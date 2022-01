Zdravotníci, řidiči a učitelé? Rakušan chce v pondělí předložit seznam profesí pro pracovní karanténu

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předloží v pondělí Ústřednímu krizovému štábu návrh seznamu profesí, na které by měla dopadat pracovní karanténa. Očekává, že nad návrhem se uskuteční debata i s hejtmany. Uvedl to v neděli v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News. Lidé z vybraných profesí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli i nadále chodit do práce.

