, lidé se shromažďují na nádražích a dlouho čekají.

Na druhou stranu pokud je udělaná formálně, tak se mnohdy nepřijde na správný výsledek. A lidé, kteří mají maďarský pas, jsou občany jiné země Evropské unie, logicky nemají podle evropské legislativy nárok na jakoukoli sociální dávku v České republice.

Z druhé strany jak chcete zabránit někomu, aby z Maďarska přijel do České republiky, když jsme v schengenském prostoru? Jak by ta lustrace měla vypadat, aby například z Maďarska nemohli přijíždět? Tomu zabránit nelze.

Ne, spíš si myslím, že pokud ti lidé sem přijedou, tak lustrace maďarské strany proběhne rychle a bude opravdová. A my označíme lidi, kteří mají i maďarský pas. A těm my z České republiky budeme nabízet to, že se mohou do Maďarska vrátit.

A pokud se ukáže, že skutečně tento lustrační systém probíhá důsledně, že nám v tom maďarská strana pomáhá, tak si myslím, že v té chvíli odpadne i motivace těch, kteří z mého pohledu organizují právě toto jednání, které můžeme označit jako podvodné. V mnoha případech, rozhodně ne ve všech.

Snaha o jednotný systém

Jak je ošetřená situace, aby si uprchlík mohl vybrat měsíční dávku opravdu jen jednou a ne třeba několikrát v několika městech. Máme propojený systém?

Určitě ano, my ho máme. Kdo se u nás registruje pasem, to znamená platným dokladem, tak je zaveden do systému HUMPO, v kterém se všechno velmi pečlivě eviduje. Samozřejmě, že by bylo absolutně ideální, kdyby náš humanitární systém, to je to HUMPO, byl propojen s nějakým střechovým evropským.

Na to upozorňujeme na evropské úrovni asi měsíc a půl a jak říkám, snad je tady příslib, že ke 31. 5. už by evropský informační systém, který bude evidovat, zda člověk není registrován kdekoli jinde v zemích Evropské unie, bude konečně spuštěn.

Dalším případem, který popisují starostové a hejtmani, jsou lidé - a znovu zopakuji, že jich jsou opravdu stovky, nikoli tisíce -, kteří přichází pro dávky ze Zakarpatské Ukrajiny, kde se neválčí a pak se tam vracejí. Případně jedou ještě do další země, kde si také vyberou dávku. Provozují tzv. dávkovou turistiku. Tomu lze zabránit jak?

Za prvé máme podezření, že opravdu i v těchto případech mnohdy dochází k organizované trestné činnosti. Snažíme se těmi prostředky, které jako Česká republika máme - teď bych nerad blíže specifikoval - zmapovat situaci, která na Ukrajině probíhá. Samozřejmě v tom případě, pokud se nám něco zmapovat povede, předat zprávu patřičným orgánům i na ukrajinské straně. To je první krok.

Druhý krok je ten, že bychom mohli kontrolovat i v České republice pasy, zda obsahují razítko, které skutečně svědčí o tom, že daný člověk překročil ukrajinskou hranici. Toto se bude nově týkat samozřejmě všech lidí, kteří přicházejí z Ukrajiny do České republiky. Tady žádnou výjimku rozhodně dělat nebudeme.

A co dál?

Blíží se léto a mnozí majitelé rekreačních nemovitostí, penzionů, chalup, kteří je dali k dispozici, je bude potřebovat uvolnit. A to už třeba za měsíc. Tisíce lidí, tisíce běženců, pak přijdou o bydlení. Jaký má stát další plán?

Toto jsme velmi pečlivě mapovali. Byl to úkol pro pana předsedu Asociace krajů, hejtmana Kubu na krizovém štábu. V této chvíli se označilo nějakých asi 4800 nebo 4900 - teď z hlavy bohužel nevím přesně - ubytovacích míst, o které v rámci této změny přijdeme. A všechny kraje potvrdily, že budou schopny sanovat výpadky v ubytování.

Musíme si uvědomit, že se bude rozbíhat i registrační ubytovací systém společně s ministerstvem práce a sociálních věcí, který mapuje soukromé ubytovatele, uvolňují se i nové ubytovací kapacity. Stát přišel také s některými dodatečnými ubytovacími kapacitami. V tomto případě, pokud se nebude jednat o vyšší číslo, jsme připraveni tuto potřebu sanovat.

Na druhou stranu je potřeba si uvědomit jednu věc, jedná se o dočasnou ochranu a my od začátku vysíláme i k ukrajinským běžencům signál, že ta ochrana neznamená, že veškeré služby budou nárokové po celý rok, kdy má dočasná ochrana probíhat. Mnoho z nich začíná pracovat, velké procento z nich vstupuje na trh práce a samozřejmě někteří z nich jsou připraveni a dokonce chtějí si to ubytování pořídit po vlastní linii.

V tuto chvíli máme poddimenzované úřady práce, zdravotnictví, sociální odbory, sociální péči, a to i bez uprchlíků. Neměla by tu být nějaká instituce, která by pomáhala řešit situaci uprchlíků po tom, co projdou registrací, a dostanu se do problémů, mají třeba specifické potřeby?

Máme posílená integrační centra, která jsou v jednotlivých regionech. Vypsali jsme na to i speciální dotace a speciální dotace jdou i městům a obcím na nejrůznější programy integrace.

Hlavně se domnívám, že si v této chvíli i přes kritiku některých nemůžeme dovolit zastavit činnost krajských asistenčních center, protože v této chvíli, byť máme příchod, řekněme, v řádu mezi jedním a dvěma tisíci lidí denně, tak je to obrovitánský počet v měsíčním souhrnu. Zatím tedy zůstávají krajská asistenční centra, nicméně je potřeba připravit model i na to období, kdy se agendy vrátí na běžné úřady.

Změny, tedy zpřísnění kontrol pasů a další, o kterých jste mluvil, by měly nastat od kdy?

Chtěli bychom - dnes (v úterý 10. května, pozn. redakce) jsem se o tom bavil s panem policejním prezidentem -, aby zpřísnění podmínek toho, co bude vyžadováno v pasu k okamžitému udělení dočasné ochrany, bylo už od příštího týdne.